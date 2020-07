﻿JUBILEJNÍ START VOJTĚCHA ŠTAJFA NA RALLY BOHEMIA

Na programu prvního podniku letošního šampionátu v rally je celkem osmnáct rychlostních zkoušek rozdělených do sobotní a nedělní sekce s celkovou délkou 157 kilometrů. Opožděný start do letošní sezóny vlivem opatření proti koronaviru však přilákal do Mladé Boleslavi a okolí, kde se soutěž Rally Bohemia tradičně koná, velmi silnou jezdeckou konkurenci zejména v kategorii vozů R5.

Pro Vojtěcha Štajfa se jedná o jubilejní dvacátý start na Rally Bohemia za volantem soutěžního vozu, nepočítáme-li jeho účast v rámci jízdy legend na Rally Bohemia Historic 2015. Na startu této soutěže se však objevil už před 25 lety, a to jako navigátor. Od roku 1995 absolvoval tuto soutěž v roli spolujezdce celkem čtyřikrát. Vedle celkového vítězství v roce 2005 v rámci Evropského poháru upoutal velkou pozornost také jeho těsný souboj o republikový bronz v roce 2018 a stejné umístění v loňském roce v klasifikaci MČR. Pro navigátora Františka Rajnohu bude letošní start na 47. Rally Bohemia v pořadí již osmý a poprvé se objevil na startu v Mladé Boleslavi v roce 2004, tehdy ve voze kategorie WRC. Společně pojede posádka Štajf – Rajnoha tuto soutěž již potřetí.



„Už na začátku roku, kdy jsem plánoval svůj jezdecký program v letošní sezóně, byla Rally Bohemia na mém seznamu soutěží vedle účasti v kompletní Rallysprint sérii. Mám tuhle soutěž velmi rád povahou její tratě a často se mi tady hodně dařilo. I proto jsem si nemohl nechat ujít svůj letošní první mistrovský a zároveň jubilejní start v Mladé Boleslavi. Jsem hodně rád, že se rally sezóna konečně rozjíždí a kvalita posádek ze startovní listiny slibuje i pro diváky skvělou podívanou. Pro mě je výjimečný také fakt, že tým Racing 21 zde nasadí oba své vozy Polo GTI R5. Já i Honza Černý jsme se poctivě na Bohemku připravovali, a tak věřím, že tuto přípravu oba zúročíme v dobrém výsledku. Umístění v top 5 by se mi určitě líbilo,“ řekl jezdec Vojtěch Štajf, který otevřel svůj letošní rok v automobilových soutěžích celkovým druhým místem na nedávném volném podniku Mogul Test Rally v Sosnové.

47. Rally Bohemia bude zahájena již v pátek 10.7. volným programem na Autodromu Sosnová, kdy se soutěžní posádky představí se svými vozy v rámci speciální show pro diváky. Slavnostní start soutěže bude poté v sobotu 11. července v 9:30 hodin na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi.

Tým Racing 21 nasadí do soutěže dva vozy Polo GTI R5. První týmový vůz s posádkou Štajf – Rajnoha doplní v druhém voze jezdec Jan Černý s navigátorem Petrem Černohorským.

