Petr Zedník opouští dvoukolky, ale ve Fordu zůstává

Než odhalíme tvou novinku, pojďme ještě na skok do loňské sezóny. Jaká podle tebe byla?

„Loňská sezóna byla pro mne velmi dobrá. Vyzkoušel jsem si Ford Fiesta Rally 4 a musím říct, že toto auto jede perfektně a je spolehlivé. Já jsem se svými výsledky spokojený. Beru to i z pohledu toho, kdo všechno jel v naší třídě, a bylo by asi velmi smutné, kdybych mladé kluky porážel. Za mne tedy super. Ano, klidně jsme mohli být víc vpředu, ale to už je taky otázka financí a dalších možností. Já jsem spokojený.“

Vzpomínal jsi mladé kluky ve třídě, ale ty jsi jim nedaroval nic zadarmo…

„Auto je skvělé a dá se s ním jet hodně rychle. A pokud do něj usedne dobrý jezdec, tak bude vysoko ve výsledcích. My jsme jeli rozumně a při zdi. Jen mne trochu mrzí školácká chyba ve Fulneku, kdy jsem si málo zahřál pneumatiky a následně havaroval. Ale jinak jedu úměrně svému věku, a abych se udržel na cestě (smích).“

Říkáš perfektní auto, super sezóna a přesto přichází změna…

„To je taková „důchodcovská“ radost, kterou jsem si udělal, a nic jiného v tom nehledejte. Je to sen ještě se povozit se čtyřkolkou. A po dnešním testu mohu říct, že to je krásné svezení v opravdovém závodním autě.“

Jak vůbec došlo k tomu, že jsi sáhl po tomto snu?

„(Smích) Svůj podíl na tom má i manželka. Když jsem ji svezl poprvé v Kroměříži 2020, tak se jí závodění natolik zalíbilo, že chtěla znovu a znovu závodit. Řekl jsem dobrá, ale pořídíme si auto, které bude spolehlivé a bude držák. Proto jsem zakoupil Rally4 a vloni s ní několik závodů odjel. To už jsem si říkal, že by mohl být vrchol kariéry a na konci roku pověsím kombinézu na hřebík. Fiesta byla super, kdy jsem se opravdu jen bavil, a za celou sezónu jsme vyměnili jen pár brzdových destiček. Ale pořád ve mně dřímal sen jednou usednout do R5. Po Fiestě R5 jsem pošilhával už od doby, co se zplodila. Jenomže dřív byly jiné priority jako rodina a podobné. Nyní se podařilo poskládat finance, a tak jsem si řekl, že bych na ni mohl dosáhnout. O tom nevěděl nikdo jiný než já. Celá akce byla jedno velké tajemství. No, a když jsem dovezl Fiestu před barák, tak všichni čučeli (smích).“

To muselo být docela překvapení, když ti před dům přistavili Fiestu R5…

„(smích) Já si nového Forda nechal dovézt do Prahy, kde jsem si ho vyzvedl. A když jsem jej dovezl domů, tak se mne manželka ptala, co to je? Říkám naše Fiesta, jen se trochu nafoukla (smích).“

Opravdu to byla taková super tajná akce mezi tebou a Malcolmem, o které nikdo nevěděl?

„Přesně tak. Byla to akce, kterou jsem řešil nejprve s Malcolmem a následně vše dojednal s obchodním manažerem Tomem Krawszikem. Jednání začalo vloni před Barumkou. Já jsem nechtěl zcela nové auto, ale vůz, který má něco odjeto a jsou za ním výsledky. Nakonec jsem si vybral Fiestu s označením karoserie 65. S tímto autem jeli vloni Francouz Fourmaux světovou soutěž v Estonsku a Fin Suninen v Belgii a oba zajížděli časy hodně v popředí. Auto mi v M – Sportu zrepasovali a nyní je u mě na dílně.“

Takže nyní pojedeš jako Suninen?

„Některé zatáčky se určitě budu snažit jet jako Suninen (smích). Ostatně už dnes na testu to tak občas asi i vypadalo. První ostřejší svezení jsem si užíval. Nevím, jestli se má s R5 tak jet, protože jsem hodně jezdil bokem. Ale to je to, co chci, jezdit pro diváky. Dnes to ale bylo zapříčiněno i ne zcela vhodnými pneumatikami, ale já se šel svézt a ne závodit. Já nechci jezdit jak mnoho kluků vpředu, kteří jedou pro dosažení nejrychlejšího času čistou stopu. Chci patřit do skupiny jezdců, kteří budou bavit lidi. Nepojedu na výsledek, ale pro pobavení sebe a diváků.“

Nyní máš za sebou první ostrý start, jaké jsou tvé pocity?

„Jedním slovem úžasné. Fiesta jede skvěle, má perfektní zrychlení. Nyní musím hlavně zjistit, kde jsou brzdné body. Ve dvoukolce pořád držíš volant a „bojuješ“, kdežto tady si s autem „hraješ“, ale je potřeba vědět, jak si správně hrát. Pocity výborné, těším se na závody.“

Logicky musí následovat otázka kde a s kým tě uvidíme v novém voze?

„Úplně poprvé jsem vytáhl Fiestu R5 z dílny včera, tedy den před tímto testem a svezl jsem manželku. Ta zhodnotila, že auto tedy opravdu jede a ať jedu první závod s Milanem Pražákem. Na dalších startech se bude manželka s Milanem střídat, neboť Milan má zase program se synem v motokárách. Začnu na Valašce a dál se uvidí. Uvažuji o závodech v evropské zóně a na odreagování nějaké sprinty.“

Jsou nějaké cíle do sezóny?

„Cíle nemám žádné. Uvidím, jak bude probíhat sžívání s autem. Ale přece jen nějaký malý cíl mám… Letos je být vypsaná nová kategorie Master cup 55+ a ten bych mohl vyhrát (smích).“

Ale jsou i jiné cíle…

„Přesně tak, i když já bych to označením cíle nenazýval. Nedávno se mne někdo ptal, zda budu jezdit tak dlouho jako Polák. Nevím, zda naráželi na můj věk (smích). Tento Polák letos oslavil 92 let a vloni jel světovou soutěž v Keni. Tímto směrem se nechci ubírat. Ale když jsem viděl, že Jindra Štolfa oslavil sedmdesátiny a stále jej závody baví, tak si říkám proč ne. Necítím žádné bolístky, takže dokud mne rally bude bavit, budu se rally bavit i já.“