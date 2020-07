Ondřej Bisaha v Příbrami naskočil do rozjetého vlaku

„Měli jsme test naplánovaný na úterý před závodem, ale nakonec na něj nedošlo. Vymyslel jsem si změnu v nastavení předního diferenciálu a při úpravě jsme narazili na problém, který by mohl způsobit i jeho kompletní poškození. Následovalo rychlé shánění speciálních dílů. Shon se povedl a my jsme mohli ve čtvrtek diferenciál dát zpátky do auta. Bohužel na test už kvůli tomu čas nezbyl. Tak jsem se v ostrém tempu svezl po dlouhých osmi měsících až na první rychlostní zkoušce v Příbrami. Navíc s novými tlumiči a s pro mě novým spolujezdcem Michalem Večerkou. Pro něho byla Příbram zároveň prvním startem ve voze specifikace R5. Takže novot bylo v Příbrami až až,“ komentoval stres před odjezdem do místa konání Ondřej Bisaha. „Na rampě před startem jsem vyřkl osobní předpoklad jet na pátém místě a cokoliv lepšího by byl příjemný bonus. Z hlediska konkurentů, kteří měli za sebou povětšinou série testů a absolvovanou Bohemku, to byl reálný odhad. My jsme v Příbrami jeli naposledy před šesti lety s dvoukolkou a tehdy jsme soutěž ani nedokončili.“

Ondřej Bisaha podal za volantem vozu Hyundai i20 R5 během celé soutěže konzistentní výkon, který v závěru stačil na čtvrté místo. Ač je čtvrté místo mezi posádkami nepopulární, tým BSH Racing, jež se stará o servisní podporu a inženýring vozu, bere toto umístění všemi deseti. Celková ztráta pod vteřinu na kilometr je maximem, kterého šlo za aktuálních podmínek a bez enormního riskování dosáhnout. „Vybavovaly se mi vzpomínky na evropské závody, kde dokážeme být za poslední tři roky vždy v kontaktu s místní špičkou, která centimetry tratě piluje rok co rok a posouvá duševní odolnost ve „flatoutových“ pasážích na hranici možného. Finální čtvrté místo je pro nás v tento moment a po pauze uspokojivé,“ říkal po projetí cílem pilot Hyundai Lenner Sport.

Radost ze svezení ve špičkovém závodním voze značky Hyundai neskrýval ani spolujezdec Michal Večerka: „Pocity před startem byly u mě smíšené. Byl jsem nervózní, abych vše zvládl tak, jak se ode mě očekává. Hned po první zkoušce ale ze mě stres opadl a druhou sekci jsem si vyloženě užíval. V cíli mě mrzelo, že už je konec, protože nevím, kdy budu mít další možnost se svézt v takovém voze a s takovým pilotem.“

Pilot Ondřej Bisaha na Rally Příbram startoval poprvé v kariéře v České republice se startovním číslem 1. „Byl to krásný pocit. Jednička je a vždy bude nejvíc. Kdo jede první, je nejvíc vidět, z toho důvodu je jednička zajímavá i marketingově. V tom vnímám větší devizu, než-li nevýhodu v čištění tratě nebo sekání trávy v katech,“ uzavíral Bisaha.

