Michal Horák „Pro letošní rok měníme tým i techniku – pojedeme R5“

V roce 2020 jsi erzety brázdil s eR pětkou, ale do loňské sezóny jsi nastoupil s Adamem, co se stalo?

„Loňskou sezónu nejenom v našem týmu hodně ovlivnil Covid19. Náš hlavní sponzor Futures contproduct se stáhl z důvodu nemožnosti přístupu fanoušků k tratím, a to byl pro nás hlavní důvod, proč jsme nemohli pokračovat s vozem specifikace R5. A jelikož jsme nechtěli sedět doma, šli jsme se zbývajícími partnery zpět do dvoukolky. Po domluvě s panem Korčákem jsme si pronajali Opel Adam R2 od Futuresu, se kterým do té doby jezdil Tomáš Knápek.“

Z lepšího se do horšího těžce přestupuje, jak jsi to měl ty?

„Naštěstí jsem s R5 měl odjeto tak málo, že mi to problém v zásadě moc nedělalo. Pocit z jízdy je v R5 jiný level, ale na druhou stranu jsem rád za každý start. S Opelem už mám taky odjeto docela dost, takže sžívání bylo rychlé, i když ne vždy dost dlouhé L. V loňském roce jsem měl možnost usednout i do Fordu Fiesta Rally 4 a to bylo taky hezké svezení. Auto se řídí hodně příjemně, i když je potřeba jiný jízdní styl kvůli turbu.“

Prioritou byl pro tebe vloni rallysprintový seriál, jaké jsi měl cíle do sezóny?

„Cíle jsem si žádné nekladl. Dříve startovaly ve třídě 6 Peugeoty 208 R2 a Opely Adam jak R2, tak i cupové. Vloni k nim přibyly Rally 4 a tato auta jsou někde úplně jinde. Dřívější vyrovnané souboje nyní připadly jezdcům s novými vozy. Ale to je prostě vývojový trend. Kdybych chtěl výsledek na bedně, musel bych jet na hraně rizika. To s napnutým rozpočtem a nepojištěným autem nedává smysl. Ale na erzetách jsem se rozhodně neflákal a snažil se trápit soupeře. Cíl byl jet rychle, ale dovézt auto bez šrámů až na cílovou rampu.“

Dvě odstoupení v první polovině roku, to asi pokazilo plány…

„Nejenom ta dvě odstoupení… Na Kopné jsem si říkal, že když prší, tak bychom mohli nějaký dobrý výsledek zajet. Ale ve Slušovicích zaúřadovala poloosa, stejně jako v dalších dvou sprintech. Tady musím hodně poděkovat klukům z Brynda racing, kteří nám pomohli odstranit problém v poškozování poloosy. Ale pokud mám být vůči sobě kritický, tak loňská sezóna nebyla celkově moc vydařená. Pokud pominu odstoupení na technické problémy, tak jsem se vloni nemohl nějak trefit do správné volby pneumatik.“

Co ta odstoupení na první zkoušce? Na Kopné bylo špatné počasí, tam to chápu, ale ve Fulneku bylo pěkně… (bráno v legraci)

„Jak jsem již avizoval, na Kopnou jsem se těšil. O to víc pak zamrzí, když odstupujete. A věřte, že v tom počasí, co panovalo vloni v okolí Slušovic, stát venku vedle porouchaného auta nebylo nic moc. To naopak ve Fulneku jsme se „opalovali“ J. Každé odstoupení pochopitelně zamrzí a s přibývajícím časem to berete jinak než na začátku jezdecké kariéry. Ale pamatuji si, že v minulosti se mi podařilo odstoupit ještě před příjezdem na startovní rampu. Navíc to bylo tehdy se zraněním, kdy mechanik od Martina Vopatřila při nakládání auta dostal prst mezi disk a brzdič… LLL. Naštěstí o prst nepřišel, ale pohled to rozhodně pěkný nebyl.“

Start na Barumce byl plánovaný? Proč padla volba na Ford Rally 4 a jak se ti zlínská soutěž líbila?

„Původně jsem ani neuvažoval o startu ve Zlíně. Hodně tomu pak napomohl vývoj sezóny ve sprintech, kdy jsem se moc nesvezl. Pomyslný hřebíček zatlouklo uvolnění Fiesty Rally 4 v týmu Sparrow a taky fakt, že by to mohl být můj již poslední start na Barumce. A když se k tomu připočetl milník v podobě jubilejního 50. výročí zlínské rally, tak bylo vymalováno. Ale na rovinu musím říct, že loňská Barumka byla pro mne velkým zklamáním, co se týče organizace a přístupu. Dokonce to došlo tak daleko, že jsem napsal stížnost na technika do autoklubu a na FIA. Do dnešního dne jsem nedostal ani z jedné strany nějaké vyjádření…“

Sezónu jsi zakončil na domácím sprintu v Šternberku, kde jsi obsadil třetí místo ve třídě. Tady bude patrně panovat spokojenost…

„Je to moje domácí a oblíbená soutěž, kterou navíc od roku 2020 podporuje náš sponzor Futures contproduct. To vždy zavazuje k zajetí slušného výsledku. Ráno jsem špatně obul a dopolední sekce byla trápením. Na druhou část sprintu jsem již zvolil správné pneu a pěkně se i svezl. Jeli jsme vyrovnaně o třetí místo s Michalem Srbem a Petrem Zedníkem. Vše rozhodla nejdelší RZ Jívová, kterou znám a v prvním průjezdu jsem si tu vytvořil náskok. Domů jsme se vraceli s pohárem a dobrou náladou. Snad mne pořadatelé šternberského sprintu neukamenují, když prozradím, že pro letošní ročník se chystají nějaké změny. Držím palce, ať jim to klapne.“

Nejenom v Šternberku se chystají změny, odtajníš, co se děje kolem tebe?

„Nyní můžeme již prozradit, že do nadcházející sezóny změníme techniku i tým. Prioritně se účastníme rallysprintového mistrovství se Škodou Fabia R5 připravovanou týmem Věroslava Cvrčka, tedy Rexteam. Tento tým je bezesporu záruka kvality, a tím pádem se budeme moct plně soustředit jen na naši jízdu. Zatím jsme v autě ještě neseděli, ale doufám, že se s ním dostatečně seznámíme před startem první soutěže. Moc se těšíme a doufáme, že se nebudou rušit žádné podniky. Moc za tuto šanci děkujeme p. Korčákovi z firmy Futures contproduct. Pokud se neprodá Opel Adam R2, máme v záloze plán, že s tímto vozem odjedeme nějaké podniky z velkého mistráku. V současné době je i varianta pronájmu Adama… Takže ať se na sezónu podívám z jakéhokoliv úhlu, bude pro nás náročná a já se nemůžu dočkat, až nový ročník odstartujeme.“

Tu R5 ti samozřejmě velice přeji, ale tento vůz tak trochu zavazuje být v popředí výsledkových listin…

„Cílem bude odjet každý závod až do cíle a hlavně bez šrámů. Nesmíme si dovolit žádnou poruchu karosérie. Budeme se snažit postupně zrychlovat a navazovat na výsledky s Fiestou z posledních závodů. Uvidíme také, jaká bude konkurence. Na začátku roku byla ještě ve hře účast se špičkovou dvoukolkou v MČR, kde jsme chtěli vždy útočit na pódium, ale nakonec jsme se rozhodli, že se spíše budeme závody bavit. Přece jen už nejsem nejmladší.“

V březnu se vám narodil syn, už jej vedeš k rallysportu? Přece jen děda jezdí, táta jezdí a malý Sebastian má skvělé jméno přímo určené pro rally…

„Výběr jména nebyl úplně náhodný 😊. Plány s ním samozřejmě mám velké.Chtěl bych, aby co nejdříve začal jezdit motokáry a postupně šel dál. Ale obávám se, že už nestihne éru pořádných rally aut. A aby jezdil s tramvají, moc nechci. Nejsem vůbec příznivec této nesmyslné doby a já osobně nikdy do elektro auta, pokud to jen půjde, neusednu. Ale aby se plány se Sebem naplnily, čeká mne ještě jeden důležitý krok, a to přesvědčit jeho mámu. Přece jen ví, jak mě rally pochroumala.“