VÍTĚZSTVÍ BYLO NA DOHLED

Domácí prostředí, podpora místních fanoušků a stále ještě čerstvá radost z vyrovnaného trojboje na hustopečské rally. To byly faktory, které měly Filipa Mareše s Radovanem Buchou hnát za dalšími body do SONAX Mistrovství ČR v rally. Filip však k domácí soutěži vzhlížel s pokorou a už na cílové rampě předešlého závodu připomněl, že se mu na Bohemii mnohokrát nedařilo podle představ. S o to větším nasazením přistupoval celý Laureta Auto Škoda Team k přípravě soutěžní techniky a celého zázemí. „Před soutěží prošlo celé auto důkladnou kontrolou a měli jsme krátký test v okolí Mladé Boleslavi. Samozřejmě jsme nevynechali ani oficiální shakedown,“ upřesnil Filip. Čtyři průjezdy shakedownu stačily k dosažení času, který nikdo ze soupeřů nedokázal překonat. To však nehrálo podstatnou roli. První opravdová „erzeta“ čekala na soutěžní posádky až před tribunami sosnovského autodromu.

Bohemia Rally (CZE) | foto: www.rallyzone.cz | Procházka, Milan

Filip Mareš s Radovanem Buchou v Sosnové potěšili diváky rozevlátou jízdou a v minimálních rozestupech začínali z pátého místa. V sobotu, už na klasických tratích v okolí Železného Brodu či Turnova, ale figurovali tam, kam patří, tedy v první trojce. Snad jen nasbíraný odstup 20,6 sekundy od vedoucího pilota příliš neodpovídal představám, se kterými Filip a Radovan do sobotního dne vstupovali. „V první sekci se na mém výkonu trochu podepsala přemíra snahy, a i když jsme jeli rychle, občas nás nějaký čas stály mé chyby. V odpoledních průjezdech už to bylo o poznání lepší a na čelo jsme ztráceli jen minimálně,“ zhodnotil první etapu průběžně třetí pilot výsledkové listiny.

S dosavadním vývojem závodu pořádně zacvičilo nedělní ráno. Zatímco na straně Filipa s Radovanem zasvítily tři nejrychlejší časy, vedoucího Václava Pecha zastavila technika a po sobotě druhý Jan Kopecký ztratil hodně času špatnou volbou pneumatik. Posádka Laureta Auto Škoda Teamu tedy vstupovala do závěrečné sekce v roli lídra s náskokem 8,6 sekundy. Když Jan Kopecký během dvou testů stáhl svoji ztrátu o 6,1 sekundy, schylovalo se k infarktovému finiši. Mezičasy vypadaly pro vedoucí posádku nadějně, o to větší zklamání však způsobilo, když se týmová Škoda Fabia Rally2 Evo zastavila kousek před cílem závěrečného úseku s technickou závadou.

Bohemia Rally (CZE) | foto: www.rallyzone.cz | Procházka, Milan

„Od první rychlostní zkoušky se nám podařilo chytit dobré tempo, a i díky třem vyhraným RZ jsme se propracovali až do čela. Bylo mi ale jasné, že nás čeká tvrdý souboj až do poslední RZ. Do ní jsme šli s malým náskokem a odhodláním se před Honzou Kopeckým udržet. Proti byla ale bohužel převodovka, ve které nám praskla hřídel stálého převodu a bylo po nadějích nejen na vítězství, ale i na jakýkoliv jiný výsledek,“ objasnil příčiny odstoupení Filip a jedním dechem pak dodal: „I tak jsme s naším výkonem spokojení. Bojovali jsme o čelo závodu, což byl náš cíl. Pomohla nám v tom také parádní divácká kulisa a skvělá podpora od našich fanoušků i partnerů.“

Další díl SONAX Mistrovství ČR v rally, ve kterém si navzdory odstoupení udrželi průběžné druhé místo, čeká na Filipa Mareše s Radovanem Buchou v závěru srpna, kdy se uskuteční vrchol domácí sezony – Barum Czech Rally Zlín. Ještě předtím však středočeskou posádku čeká souboj o body do evropského šampionátu, který v termínu 22. - 24. července obstará italská Rally di Roma Capitale.

PR