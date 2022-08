Zlaté jablko centrem dění barumky. Přijďte na středeční autogramiádu!

Letošní barumka se nezadržitelně blíží. Čekání všem nedočkavým fanouškům této oblíbené rally zkrátí program, který už od 14. srpna pořádá Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko ve Zlíně. V prvním týdnu byly vystaveny v jeho přízemí vystaveny tři soutěžní rally speciály, a to Ford Fiesta Rally2 soutěžního jezdce Erika Caise, Škoda Fabia Rally2 Evo Jiřího Hanáka a Ford Fiesta RS Cosworth Vlastimila Neumanna. V druhém týdnu vystřídal fabii vůz specifikace WRC. „V průběhu vlastní soutěže od 26. do 28. srpna před Zlaté jablko zaparkujeme i novou zbraň škodovky, a to vůz Škoda Fabia RS Rally 2,“ uvedl Jiří Kratochvíl, ředitel OZC Zlaté jablko.

Pro návštěvníky byla v prvním týdnu připravena soutěž o atraktivní ceny. Soutěžilo se o vstupenky s programem, VIP místa, svezení na místě spolujezdce a další věcné ceny v celkové hodnotě 25 tisíc korun. Na místě se návštěvníci mohli zabavit ve fotokoutku, kde pózovali na stupních vítězů. Otevřený je rovněž fan shop s nabídkou vstupenek a celé řady předmětů z oficiálního merchandise s motivem Barum rally.

Setkání fanoušků s rally posádkami nabídnou hned dvě autogramiády. Ve středu 24. srpna od 19.30 hodin budou rozdávat podpisy jezdci hlavního závodu Barum Czech Rally Zlín, účast přislíbili devítinásobný vítěz zlínské rally Jan Kopecký, dále lídr letošního mistrovství Evropy Efrén Llarena, dále Erik Cais, Václav Pech, Filip Mareš, Javier Pardo, Alberto Battistolli, Simone Campedelli, Ken Torn, Tom Kristensson, Adam Březík, Simon Wagner, Dominik Stříteský, Norbert Herczig, Martin Vlček, Antonín Tlusťák, Jaromír Tarabus a další. Pozváni jsou i tři zástupkyně něžného pohlaví ve startovním poli Adrienn Vogelová, Jekatěrina Stratijevová a Cristiana Opreaová. O den později ve čtvrtek 25. srpna od 18 hodin proběhne autogramiáda předních posádek Star Rally Historic. S nejúspěšnějšími posádkami jednapadesátého ročníku barumky se mohou fanoušci setkat v závěru rally na tiskové konferenci s vítězi soutěže. Připoutejte se, bude to jízda! Bližší informace na www.zlatejablko.cz

Další informace naleznete na www.czechrally.com a nezapomeňte barumku sledovat také na sociálních sítích, oficiálních profilech facebooku, instagramu a twitteru.

51. ročník Barum Czech Rally Zlín 2022 ve Zlatém jablku:

14. – 28. 8.: výstava závodních rally speciálů

14. – 28. 8.: otevřen fan shop se vstupenkami a rally předměty

Středa 24. 8. v 19:30 hodin: autogramiáda posádek Barum Czech Rally Zlín

Čtvrtek 25. 8. v 18 hodin: autogramiáda jezdců Star Rally Historic

Neděle 28. 8. v 17:45 hodin: tisková konference vítězů Barum Czech Rally Zlín