Krátkodobé změny v MHD během konání Barum Czech Rally Zlín

Významným zásahem do fungování systému MHD ve Zlíně bývá v posledních letech pořádání městské rychlostní zkoušky automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín. Je doprovázena několikahodinovou úplnou uzavírkou Gahurovy ulice, což je hlavní přístupová komunikace na největší zlínské sídliště Jižní Svahy. Letos se tak stane v pátek 26. srpna.

Během městské rychlostní zkoušky barumky bude v pátek 26. srpna 2022 v době od 16.30 do 24.00 hodin a ještě i hodinu po půlnoci v sobotu uzavřena pro veškerý provoz včetně MHD Gahurova ulice, a to od zastávky U Zámku po křižovatku s ulicí K Pasekám. Motoristům i MHD bude sloužit objízdná trasa po třídě Tomáše Bati do Prštného, kolem hypermarketu Albert, podél Dřevnice ulicí Nábřeží a na křižovatku Gahurova – K Pasekám. Obsluhovány nebudou zastávky MHD U Zámku a Čepkov.

Městské hromadné dopravy se uzavírka Gahurovy ulice dotkne následovně:

Po dobu uzavírky Gahurovy ulice se bude trolejbusová linka 6 (resp. 6z) na zastávce Školní měnit na linku 8X a pokračovat v jízdě po Dlouhé ulici, po ulici 2. května, kolem Baťovy nemocnice a zpět do centra po Štefánikově ulici až na zastávku Náměstí Míru. Zde se linka 8X změní zpátky na linku 6 a vozy této linky pojedou po své trase do Otrokovic.

Úsek Jižní Svahy-Kocanda – Školní – Náměstí Míru bude obsluhován po objízdné trase přes Prštné kyvadlovou dopravou s označením 7X.

Úsek Jižní Svahy-Středová – Školní – Náměstí Míru bude obsluhován po objízdné trase přes Prštné kyvadlovou dopravou s označením 14X.

Místo linky 9 bude vedena výluková linka 9X, která pojede po trase linky 9 kolem nemocnice, ale nebude zajíždět na Jižní Svahy. Trolejbusy linky 9X se budou otáčet na konečné stanici Antonínova.

Autobusové linky 31 (Jaroslavice – Mladcová) a 33 (Bartošova čtvrť – Paseky) budou vedeny objízdnou trasou přes Prštné s označením 31X a 33X.

Autobusová linka 38 bude vedena s označením 38X po vlastní náhradní trase mimo tovární areál (s výlukovou trasou Lešetín I – Náměstí Míru – Náměstí Práce – točna Antonínova, zpět od zastávky Poliklinika po pravidelné trase).

Dvacetiminutové jízdenky budou platit i pro přestup na náhradní dopravu

V době tohoto dopravního opatření budou revizoři DSZO uznávat pro přestup na náhradní dopravu i nepřestupné jízdenky pro jednotlivou jízdu a budou zohledňovat odpovídající prodloužení jízdní doby, aby cestující v důsledku objížďky a náhradní dopravy nebyli poškozeni a nemuseli si kupovat dražší jízdenky.

Poslední „normální“ spoje v pátek

Poslední spoj na lince 6, který pojede v pátek 26. srpna po své pravidelné trase na Jižní Svahy, točnu Kocanda, odjede od železniční stanice v Otrokovicích v 15.45 hodin. Zpátky z točny Kocanda pojede poslední šestka do Otrokovic v 16.17 hodin, poslední osmička z Kocandy v 16.19d (pouze k vozovně u nemocnice); poslední celé kolo v 16.04. Z točny Středová pojede poslední „normální“ devítka v 16.13s (pouze k vozovně u nemocnice); poslední celé kolo v 16.10. Linky 10 se změna nijak nedotkne. Poslední čtrnáctka pojede v 16.16 z Jižních Svahů-Středové a v opačném směru v 16.12 od Sportovní haly. Poslední spoj autobusové linky 38 jede ze zastávky Baťova nemocnice-vozovna v 16.06 a ze zastávky J. A. Bati směrem k nemocnici a dále na Příluky-Za Kapličkou v 16.20 hodin. Poslední spoj linky 31 po běžné trase pojede z Jaroslavic v 15.50, v opačném směru z Mladcové v 16.15. Linka 33 naposledy vyjede mimo objížďku v 16.04 z Bartošovy čtvrti-Zdravotnické školy a v opačném směru v 16.21 z Pasek.

Kde přestoupit

Při cestování z Jižních Svahů do Otrokovic bude záležet na cestujících, kterou zastávku zvolí k přestupu. První možností na trase bude zastávka Zahradnická, kam cestující z Jižních Svahů přivezou linky 7X nebo 14X. Zde mohou lidé projít bezpečně podchodem na opačnou stranu ulice a pokračovat do Otrokovic trolejbusy linky 2 nebo 6. Podobně tomu bude i v opačném směru jízdy z Otrokovic na Jižní Svahy. Jinou možností je přestup na zastávkách Poliklinika nebo Náměstí Práce.

Z Prštného do centra Zlína trolejbusem na jízdenky IDZK nebo ČD

Vlakové spoje z Otrokovic s cílovou stanicí Zlín střed budou v době konání městské rychlostní zkoušky Barum Czech Rally Zlín končit svou jízdu s běžnými cestujícími na zastávce Zlín-Prštné. Do stanice Zlín střed je povolena pouze přeprava cestujících na akci „Barum Czech Rally“. Ve stanici Zlín střed nebude umožněn odchod z prostoru nádraží. Běžní cestující, kteří budou mít jízdenku IDZK nebo ČD s platností až do stanice Zlín střed, budou v Prštném přestupovat na trolejbusy a dojedou s nimi do centra Zlína, aniž by si museli kupovat jízdenku DSZO. Revizoři budou v tomto období a v tomto úseku sítě MHD výjimečně uznávat i jízdenky z vlaku s cílovou stanicí Zlín střed. Jde o vlakové spoje z Otrokovic s odjezdem v 15:47, 16:47, 17:18, 18:18, 19:46 a 21:55. Cestující z vlaků, které mají cílovou stanici Vizovice, si přestoupí ve Zlíně-Malenovicích na náhradní autobusovou dopravu, stejně tak i cestující z rychlíku Zlínský expres (odj. z Otrokovic 22:19).

Mapy odkloněných a náhradních tras včetně jízdních řádů budou k dispozici na internetových stránkách www.dszo.cz, tištěné jízdní řády náhradní dopravy budou vyvěšeny na zastávkách. Po skončení městské rychlostní zkoušky rally posílí DSZO v nezbytném rozsahu přepravní kapacitu na linkách ze Zlína do Otrokovic a také na sídliště Jižní Svahy a k Baťově nemocnici, aby se všichni diváci mohli dostat i v pozdních večerních hodinách městskou dopravou do svých domovů.

Kyvadlová doprava sveze v neděli zájemce bezplatně do míst rychlostních zkoušek

Na náklady pořadatelů Barum rally zajistí DSZO v neděli 28. srpna po celý den kyvadlovou autobusovou dopravu od Sportovní haly do Želechovic nad Dřevnicí na RZ 10, 13 Pindula, přičemž tento autobus bude zastavovat na vybraných zastávkách linky 12. Cestující se uvedenými spoji dostanou bezplatně do blízkosti rychlostních zkoušek rally. Tento autobus bude jezdit přibližně jednou za 45 minut; první s příjezdem do Želechovic cca v 9 hodin, poslední odjezd z Želechovic v 18:15.

Podobně zajistí DSZO v neděli kyvadlovou autobusovou dopravu také na Maják a Kudlov na RZ 9, 12 Maják. Autobusy zastaví na Náměstí Práce, Školní, Náměstí Míru, Náměstí Práce, U Majáku, Lesní hřbitov, Kudlov-U Pomníku padlých, Kudlov-točna. První příjezd na Kudlov přibližně v 8:20, poslední odjezd z Kudlova v 17:40. Spoje pojedou každých 40 minut v časech, kdy bude potřeba navážet diváky tam nebo zpět.

Jízdní řády obou doplňkových linek budou zveřejněny na internetu (na stránkách www.dszo.cz) a dále na všech zastávkách, které budou těmito linkami obsluhovány.

V neděli nebude průjezdná silnice v Jaroslavicích

V neděli 28. srpna se musí cestující připravit v souvislosti s Barum Czech Rally Zlín na dočasné uzavření silnice, která prochází místní částí Jaroslavice, což se dotkne provozu autobusové linky MHD č. 31. Autobusy se budou otáčet na zastávce Jaroslavice-náves. Navazující úsek linky na konečnou Jaroslavice-točna bude po dobu konání rally (přibližně od 7 do 19 hodin) bez obsluhy.

Zdroj: tisková zpráva Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.