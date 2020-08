KOWAX ValMez Rally startuje v sobotním ránu

Ze seznamu přihlášených se divákům nakonec nepředstaví tři jezdci, kteří poslali omluvenky – Michal Srb (st. č. 42), Vladimír Mandík (st. č. 51) a Lubomír Konšel (st. č. 99). Další změny ve startovce se dotkly hlavně jednodenní sprintrally, neboť Roman Odložilík pojede s Volkswagenem Polo GTI R5, Slovák Jaro Melichárek se představí s Fordem Fiesta RS WRC, navigovat ho bude Michal Ernst. Další Příbramák Štěpán Palivec pak usedne vedle Lukáše Pondělíčka.

Registrované posádky absolvovaly shakedown. Řada dvojic využila maximum pěti průjezdů, nejrychlejší čas nakonec ve svém posledním zajel Jan Černý.

Výsledky shakedown:

Černý Jan 1:48.800

Kopecký Jan + 0.700

Mareš Filip + 0.800

Semerád Petr + 1.300

Jakeš Miroslav + 1.900

von Thurn und Taxis Albert + 2.600

Vlček Martin + 3.900

Šikl Martin + 4.000

Jelínek Jan + 4.400

Cvrček Věroslav jr. + 4.800



Ohlasy jezdců před startem

Jan Kopecký: „Tratě známe. Taková Choryně je staronová, jel jsem ji snad v roce 2001, kdy jsem začínal. Je hodně rychlá, stejně jako některé další. Pokud jde o Kopřivnici, hodně to tu klouže. Přemýšlíme, jak jízdu zlepšit, aby auto neklouzalo. Na Valašce se najdou nádherné pasáže, pak horší mezi retardéry. Můžeme být ale rádi, že tu vůbec jedeme. Za to všem patří poděkování. Už Bohemka ukázala, že se pojede hodně rychle. Rozhodne každá chyba. Naopak horko se podle mě neprojeví, protože rychlostky nejsou tak dlouhé.“

Ondřej Bisaha: „Valašku jsem měl vždycky nejradši, ale dvě letošní erzety považuju za nejhorší, co jsem kdy viděl. Je to jen rovinka a retardér. Poslední tři roky jsem jezdil v Evropě a tam takové úseky představují výjimku. I když chápu, že je covid a je hrozně těžké udělat soutěž. Na druhou stranu díky bohu, že se vůbec jede. Jen bych si přál, aby soutěž byla klikatá.“

Václav Pech: „Tratě jsou rychlejší, ale jsem rád, že pořadatelé rally vůbec uspořádali, i když v netradičním termínu. Vždycky jsem říkal, že když mě postaví na erzetu v českém mistráku a bude to v období, kdy se to jede, poznám to podle vegetace a počasí. Ale teď si nepřipadá jako na Valašce, ale jako na Bohemce nebo Barumce. Všichni se mě ptají, jestli se bude opakovat souboj z Bohemky. Musíme si na to počkat. Bohemku beru spíš jako malinké překvapení. Budu se snažit navázat na výkony z Bohemky a uvidíme, jak Škodovka zrychlí. Každopádně od začátku se musí jet naplno.“

Filip Mareš: „Horko mi nevadí, v Itálii bylo ještě o trochu větší. Co se týká trati, hlavně jsem rád, že pořadatel závod v této době připravit. Za to má moje uznání. Jsou tady erzety, co se mi líbí hodně, jsou sportovně kvalitní. Pak jsou tu některé, k nimž mám výhrady. Ale pro všechny to bude stejné. Doufám, že se s tím popereme statečně. Proti minulým létům může letos větší roli hrát Kopřivnice. Je třeba se na ni připravit, protože je jiná než ostatní. Rád bych bojoval o bednu.“

Jan Černý: „Při testu jsme získali hodně poznatků k jízdě i autu. Věřím, že se to všechno podařilo odstranit a tady to bude lepší než na Bohemce. Pokud jde o trať, bohužel ubylo úseků, které se mi líbily, a spíš přibyly a zůstaly ty spojovací. Bude to hodně rychlé, vyhovovat to bude hlavně vozům WRC. Ale nikomu to nenecháme zadarmo. Chleba se může lámat všude, klidně i v Kopřivnici.“

Miroslav Jakeš: „Tratě jsou v pohodě, v tréninku nebyl žádný problém. Možná bude větší teplo, než bývalo, ale Barumka se tady jede v srpnu a nikomu to nevadí. Třeba to bude lepší pro diváky. Pokud jde o naše ambice, chci bojovat o bednu.“

Martin Vlček: „Trošku z trati cítíme úsporná opatření, což na druhou stranu chápeme, protože hlavní hygienik dokáže celou akci ukončit. Jsem doma, jedu pětkrát přes erzetu, abych se tam dostal. Mám ale za to, že mladí kluci nás začnou válcovat. Rozhodující bude hlavně odvaha. Pokud jde o Kopřivnici, musí se přemýšlet nad pneumatikami, protože zdejší agresivní asfalt umí udělat škody. Pneumatiky dostanou zabrat.“

Petr Semerád: „Tratě jsou hezké a velmi náročné, pro mě je to zase něco nového, co jsem ještě nezažil. Vložky jsou hodně rychlé, některé až letecké. Ale těšíme se a neházíme flintu do žita. Specifická je Kopřivnice, která je hodně technická, dá se čekat, že gumy dostanou zabrat. Naštěstí je to na konci sekce, takže by to tak nemuselo vadit.“

Informačním kanálem KOWAX ValMez Rally a KOWAX Rallysprintu 2020 je internetová stránka www.valasskarally.cz. Informace k soutěži lze získat rovněž na facebookovém profilu soutěže Valašská Rally ValMez.