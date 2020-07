Petr Semerád se zapsal do historie

Do Příbrami odjížděl Petr Semerád se spolujezdcem Jiřím Hovorkou a týmem City Taxi Racing po velmi slibném výkonu na Rally Bohemia. Ten byl bohužel zakončen havárií krátce před koncem soutěže a brzy bylo jisté, že se vůz v krátkém čase do Příbrami nestačí opravit. Maďarský Topp-Cars Rally Team měl ale ještě v záloze starší evoluci Škody Fabia R5, se kterou se nakonec posádka postavila v Příbrami na start. „Jenom fakt, že zde můžeme startovat je pro nás veliký zázrak. Po Bohemce nebyla situace nejlepší, ale všichni jsme se semkli a zapracovali jsme na startu na Příbrami. Takže musím všem zúčastněným poděkovat v čele s našimi partnery, City Taxi a týmem Topp-Cars Rally Team. Cíl tady nebude bojovat o přední příčky, ale ve svém tempu až do cíle. Potřebujeme nasbírat zkušenosti s R5kou a proto tady taky jsme," přiznával před startem Petr Semerád.

Přestože cílem nebylo jet naplno, hned úvodní rychlostní zkoušku Petr Semerád vyhrál a ujal se vedení v soutěži. Zbytek první sekce už mu ale tolik nevyšel. „První sekce nebyla špatná. Úvodní rychlostní zkouška nám vyloženě sedla a i přes to, že jsem se starou evolucí Fabie v plném tempu vlastně nikdy nejel, nám souhra s autem fungovala velmi dobře. Na druhé RZ jsem zvolil jistou jízdu, protože jsem brzy poznal, že nemám ideální rozpis. Ve třetí RZ jsem si zase jel svoje svižné tempo a čas byl uspokojující. Přeci jenom jsme tu jeli poprvé a jet proti ostříleným závodníkům, kteří tu startovali mnohokrát, nebylo vůbec jednoduché. No a na RZ4 jsem udělal hloupou chybu, za kterou bych se nejradši hanbou propadl. Hned po startu jsem spadl do škarpy, kde jsem nechal několik vteřin a díky tomu se náš odstup na první dva značně navýšil. Jediná věc, která nás trošku trápila, bylo nastavení auta. Proto jsme v servisu změnili výšku auta a rezervu přesunuli více do středu vozu.“

Po servisu se posádka vydala stíhat Vojtu Štajfa a Martina Vlčka. Po třech vítězství na rychlostních zkouškách a havárii Vojty Štajfa se Petr Semerád ujal před závěrečnou rychlostní zkoušku vedení, ale o pouhých 1,2 sekundy před „Vlčákem“. Rozhodnutí měla přinést závěrečná rychlostní zkouška. Petr Semerád dobře věděl, že musí jet rychle, ale nesmí si dovolit chybovat. Skvělý výkon ve druhé sekci ale korunoval i další vyhranou rychlostní zkouškou a v cíli se mohlo začít slavit! „Druhá sekce se nám vyloženě podařila, vyhráli jsme všechny čtyři rychlostní zkoušky, přeskočili Martina Vlčka a těsně vyhráli. Škoda Vojty Štajfa, který havaroval, předváděl krásný sport. Po předposlední rychlostní zkoušce byl rozestup pouhou vteřinu, takže to bylo opravdu napínavé. Naštěstí se nám podařilo vyhrát i tu poslední erzetu a první místo si udržet. Chci moc poděkovat všem partnerům v čele s City Taxi a Rockstar Energy. Je také potřeba poděkovat našemu dodavateli pneumatik Michelin, firmě Pneu Sport v čele s panem Pavlem Janebou, bez kterého bychom se takto vysoko pohybovat nemohli. Zároveň jde velké poděkování do Maďarska našemu týmu, který odvedl neuvěřitelnou práci a postavil nás na start v Příbrami s perfektně připraveným vozem.“

Radost s výkonem i výsledkem panovala i v týmu, za který promluvila manažerka Veronika Zemánková. „Jsme rádi, že se start naší posádky podařilo zajistit a kluci se předvedli ve velmi dobrém světle. Nebyla to jednoduchá soutěž, což dokazuje množství odstoupených posádek. Můžeme říci, že úkol nabrat zkušenosti a dokončit soutěž byl splněn na 100%. Navíc celkovým vítězstvím nás Petr s Jirkou všechny ujistili, že jdeme správnou cestou. Jsme šťastní a klukům gratulujeme k vítězství ve strhujícím závěru!“

Další soutěží bude pro tým City Taxi Racing blížící se Kowax Valašská Rally Valmez, na kterou by měl být již k dispozici opravený vůz Škoda Fabia Rally2 evo.

P.S.: A na závěr ještě jedna statistická zajímavost – Petr Semerád je stále i nejmladším vítězem klasifikace v rámci sprintů. Když vyhrál dvoukolky na Vyškově 2018, tak mu nebylo ještě ani 17 let.

Tomáš Wanka