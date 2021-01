Ondřej Palacký: „Lákalo by mne svezení ve voze kategorie R2.“

V loňské osekané sezoně jsi se postavil na start třech závodů, jak tyto závody hodnotíš s odstupem času?

„Hodnotím je celkově pozitivně, už jen z toho důvodu, že jsme pokaždé spatřili cílovou rampu, byť na Valašské rally pouze virtuální. Prvním závodem v sezoně byla po dlouhé pauze Rally Bohemia. Vždycky jsem chtěl na tomto podniku startovat a konečně se mi to splnilo. Na premiéru to nedopadlo vůbec špatně, po drobných problémech s motorem a lehkým výletem mimo trať beru 19. místo celkově v nabité konkurenci jako úspěch. Druhým závodem byla již zmiňovaná Valaška, která jako náš domácí závod pro nás byla plná očekávání, které se bohužel nenaplnilo. Jak z důvodu slabé konkurence, tak zrušení, zkrácení RZ a opět drobných problémů s motorem. To co se nepodařilo na Valašce se vyplnilo na třetí soutěži v Pačejově. Pačejov byl zároveň posledním závodem kvůli opatření spojeným s Covidem. Skvělý přístup pořadatelů, krásné a sportovně plnohodnotné tratě s velkou konkurencí nás vybičovali k 3. místu ve třídě, o které jsme bojovali do poslední RZ a takové závodění opravdu baví.“

Jak celkové hodnotíš minulou sezonu? Je to pro tebe úspěšná nebo neúspěšná sezona?

„Celkově hodnotím sezonu neúspěšně, měli jsme v plánu ještě odjet Barum rally, Vsetín a Šumavu, což se bohužel kvůli covidu neuskutečnilo. Závody byly zrušeny a tím pádem nám to i znemožnilo bojovat o celkové vítězství ve třídě F5, kde jsme měli dobře našlápnuto.“

Co plánuješ do nadcházejícího ročníku? Nastanou u tebe nějaké změny?

„Příští sezona se dá v této nelehké době těžce plánovat. Myslím si, že to bude pro pořadatele a také soutěžící stejně složité jako v loňském roce. Do poslední chvíle se nebude vědět, zda se závod vůbec pojede, hlavně z kraje sezony. Pro mě osobně bude úspěch, když se svezu minimálně na třech závodech, ale může jich být dle situace klidně pět. Proto nic neplánuji a nechám tomu volný průběh. Změny v technice, ani ve složení posádky a servisu neplánuji. Samozřejmě bych chtěl závodní náčiní vytáhnout do nejvyšších pater, ale bohužel nedisponuji takovými financemi.“

Závodíš již pátý rok s vozem Škoda Favorit, neláká tě vyzkoušet si nějaký novější vůz? Který by byl ten tvůj vysněný?

„Jistě mě to láká, hlavně si vyzkoušet ostrou jízdu se sekvenční převodovkou, nejlépe s vozem specifikace R2. Ale jak již jsem zmiňoval, je to o financích a utratit peníze za pronájem na jeden závod, na který bych možná měl mi přijde zbytečné. To raději investuji do svého vozu, i když už tam není moc co vylepšovat, maximálně řidiče. Favorit je v plné specifikaci pro skupinu A, i přes slabší motor je sním na trati mnoho zábavy a mám dost co dělat, abych ho na plno uřídil. Vysněný vůz by byl některý z doby 90. let, především z dvoukolek typu maxi kit. Zvukový a vizuální projev těchto aut je nepřekonatelný. Samozřejmě bych neměl na to takový vůz uřídit, proto obdivuji jezdce, kteří to dokázali v takové rychlosti, především Bugalski, Panizzi, Puras, Ragnotti nebo Delecour.“

Vzkaz fanouškům, poděkování...

„Všem fanouškům motorsportu přeji v Novém roce hodně zdraví, trpělivosti a snad se v této divné době závody i s fanoušky odjedou v co největším počtu.

Děkuji všem, kteří mě v této zábavě podporují. Především spolujezdci a zároveň šéfmechanikovi Ivanovi Vránskému, mechanikům Jirkovi Kopeckému, Romanovi Liškovi, Adamovi Machalovi, Richardu Švestkovi z autoservisu LARS a samozřejmě celé rodině.“