Bisaha ve Valmezu na třech frontách

„Na Valašku se moc těšíme. Podle skladby tratě nás znovu čeká rychlá soutěž. Když navíc vezmu v potaz změnu termínu oproti tomu tradičnímu, nebude už na trati žádný posyp po zimě a v kombinaci s vyššími teplotami oproti těm obvyklým, na které jsme na Valašsku zvyklí, nás nečeká nic lehkého,“ říká pilot týmu Hyundai Lenner Motors a dále vysvětluje úpravy na voze, které BSH Racing stihl udělat: „V relativně krátké době mezi Příbramí a Valaškou jsme měli hodně práce nejen na autě. Nejvýraznější změnu na autě jsme udělali v geometrii, bohužel jsme ale nestihli opět žádný test před soutěží. Takže v ostrém tempu se svezeme až na shakedownu v Kopřivnici.“

Na místo spolujezdce vedle Ondřeje Bisahy se vrací jeho dlouholetý parťák Petr Těšínský. Co on říká na Valašskou Rally? „Rozhodně jsem rád, že se letos Valaška jede. Specifická je areálem v Kopřivnici, byť jízda v tomto areálu není pro posádky příliš populární, ale je to něco jiného, co jinde v Čechách nenajdeme, což je dobře. Valaška je nevyzpytatelná,“ doplňuje Petr Těšínský.

Valašská Rally představuje pro tým Hyundai Lenner Sport zaštítěný Hyundai Motor Czech teprve druhý závod v letošním roce. Soutěž odstartuje v sobotu 8. srpna v 7 hodin ráno na polygonu v Kopřivnici. Výsledky budeme znát po absolvování 16 rychlostních zkoušek a více než 500 kilometrech v neděli před 16. hodinou. Zveme všechny příznivce k tratím rychlostních zkoušek!

Více zajímavostí z dění v týmu se budou moci fanoušci dozvědět na sociálních sítích BSH Racing. Informace je možné sledovat také na Facebookové stránce prémiového prodejce vozů značky Hyundai Lenner Motors.

Sociální sítě:

Facebook: https://www.facebook.com/bshrcng/

Instagram: https://www.instagram.com/bshrcng/

Bc. Lukáš Chum, tiskový mluvčí

Hyundai Lenner Sport, BSH Racing