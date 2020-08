Valaška bude letos pro Vančík Motorsport domácí rally

Šéf teamu Jaroslav Vančík naznačil zajímavou změnu, kterou s partnery připravujeme „Letošní sezona je plná překvapení, nejistot a vynucených změn, ale zdá se, že se ji podařilo alespoň částečně zachránit. Klobouk dolů před všemi, kterým se podařilo připravit letošní Valašku, která je pro nás skoro „za komínem“. Když byl zveřejněný poslední „semafor“, oddechl jsem si, protože případné odvolání další rally by bylo pro náš sport hodně dramatické. Pro nás je hodně zajímavým prvkem Valašky spojení MČR a RSS. Vzhledem k vývoji sezony a s podporou partnerů MOL Česká republika a Frigera totiž přehodnocujeme letošní teamové plány a vypadá to, že se zúčastníme i všech zbývajících podniků RSS. Je to žádoucí nejen z tréninkových důvodů, ale i proto, abychom co nejlépe reprezentovali naše partnery a udrželi celý team při omezeném počtu podniků v rytmu. Budeme tak mít i možnost srovnat náš Peugeot 208 R2 s novou generací 208 Rally 4. Ten vypadá jako velmi rychlé auto, budu si asi muset zvyknout na novou dobu, nějak se pořád nemůžu srovnat s tříválcem jako závodním motorem 😊. Teď se ale soustředíme na Valašku. Auto je stoprocentně připravené, posádka a team také. Konkurence je veliká, tak se těšíme na souboje na trati.“

Dominik Stříteský bude chtít na Valašce zabojovat o vítězství ve třídě 6 a bednu ve dvoukolkách. „Byl jsem na sebe po Bohemce dost naštvaný. Ukázala mi ale také, že chybám se člověk prostě nevyhne a hlavně, že se každá chyba dá napravit. Hodně mi pomohla podpora od Ondry i v rámci teamu. Na Bohemce mě překvapili oba kluci z třídy 5, jelo jim to hodně pěkně. Někam na jejich úroveň se budu chtít dostat a pokud by to šlo před ně, nezlobil bych se. Nezlobil bych se ani, kdybychom si s Dominikem Brožem tentokrát prohodili pořadí😊. A pro mě bude velkou výzvou i srovnání s René Dohnalem a novou dvěstěosmičkou v rámci RSS. Protože bydlím pár kilometrů od Valmezu, je to pro mě opravdu domácí rally, kde uděláme s Ondrou všechno, abychom na stupních vítězů nechyběli. Testování jsme tentokrát vynechali, máme naježděno od minula. A začneme od počátku naplno.“

PR