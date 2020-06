Dominik Stříteský: „Závody mi moc chyběly.“

Pro letošní rok jsi změnil závodní techniku, Opel Adam Cup vyměníš za Peugeot 208 R2. Máš za sebou už nějaké testy, jaký máš pocit z auta?

„Testovali jsme například na konci května na Trojáku. Musím říct, že takový skok jsem nečekal. Peugeot oproti Adamovi neskutečně funguje, co to auto dokáže a jak pohodlně se řídí je super. Rozdíl je tam samozřejmě i výkonnostní, ale na lepší se vždy zvyká lépe. Věřím, že vše jsme správně naladili a popereme se o co nejlepší umístění na Rally Bohemia.“

Letošní sezona v rally se brzy rozběhne, co jsi tedy dělal, když byla pandemie a rušily se závody?

„Nejhorší byl začátek pandemie, kdy se nemohlo vůbec nic. Dny neubíhaly a nikdo z nás netušil, co bude nebo nebude. Naštěstí se tady objevilo virtuální závodění a to konkrétně Valaška. Neváhal jsem, oprášil volant a do závodu se přihlásil. Alespoň trošku mi to zpříjemnilo čekání na novou sezonu. Po prvním uvolnění se otevřely motokárové okruhy, a tak jsme společně s dětmi Jardy Vančíka (Karolína a Tomáš) vyrazili testovat aspoň takhle, když už ne za volantem rally auta. Oprášil jsem svoje staré motokárové zkušenosti a s dětmi najezdil stovky kol, abych byl připraven usednout zpět do závodničky v co nejlepší kondici.“

Měl jsi možnost zúčastnit se virtuálního závodu (KOWAX Valašská rally online ValMez), jak ti závodění za obrazovkou šlo?

„Vzhledem k tomu, že jsem se ještě před svou kariérou v rally virtuálnímu závodění věnoval hodně, byl pěkný pocit po delší době znova zkusit točit volantem v pohodlí domova. Musím říct, že kluci, kteří se tomuto způsobu závodění věnují, jedou neskutečnou palbu a byla radost s nimi soupeřit.“

Dá se tento druh závodění alespoň trochu porovnat s tím reálným? Má virtuální rally nějaké výhody?

„Musím říct, že při přestupu z motokár do rally, mi to hodně pomohlo. Obzvlášť co se týče poslouchaní rozpisu. Přece jen jsem nebyl na tohle zvyklý, a tak jsem se naučil poslouchat spolujezdce právě při virtuálním hraní. Později pak ale člověk přijde na to, že některé věci, co se dějí ve virtuálním světě, nemají s tou správnou realitou nic společného. Co mě teď při návratu do trenažéru překvapilo bylo, že se fyziky aut dost přiblížily chování reálných vozů.“

Jaké jsi měl plány na letošní rok před pandemií a jaké jsou tvé plány nyní?

„Plány na letošní rok se týkaly hlavně účasti ve velkém českém mistráku (MČR) a případných zahraničních startů. Nyní zůstávají naše plány stejné. Některé závody se zrušily, některé přesunuly, ale stále doufáme, že většina soutěží se už odjede. Chtěli bychom se ale zúčastnit právě českého mistráku a s ohledem na pořádání zahraničních závodů uvidíme, jaké budou možnosti vyrazit za hranice. Podle toho se pak rozhodneme.“

Nastane u tebe nějaká změna ještě třeba na místě spolujezdce?

„Změn je pro mě letos už dost a tohle byla jediná věc, kterou jsem si chtěl ponechat, a to jméno spolujezdce. Bohužel se Honzovi Mikulíkovi objevily potíže se zdravím a i na testu se ukázalo, že to s největší pravděpodobností letos nepůjde. Po několika jednáních jsme se domluvili s Ondřejem Krajčou. Jeli jsme spolu už v loňském roce dva závody v Německu a v autě nám vše fungovalo, jak mělo.“

A co na novou spolupráci říká Ondřej Krajča?

„Mé plány na letošní sezónu byly jiné, bohužel kvůli pandemii se vše ze dne na den změnilo a tak i mé plány. Nakonec se vše přeci jenom povedlo a na poslední chvíli jsme se s Dominikem domluvili, že spolu pojedeme. Už na konci loňského roku jsme spolu odjeli dva závody v autě nám to sedělo. Doufám, že navážeme na výkony z Německa, kde se nám velmi dařilo.“

Dominiku, chce někomu poděkovat nebo vzkázat něco fanouškům?

„Největší poděkování patří taťkovi a Jardovi Vančíkovi. Bez jejich píle a práce by tohle všechno nebylo možné. Poděkování si také zaslouží i ostatní, kteří se na celém projektu podílí, od sponzorů až po mechaniky. Na fanoušky se těším moc, už mi ta atmosféra kolem rychlostních zkoušek chybí. Snad se brzy potkáme jak na rychlostních zkouškách, tak v servise. Děkuji!“