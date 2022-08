Barum rally a MOL mají program i pro nejmenší motoristy

První z nich budou již tradiční jízdy na motokárách pro příchozí v samém centru města, na parkovišti u křížovatky Třídy Tomáše Bati a Gahurovy ulice (u Flipu). Na krátkém okruhu vytyčeném z pneumatik a pod dohledem zkušených motokárových závodníků si budou moci mladí adepti motoristického sportu vyzkoušet závodní motokáry nejnižší třídy a dozvědět se hodně informací o závodní jízdě. Akce je určena pro děti od cca 5 do cca 10 let, přilby a rukavice budou k dispozici. V pátek 26. srpna budou jízdy probíhat od 12 do 18 hodin, v sobotu 27. srpna od 8 do 11 hodin.

Druhou akcí je návštěva zákulisí jednoho z předních českých rally týmů v servisu Barum rally v Otrokovicích. Malé zájemce i s jejich rodiči přivítají v servisním zázemí týmu Vančík Motorsport zkušení rallyoví jezdci a seznámí je se vším, co se týká rally. Jak probíhá příprava na rally, co všechno musí posádka umět, co se děje během rally, jak se připravuje auto i jak je postaráno o bezpečnost jezdců. Malí závodníci si budou moci prohlédnout celé servisní zázemí včetně servisního kamionu a dozvědí se, jak vypadají a jak se vybírají pneumatiky na rally auto, jak se tankuje a celou řadu dalších zajímavostí. Na závěr dostanou malou upomínku na svou návštěvu. Návštěvy proběhnou v sobotu 27. srpna od 13 hodin a od 17:30 a budou trvat přibližně 45 minut.

Poslední akcí, především pro příznivce e-sportu, bude rally simulátor, na kterém si zájemci budou moci poměřit své síly s časy stanovenými Dominikem Stříteským, v současné době třetím jezdcem SONAX Mistrovství České republiky v rally. Ten bude v provozu po celou dobu Barum rally v servisním areálu v Otrokovicích. Bude umístěn v těsném sousedství servisu Vančík Motorsport, ve stánku Autoklubu ČR.

Těšíme se v pátek i v sobotu na vaši návštěvu.

