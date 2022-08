LAURETA: CÍLEM JE PÓDIUM

„Bude to zcela o něčem jiném než v Římě. Tam hrály důležitou roli volba pneumatik a přesná stopa. Ve Zlíně se pojede na jiném typu asfaltu a trať bude mnohem rychlejší,“ říká na adresu porovnání zlínské soutěže s nedávnou Rally di Roma Capitale čerstvě 31letý pilot. Navzdory těmto odlišnostem by posádka stáje Entry Engineering - ATT Investments ráda navázala na tři nejrychlejší časy, které se jí v Římě mezi evropskou elitou podařilo zajet. „Barumka je i pro nás vrcholem sezóny. Věříme, že se nám na ní podaří prolomit smůlu z posledních dvou závodů a navážeme na pódiová umístění z přechozích let. V přípravě techniky jsme pro to udělali maximum a stejně tak jsme nic nepodcenili ani ve směru fyzické přípravy. V pauze od Říma jsem do tréninku zařadil více kolo nebo třeba motokáry. Pracovali jsme s Radkem ale i na rozpisu,“ upřesňuje průběžně druhý pilot tabulky SONAX Mistrovství ČR v rally.

Kontinuální práce na vylepšování rozpisu zavedla Filipa s Radkem doslova zpátky ke kořenům. O uplynulém víkendu se totiž vydali cvičně seznámit s tratí Rally Železné hory. Samotného závodu se však neúčastnili. „Vyzkoušeli jsme drobné změny v rozpise, které byly po Římě zapotřebí. V Rally cupu a ve Volném poháru jsem před několika lety začínal a tenhle závod patřil vždy k mým nejoblíbenějším. A musím říct, že i tentokrát byla hlavně nejdelší RZ závodu opravdu perla,“ pochválil pořadatele Filip. K zajímavým zážitkům, které od poslední odjeté rally nasbíral, patří i svezení s legendárním vozem Škoda Fabia WRC na závodě automobilů do vrchu - Trofeo Slovakia Nová Bystrica, čemuž se detailně věnovaly Filipovy sociální sítě.

Nyní už ale myšlenky Filipa Mareše, Radovana Buchy i všech členů týmu patří výhradně zlínské barumce a týmové Škodě Fabia Rally2 Evo. „Věřím, že se nám dobrou přípravu podaří přetavit v kvalitní výkon a budeme v průběhu barumky vidět. Tratě na Zlínsku se nám tradičně líbí a těšíme se na to, co si pro nás pořadatelé nachystali tentokrát,“ dodal Filip, který se v pátek odpoledne vydá na trať se startovním číslem 12.

