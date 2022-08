Barumka je před dveřmi, startuje už v pátek!

„Předehrou barumky bude středeční oficiální test v Halenkovicích, čtvrteční technická přejímka a v pátek shakedown na Žlutavách. V 15:30 hodin si nejlepší patnáctka vybere startovní pozice a vše oficiálně začne slavnostní start na zlínském náměstí Míru,“ přiblížil harmonogram Ing. Jan Regner, který bude letos barumce premiérově šéfovat z pozice ředitele soutěže.

Mimo jiné má letos na řešení také jednu novinku: zlínská soutěž se pojede pod novým promotérem společností WRC Promoter GmbH se sídlem v německém Mnichově. Ta odvysílá všechny rychlostní zkoušky živě po vzoru podniků mistrovství světa prostřednictvím systému All Live (WRC+). „Hodně s nimi komunikujeme, řešíme všemožné detaily. Je to velice náročné. Kvůli vysílání musí být mezi začátky rychlostních zkoušek hodina pauza, proto jsme v sobotu jednu zkoušku vyřadili a naopak další prodloužili tak, abychom zůstali na stejných kilometrech,“ pověděl Regner a dodal, že se nejedná o jedinou novinku. „Změna bude také na závěrečné RZ Pindula. Závěrečná zkouška rally se někdy jede jen na dojetí, není úplně rozhodující o celkové pořadí, ale letos bude mít v sobě velký nádech Power Stage o bonusové body. Jezdci se musí naplno snažit i tam,“ usmál se ředitel Regner na tiskové konferenci v prostorách sídla společnosti Continental Barum s.r.o.

Právě tato firma je hlavním partnerem zlínského podniku od prvního ročníku v roce 1971. „Značka Barum je s rally závodem spojena od jejího startu. Jsme hrdým partnerem už 51 let, a to stále s jednou značkou Barum. Jsme rádi, že pneumatiky Barum patří stále mezi ty nejoblíbenější, že s nimi mají zkušenosti skutečně generace řidičů. A přesto, že příští rok slavíme neuvěřitelné 75. výročí značky, pracujeme na tom, aby naše produkty byly inovativní, technologicky na špičce. Jednoduše kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Bylo by skvělé, kdyby se Barum Czech Rally Zlín stala synonymum pro akci, na kterou se na sklonku prázdnin do Zlína a okolí sjedou rodiny a mladí lidé, aby tady společně strávili během víkendu svůj čas, užili si jej s přáteli se zajímavým motoristickým programem,“ řekl Ing. Pavol Červenák, jednatel společnosti, ředitel sekce Marketing a obchod Continental Barum s.r.o.

Otázkou zůstává, kdo bude mít z jezdců hezký víkend spojený s triumfem. Šestkrát v řadě se radoval Jan Kopecký. "Honza je velký srdcař a výhru by si zasloužil stejně tak jako mnoho dalších, co tomu dávají hodně. Každopádně jak říká táta, každý, kdo rally dokončí, je vítěz. Průjezd cílem je ocenění samo o sobě," sdělil Jan Regner, který má také jasnou odpověď na to, proč na zlínské soutěži nevítězí zahraniční jezdci. "Asi je Honza tak rychlý (smích). Uvidíme letos, třeba ho někdo z cizinců pozlobí," vznesl na závěr otázku ředitel Barum Czech Rally Zlín.

