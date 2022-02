Kristýna Fillová „Kopce budu letos střídat s rally

Kristýno, v závodech do vrchu jsi už ostřílená jezdkyně, ale pro rally jsi přece jen nováčkem, představ se nám prosím…

„Je mi 25 let a pocházím z malé vesničky na Vysočině. V tuto chvíli jsem zaměstnaná jako asistent prodeje v Komvet Racing. Mezi mé záliby patří jednoznačně motorsport. Už od dětství sleduju F1 a závody do vrchu. Později jsem začala sledovat rally a rallycros. Ve volném čase ráda sportuju, především běh je můj velmi oblíbený. Když je více času, ráda jezdím na kole.“

Fillová, Kristýna | foto: Archiv jezdce

V závodech do vrchu máš „odkrouceny“ čtyři sezóny, jaké podle tebe byly?

„Závody do vrchu jsem vždycky měla moc ráda, když se jel domácí závod v Náměšti, tak jsem k závodníkům vzhlížela, jak k supermanům J Nebudu lhát, občas se zamyslím nad tím, jak je vůbec možné, že jsem toho dnes součástí. Když po závodech vidím výsledky, popřípadě vidím výsledky za celou sezónu, tak si říkám, jestli jsem to fakt já – ta, co skončila v top 10. Sezón bylo myslím pět, poslední tři roky se silným autem. Každou sezónu a každý závod se stále učím. Časy ve srovnání s předchozí sezónou jsou vždycky lepší, nějaký progres tedy je, nemám důvod být s něčím nespokojená. Jezdím pro radost.“

Jakými výsledky se můžeš pochlubit?

„Nevím, jestli pochlubit, ale v sezóně 2021 jsem byla 8. absolutně z asi 230 startujících, 3. v kategorii cestovních vozů, a vítěz skupiny E1+20004WD – skupina nejrychlejších čtyřkolek nad 2.000cbm . V roce 2020 vítěz PF2 a tuším také 3. místo v kategorii cestovních vozů.“

Fillová, Kristýna | foto: Archiv jezdce

Pod „svá křídla“ si tě vzal David Komárek, jak se ti líbí jeho koučování?

„Někdy je to pro mě složité, celkem mi trvá, než vstřebám všechny informace. Rady zkušeného, úspěšného závodníka a mistra jsou to, co mě dovedlo k výsledkům, jaké mám. Jsou to rady, které jsou k nezaplacení, vážím si, že mám možnost tyto informace dostávat.“

Fillová, Kristýna | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Společně startujete i na Rally Monte Komvet, co říkáš na tyto akce?

„Tyto akce jsem si hodně oblíbila. Závodit celý rok se každému nepodaří a start do prvního vrchařského závodu je kvůli Monte Komvet o hodně příjemnější. Vrchařské auto má sice větší výkon, ale ten cit v řízení se kvůli tomu, že nemáme zimní pauzu, nevytratí. Jsem ráda, že se David rozhodl tyto akce pořádat, za jeden den máme skoro 50 závodních kilometrů, což na akcích Monte Komvet podobným není ani zdaleka.“

„Monte“ je průprava do rally, jaké to je, když ti najednou někdo kecá do řízení?

„Je to fajn v tom, že si v autě můžu někomu postěžovat, když se mi třeba něco nepodaří. Je mi jasné, že stejně jako loni, tak i letos budu na prvním závodě vrchů hledat intercom a taky, že se budu dívat na pravou stranu, jestli tam už David je nebo není. Mít někoho vedle sebe je vlastně super :-).“

Fillová, Kristýna | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Tady se střídáte na sedačkách s Davidem, tedy když řídíš, David ti čte rozpis a obráceně. Která z těch rolí se ti víc zamlouvá, a poslouchá tě David?

„Tuto otázku si pokládám sama docela často. Když jsem já ta, co čte rozpis, odpadají mi takové ty moje závodní ‘‘stresy‘‘, protože jen sedím, čtu a užívám si, jak EVO jede na hraně. Když závodím a čte mi David, tak vím, že se učím jet na to, co se mi zrovna říká, ale nejedu tak rychle. Myslím, že moje čtení David vnímá lépe než já jeho. Sice jsem asi lepší na čtení rozpisu, David je tak rychlejší za volantem J. Ale sedět za volantem mě baví taky, a moc. Takže vlastně obě role v autě si užívám.“

A nyní asi těžká otázka – kopce nebo rally?

„Na kopcích už po těch letech vím, do čeho jdu. To je jednoznačně velká výhoda, zároveň se mi ale líbí učit se nové věci a poznávat nová místa. Na rally by bylo všechno nové, byla by to spousta kilometrů a opravdu hodně zkušeností, ať už z pozice navigátora nebo řidiče. Na kopcích se jede kilometrů málo, ale určitě zde mám větší nasazení, než bych měla na rally, kde bych začínala téměř od nuly. Nějaké plány do budoucna jsou, uvidíme, jak to dopadne, nerada bych předbíhala.“

Fillová, Kristýna | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Kde tě letos uvidíme závodit, jaký máš plán?

„Prioritní bude vrchařská sezóna a také máme vybraných pár rally, kde budu navigátor. Měli jsme jet Jänne rrally, ale tu bohužel zrušili.“

Ještě ale než se naplno rozběhne nová sezóna, tak už soutěžíš. Mám na mysli „Zlatý volant 2022“, kde jsi nominována na cenu Elišky Junkové. Co tato nominace pro tebe znamená?

„Je to zvláštní soutěž, kde se srovnávají vrchy, rally, autocross, okruhy, motocross…za mě osobně zde nejde zvolit vítěze. Beru to tak, že zde byly vybrány ty nejlepší ženy motorsportu, nominace si vážím a jsem ráda, že jsem mezi velkými jmény. Touto cestou bych moc chtěla poděkovat všem těm, co mi dali nebo dají hlas, vážím si toho, a ať už anketa dopadne jakkoli, doufám, že nikoho z těch, co mě zvolili, v nové závodní sezóně 2022 nezklamu.“

Pokud Vás Kristýna zaujala svými výkony nebo předchozím rozhovorem, můžete jí podpořit v anketě Zlatý volant na tomto odkazu HLASOVÁNÍ – 45. ROČNÍK | Zlatý volant (www.zlatyvolant.cz)