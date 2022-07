PEUGEOT RALLY CUP NA BOHEMCE – VÍTĚZNÝ TARABUS, EXCELENTNÍ ČÍŽ

Jaromír Tarabus odjel z Mladé Boleslavi opět s plným počtem bodů a upevnil tak své průběžné vedení v cupu i v hodnocení dvoukolek. „Bohemka byla pěkná a jako vždy náročná. V úvodu jsme trochu zaspali a pozlobil nás Míra Číž i Dominik Brož se slabšími vozy. Byli docela blízko. Museli jsme zrychlit, abychom najeli nějaký č as už v sobotu a nenechávali to až na závěr soutěže. Měli jsme i několik okamžiků na hraně, ale za nás vydařený víkend a už se těšíme k nám na Barumku,“ zhodnotil průběh podniku Jaromír Tarabus.



Domácí dvojice Miroslav Číž – Věra Pečenková zajížděla celý víkend velmi kvalitní časy, v páté rychlostní zkoušce za sebou nechala i Jaromíra Tarabuse. „Po technických problémech z úvodu sezóny jsem si potřeboval spravit chuť. Tohle byla moje druhá Bohemka s Věrou a myslím, že si v autě dobře rozumíme. Jelo se nám dobře, i když jsem byl trochu pod tlakem sám ze sebe. Měl jsem delší pauzu, a navíc domácí podnik je z tohoto pohledu vždy náročnější. Ale to opadlo hned po startu. Tratě Bohemky mně vyhovují, jsou rychlé i technické, a to mám rád. Nečekal jsem, že budeme takhle rychlí, ale pochopitelně mě to potěšilo. Jsem rád, že jsme udrželi tempo až do cíle,“ okomentoval své umístění Miroslav Číž.



Třetí pozice v cíli patřila další domácí posádce Dominik Brož – Jakub Navrátil. Dominik letos startuje pouze na vybraných podnicích a Bohemku si tradičně nenechal ujít. „Bohemka byla jasná víceméně hned, protože ji máme za barákem, což nám šetří nejen čas, ale také náklady na dopravu a logistiku. Závod jsme si chtěli hlavně užít, těšil jsem se také na novou šotolinu. To je povrch, kde se bavím nejvíc. Byl to fajn víkend, třetí místo v cupu i ve dvoukolkách je dobrý výsledek a musím uznat, že Míra Číž zajel skvěle,“ ohodnotil závod Dominik Brož.



Do konce závěru letošního ročníku Peugeot Rally Cupu zbývají pouhé dva podniky. Nadcházejícím vrcholem sezóny bude proslulá Barum Czech Rally Zlín, která tradičně proběhne poslední prázdninový víkend.

