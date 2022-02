Rally Monte Komvet opět s překvapivou premiérou

V polovině února proběhl na kopřivnickém polygonu další závod ze seriálu Rally Monte Komvet. Pro 42 přihlášených jezdců byla připravena rychlostní zkouška dlouhá 8 kilometrů, která se jela šestkrát. A jak už je na „Komvetu“ zvykem, v polovině závodu se rychlostní zkouška otočila. Ryze asfaltová erzeta měla díky počasí jasnou volbu pneumatik, přesto se našli odvážlivci, kteří volili taková pneu, aby se co nejvíce „klouzali“. Do Kopřivnice zavítalo pestré jezdecké obsazení, kdy pochopitelnou převahu měli Češi, ale startovali zde také Slováci, Rakušané a zastoupení měli i polští jezdci. Na startu nechyběli pravidelní účastníci jako například David Komárek a Kristýna Fillová s Mitsubishi Lancer EVO V, letos poprvé přijel se Subaru Impreza Lubomír Světinský. S Yarisy chtěli míchat pořadím Jirka Špalek, Radek Neveselý a Karel Stehlík. Krasavce s označením Toyota Celica přivezl Tomáš Lacko a tak by se mohlo ještě chvíli pokračovat. V náhledu do startovní listiny ovšem nesmíme zapomenout na premiéru, která proběhla v Kopřivnici na polygonu a zanedlouho se objeví i na „ostrých“ soutěžích. Petr Zedník si splnil sen a zakoupil Ford Fiesta Rally 2.

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Jezdecké pole bylo rozděleno do pěti kategorií. Do skupiny sériových dvoukolek se přihlásilo dvanáct jezdců. Pět nejrychlejších časů stačilo Drahoši Buchtovi (Toyota Yaris) k celkovému ovládnutí kategorie. Počet odjetých erzet je správně, neboť „Komvet“ je postavený na šesti rychlostních zkouškách, ale započítává se pět nejlepších časů, takže pokud se jedna jízda nepovede, nic není ztraceno. Stříbrný dojel vítěz lednového závodu Jirka Diviš (VW Polo) a pohár za třetí místo si domů odvezl Lukáš Kubíček (Žiguli). O zajímavé zpestření se postaral Petr Caha s vozem Hyundai Sonata. Petrovi se podařilo na čtvrté zkoušce „udělat“ defekt a více než polovinu měřeného testu jel s handicapem. Zpočátku to byly zbytky gumy, posléze jen disk, ale jezdec z plynového pedálu neubral.

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Soutěžních dvoukolek bylo na startu ještě o dvě víc. Ti, kdo sledují závody Rally Monte Komvet, tak ví, že do Kopřivnice již pravidelně dojíždí Dominik Senegacnik s vozem Opel Corsa Rally 4. Rakouský jezdec využívá starty v Česku k pilnému testování a domů se vrací obtěžkán poháry. Po lednovém vítězství nenašel Dominik přemožitele ani tentokráte. Stupně vítězů ještě doplnili druhý Patrik Magyar (Seat Ibiza) a třetí další rakouský jezdec Dominik Kreisel, jenž se střídal v autě se Senegacnikem.

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

A v přehledu jsme se dostali do kategorie sériových čtyřkolek, kterých přijelo do Kopřivnice deset. Zde to byl hlavně souboj jezdců s Yarisy GR proti vozům Mitsubishi, Subaru, již zmiňované Celice a Seatu Leon s Honzou Cahou za volantem. Svou dravost nejenom na kopcích, ale i na polygonu předvedl opět Jiří Špalek. Také v jeho případě platí – co letošní start, to vítězství. Pro pohár za druhé místo si na konci soutěže došel Radek Neveselý, jenž startoval stejně jako vítěz na Toyotě Yaris GR. Třetí dokončil únorový závod „organizační mozek“ „Komvetu“ Daniel Tasáry na Mitsubishi Lancer EVO.

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Závodních čtyřkolek bylo na startu pět a podle očekávání si pro první místo dojel David Komárek (Mitsubishi). Druhé místo po sečtení časů náleží Lubomíru Světinskému (Subaru) a třetí dokončila závod „Kiki“ Fillová (Mitsubishi). O dvojici David a „Kiki“ se ví, že oba si rozdělují roli jezdce i spolujezdce, tedy když jede David, Kristýna čte a naopak. Jistě by bylo velice zajímavé této výměně podrobit i Luboše Světinského. V Subaru vedle něj na místě spolujezdce totiž pravidelně usedá Petra Filipová a příznivci rally si pamatují, že tato slečna má v soutěžích zkušenosti za volantem. Dočkáme se nové výzvy? Uvidíme!

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

A jsme u poslední kategorie „čtyřkolky s restriktorem“. Tady se přihlásil pouze Petr Zedník, jenž úspěšně absolvoval první větší start s Fiestou a odměnou mu byl k premiéře i pohár.

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Absolutní klasifikaci únorového závodu dominovali jezdci s „produkčními“ vozy. Nejrychlejší byl David Komárek, před Lubomírem Světinským a Kristýnou Fillovou. Nejrychlejší sériová čtyřkolka s Jirkou Špalkem za volantem dojela čtvrtá, první soutěžní dvoukolka s Dominikem Senegacnikem šestá, Petr Zedník s Fiestou Rally 2 byl osmý a vítěz kategorie sériová dvoukolka Drahoš Buchta sedmnáctý.

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Do výčtu ocenění zbývá doplnit poslední. Je vidět, že při Rally Monte Komvet panuje pohodová atmosféra, neboť na jejím konci se předává pohár pro „Vemeno závodu“. Únorové ocenění si vysloužil Petr Caha za „divokou“ jízdu na defektu, úspěšné trefování sudů vytyčující trať a poničení závory vzdálené třicet metrů od erzety.

A jak viděli sobotní zápolení někteří jezdci?

David Komárek: „Z našeho závodního pohledu bylo vše super. Auto bylo perfektně nachystané a fungovalo na jedničku. Potěšila mne účast Petra Zedníka, který využil naší akci a přijel poprvé otestovat Fiestu Rally 2. Svědčí to o zvyšující se popularitě našich závodů a cestu na ně si nacházejí i zkušení jezdci z rally. Věřím, že si všichni jezdci závodění užili. Počasí až na velký vítr a malou sněhovo-dešťovou přeháňku nám přálo. Je vidět, že se všichni dostávají do tempa, neboť se jelo hodně rychle. Já měl během soboty jediný problém, který jsem si navíc způsobil sám. Na startu 4.RZ jsem zjistil, že mám defekt a jak jsem spěchal do servisu kolo vyměnit, tak jsem lehce ťukl do Fiesty Jirky Galušky.“

Lubomír Světinský:„Trať byla hodně technická, většina retarderů byla možná zbytečně pomalých, že se muselo až na první rychlostní stupeň. Jinak se jelo dobře a auto fungovalo bez problémů. My jsme dojížděli starší pneumatiky po loňské sezoně. I tentokráte se na „Komvetu“ najelo dost kilometrů, díky kterým jsem se dostal trochu i do tempa.“

Kiki Fillová: „Závod byl jako vždy skvěle zorganizovaný, trať různorodá, což oceňuju nejvíc. Tentokrát mi svezení sedlo líp, než při minulých akcích a s konečným 3. místem jsem velice spokojena. Auto skvěle fungovalo, takže už od první RZ jsem si jízdy užívala jak za volantem, tak i při čtení.“

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Jiří Špalek: „Opět skvělá akce, vyšlo nám i počasí, až na silný vítr. My jsme dělali pár úprav na voze Toyota Yaris, který jsem si potřeboval vyzkoušet, takže jsem bral start jako testovací sobotu. Vše dopadlo na výbornou. Myslím, že 4. místo absolutně a první místo v sériových vozech je toho důkazem. Za chvíli nám začínají závody do vrchu, proto vítám každou možnost usednout za volant a osvěžit si jezdecké návyky.“

Petr Zedník: „Jedním slovem úžasné. Fiesta jede skvěle, má perfektní zrychlení. Nyní musím hlavně zjistit, kde jsou brzdné body. Ve dvoukolce pořád držíš volant a „bojuješ“, kdežto tady si s autem „hraješ“, ale je potřeba vědět, jak si správně hrát. Pocity výborné, těším se na závody.“

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Další Rally Monte Komvet je v plánu 19. března a my se opět po závodě podělíme o postřehy.