Protocars.cz na Valašce se Šiklem

Páteční shakedown, kterého se kluci účastnili, ukázal, že Martin s Petrem dokážou jet velmi rychle. Posádka zajela 8. čas. Je ale také nutno sportovně doplnit, že „šejku“ se nezúčastnila kompletní špička z přihlášených do závodu. I tak tento výsledek vnesl do týmu Protocars.cz obrovskou pohodu a úlevu za práci, kterou na autě odvádí.

Valašská Rally (CZE) | foto: Jan Dušek, RallyZone.cz

Výsledky letošní „Valašky“ se započítávaly jak do velkého mistráku, tak i do seriálu rallysprintové série. Pro jezdce usilující o body do velkého mistráku byly připraveny dvě etapy, pro sprintery jedna. Posádka X Shift Racing teamu měla ve třídě 13, kam spadá mirage, další tři soupeře, i když „Ášín“ Pech je zde tak trochu z jiné planety. Porovnávat se kluci tedy chtěli kromě domácího Jaroslava Pešla a Jiřího Pertlíčka, kteří vyrazili s fiestami, i s jezdci s klasickými produkčními vozy, které byly na startu tři. Sobotní etapa byla společná pro oba domácí šampionáty a obsahovala osm rychlostních zkoušek. Tou zahřívací pak byla RZ Fulnek, kde Martin Šikl zajel pěkný 20. čas v absolutní klasifikaci, když za sebou nechal své rivaly s „eNkovymi“ auty. Jediný Pavel Ševčík dokázal atak Martina ustát a v této vložce nad ním zvítězil o půl vteřiny. Na druhé zkoušce Martin Šikl díky vysokému nasazení lehce probrzdil jedno odbočení, ale chybu rychle vyřešil parádní otočkou na ručku. U přihlížejících diváků vzbudil velké ovace, ale čas v tu chvíli bojoval proti posádce. Bohužel, po třetí erzetě dostala posádka Protocars.cz penalizaci 1.10 minuty za pozdní příjezd do časové kontroly. Bylo nutné opravit výfuk uvolněný z držáku, tím se kluci propadli z pěkného 21. místa až na 34. Poslední zkouškou první sekce byla RZ Tatra na kopřivnickém polygonu, kde zajel Martin 19. čas. V polovině sobotní etapy byla posádka klasifikována na průběžné 33. pozici absolutní klasifikace a ve třídě 13 pak byla čtvrtá. Ani přidělená penalizace však Martinovi s Petrem nevzala nic z jejich chuti závodit, ba naopak. A tak se v druhých průjezdech blýskli dvakrát 15. dosaženým časem na RZ Fulnek a Tatra, když za sebou nechali už i zkušené borce s R5. Na konci první etapy byli Šikl s Vilímkem klasifikováni na 21. místě v absolutním pořadí a ve třídě 13 již byli na bedně, když přeskočili Pertlíčka.

Valašská Rally (CZE) | foto: Jan Dušek, RallyZone.cz

Nedělní etapa obsahovala porci dalších osmi erzet a předpověď počasí opět slibovala africkou výheň. Je těžké posoudit, zda bylo hůře divákům u trati, nebo posádkám v autech. Nicméně na klucích bylo vidět, že jsou opravdovými profesionály a první ranní čas na 15. místě opět sliboval zajímavou jízdu vzhůru startovním polem. Po smolné penalizaci tým sledoval hlavně dílčí časy v jednotlivých RZ a porovnání s Jaroslavem Pešlem, který taktéž na závod přezbrojil na PROTO. Valašský jezdec měl téměř minutu a půl náskok a v závodě nijak nezpomaloval. Stíhací jízdu posádka Protocars.cz korunovala v RZ 11 Hájov, kde luxusním 13. časem uzmula skalp rovnou šesti jezdcům startujícím s vozy R5. Zpět do servisu se tudíž posádka vracela s výbornou náladou a auto ve 100% kondici. A tak si alespoň kluci mohli 30 minut v klidu odpočinout ve stínu a dát si lehký fitness oběd před další sekcí. Náladu Martinovi nepokazila ani druhá „pentle“ v závodě za předčasný start na kopřivnické zkoušce. V posledním kole rychlostních zkoušek Martin s Petrem stáli na plynu jak na "rejči" a i díky 14. času v poslední erzetě Juřinka skončili celkově na 20. příčce absolutní klasifikace a 3. ve třídě 13. Pokud by se odečetla penalizace z finálního času, chybělo klukům by pouhých 1.9 vteřiny na Jaroslava Pešla, který dokončil „Valašku“ na 15. místě.

Valašská Rally (CZE) | foto: Jan Dušek, RallyZone.cz

„Před Valaškou jsme měli test v Bělé pod Bezdězem a už tady jsme zjistili, že mirage bude velice šikovné auto. Trošku se mi ale nelíbilo nastavení po Pepovi Petákovi, které bylo pro mne až moc tvrdé, a tak jsme si jej s pomocí Davida Komárka lehce přizpůsobili mému stylu. Pokud bych měl porovnat klasické produkční auto s protem, tak mirage je mnohem živější hlavně díky tomu, že je kratší. Vše je ale o naučení a zvyku. Při samotném závodě na Valašsku jsem byl rád za krásné počasí, neboť na vodě jsem rozhodně nechtěl závodit. Mitsubishi fungovalo skvěle, ostatně stejně jako celý tým, a já byl doslova nadšený z této spolupráce. My měli pouze jediný drobný problém, když se uvolnil výfuk a díky němu jsme chytili penalizaci za pozdní příjezd do časovky. Trošku mě mrzí, že ve třídě zatím startovala pouze tři auta této specifikace, ale s ohledem na vývoj věřím, že budou prota rychle přibývat. V každém případě jsem zažil krásný víkend na rally s pěkným svezením,“ zhodnotil přípravy i samotný závod Martin Šikl.

„Rádi bychom tímto poděkovali celému týmu za 100% práci jak v přípravě, tak při závodě, Martinovi s Petrem za krásný sport, který předváděli s mirage na Valašsku a pevně věříme, že to nebylo z jejich strany s naším autem naposled. Velký dík patří také společnostem Auto cars - Radek Fára, X Shift Gearboxes, Dytko Sport, Komvet racing, Onboardkamery.cz a Energon,“ uvedl po závodě manažer týmu Protocars.cz Jiří Skořepa.