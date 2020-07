Minařík Racing zahájil sezonu na výbornou

Než se podíváme, jak se dařilo jednotlivým posádkám, dejme slovo samotnému šéfovi týmu Minařík racing– Lubomírovi Minaříkovi. „Do Příbrami jsem se hodně těšil, protože kromě osvědčené techniky náš tým nasadil do závodu také novinku - Peugeot 208 Rally 4. Od nového auta jsem si hodně sliboval. Sám jsem si ho vyzkoušel a hned bylo jasné, že porovnávat starší Peugeot 208 R2 s novým vůbec nelze. Nechtěl jsem poslat auto do závodu se základním nastavením z Francie a během závodu řešit zásadní věci. Plán byl vyrazit s nastaveným autem a hned atakovat nejvyšší příčky. Zvolil jsem osvědčenou cestu k úspěchu a domluvil se s Romanem Krestou. Tímto mu ještě jednou děkuji, že nám velmi pomohl s nastavením nejen podvozku a poradil Rendovi, jak s autem správně zacházet. Poznatky a časy z testů napovídaly, že se jedná o velmi rychlé auto, na které si Renda docela zvykl. Což také se svým spolujezdcem dokazoval při závodě svými výsledky, škoda jen jedné chyby v podobě výletu z tratě. Své kvality předvedl i Petr Gargulák, který po roce usedl za volant Peugeotu 208 R2 a rychlost mu rozhodně nechyběla. Závod zvládl i úplný nováček v rally Jan Žalud, který spatřil cíl soutěže, takže úsměv na tváři byl na místě.“

Nejvýše ve výsledkové listině byl René Dohnal s Romanem Švecem. Posádka před závodem netušila, jak se jim s novou technikou bude dařit, proto si nekladla žádné veliké cíle. Překvapení pak ovšem bylo, když kluci s novým Peugeotem 208 Rally 4 zajížděli skvělé časy, jen kousek za zkušeným Janem Dohnalem s Renaultem Clio S1600. „Začali jsme svižně, ale měli jsme určitou rezervu. Vůbec jsme netušili, kde se ve výsledcích můžeme pohybovat. O to víc nás naše zajeté časy překvapily. Bohužel na RZ4 jsem udělal chybu a následoval výlet do pole, kde jsme prorazili olejový chladič. V servise jsme se rozhodli, že zariskujeme a budeme pokračovat bez olejového chladiče. Rychlostní zkoušky byly krátké, teplota oleje se držela v normálu a tento risk nám vyšel. Lepší premiéru s novým autem jsme si ani nemohli přát,“ uvedl René Dohnal. Kluci dojeli do cíle na krásném 2. místě v hodnocení Rallysprint série a brali vítězství ve třídě 5. Skvělý výsledek také podtrhlo konečné 10. místo v celkovém hodnocení závodu.

Po více než roční pauze se za volant závodního vozu vrátil Petr Gargulák, kterého navigoval Karel Voltner. Kluci závodili s vozem Peugeot 208 R2. Návrat dopadl pro Petra Garguláka na výbornou. Již na druhé rychlostní zkoušce se Petr s Karlem dostali na vedoucí pozici ve třídě 6, kterou neopustili až do cíle závodu. „Po dlouhé pauze jsme měli možnost usednout opět do závodního vozu na Rallysprintu v Příbrami. Již při seznamovacích jízdách jsme věděli, že to bude na rozjetí opravdu náročný závod. Po smůle z loňského roku naší prioritou bylo pouze závod dokončit a nekladli jsme si žádné cíle, jelikož s vozem nemáme moc najetých kilometrů a neustále se ho učíme ovládat. Naše třída 6 byla nejvíce obsazena a byli jsme zvědaví kam se zařadíme. Velkým překvapením pro nás bylo, že se nám podařilo vyhrát celkem 5 rychlostních zkoušek a přetahovali jsme se se špičkou o vteřiny někdy i desetiny. Byly to krásné souboje a moc jsme si to s Karlem užili. Nevěřili jsme tomu, že se nám podaří ihned vybojovat na prvním závodě první místo a jsme opravdu mile překvapení. Chtěl bych poděkovat našim partnerům, že jsme zde mohli startovat a hlavně klukům z Minařík Racingu za skvěle připravený vůz. Už se těšíme na další závod,“ řekl v cíli spokojený Petr Gargulák. Posádka Garugulák – Voltner tedy brala pohár za první místo ve třídě 6. V hodnocení Rallysprint série kluci obsadili 4. příčku a v celkovém hodnocení závodu jim patří 16. pozice.

Vůbec poprvé v životě se na start závodu postavil Jan Žalud. Na sedadlo spolujezdce si tento osmatřicetiletý jezdec přizval Jana Nádvorníka. Posádka startovala s vozem Peugeot 208 R2, na kterém vezla startovní číslo 66. „Vzhledem k tomu, že to byla moje premiéra v závodním autě vůbec, tak jsem jel opatrně. Naším cílem bylo autu neublížit a dojet závod až do konce. Hned na RZ1 jsme měli na vytahaném prachu krizi, kterou jsem ustál, ale následně ubral na tempu a zvolnil. Na čtvrté rychlostní zkoušce přišla druhá krizová situace, kdy jsem špatně odbočil, musel couvat a ještě nám zhasl motor. Byla z toho ztráta asi 15 – 20 sekund. Na páté a šesté rychlostce jsme byli zpomaleni pořadateli kvůli nehodám a nezajeli jsme zde takové časy, jaké bychom chtěli. Podle mne nám nejvíce vyšly poslední dvě erzety, kde jsme měli i pěkné časy. Celkově to byla velmi náročná soutěž pro nováčka, jako jsem já. Ale můj životní sen se mi splnil, jsem v tom až po uši. Již nyní přemýšlím, kdy do závodního auta znovu usednu,“ podělil se o dojmy z premiérového startu v rally Jan Žalud. Kluci zvládli cíl daný před startem soutěže splnit a z Příbrami si odváží 16. místo ve třídě 6 a 33. místo v hodnocení Rallysprint série.

Po úspěšné Rally Příbram čeká na tým Minařík Racing další podnik rallysprintového šampionátu. Tentokrát se bude závodit na Kowax Sprintrally v okolí Kopřivnice, a to v sobotu 8. srpna.