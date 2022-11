Listopadový Rally Monte Komvet s rekordním počtem přihlášených

První podzimní podnik se jel v polovině listopadu a trať rychlostní zkoušky byla „namotána“ na kopřivnickém polygonu. Erzeta měřila 7,5 km a jela se třikrát v jednom a třikrát v opačném směru. A jak už bylo zvykem z předchozích podniků, nejhorší čas se jezdci škrtal. Podzimní čas přináší s sebou brzkou tmu, čehož využili pořadatelé a jezdci si mohli vyzkoušet i noční rychlostní zkoušku. Pro mnohé to byla premiérová ostrá jízda s přídavnými světly. „Monte“ není pouze pro vrchaře, ale přístup na závod mají všichni, kdo milují rychlou jízdu, od profíků až po „hobbíky“. Do Kopřivnice přijelo rekordních 57 přihlášených jezdců a ti byli rozdělení do šesti kategorií.

Ve třídě 4x2 Race mělo původně startovat 11 soutěžících, ale ve dvou případech jezdec nezaznamenal ani jeden měřený čas. Inu když si technika postaví hlavu, je řidič odkázaný do role diváka. Nakonec bylo klasifikováno šest jezdců. Třídě dominovaly vozy Honda Civic, které obsadily kompletní pódiové umístění. Zvítězil Miloš Nováček, před Michalem Polehlou a Janem Hrachovcem.

Devět jezdců bylo zařazeno do třídy 4x2 Race nad 1600. Tady bylo hodně pestré závodní pole od „krasavce“ Ford Sierra, kterého přivezla ze Slovenska rodina Krišandových, přes různé typy Fiest až po „zadokolku“ Ladu VFTS Matěje Foldyny. Na startu ani tentokráte nechyběl teprve dvanáctiletý Lucas Kořínek, který sbírá zkušenosti. Všechny měřené testy nakonec úspěšně absolvovalo osm jezdců a po součtu časů byl vítězem třídy označen David Borkovec se Seatem Ibiza. Něco málo přes půl minutu na vítěze ztratil druhý v pořadí Martin Sedlák na Fabii a dalších čtrnáct vteřin třetí Víťa Martinovský s Fiestou. A pokud jste zvědaví, jak dopadl dvanáctiletý Lucas, tak vezte, že dojel šestý. „Za mne to byl TOP den! Vyzkoušel jsem nové auto a mohu říct, že Ibiza fungovala perfektně. Zjistili jsme pár drobností, které ještě doladíme. Jednou z nich byla světelná rampa, kterou jsem nestihl připravit a která mne vyřadila z noční erzety. Konečný výsledek to ovšem nijak neovlivnilo. Umístění v absolutní klasifikaci i ve třídě mne překvapilo a jako bonus jsme byli nejrychlejší dvoukolkou. To je pecka. Monte Komvet je pro mne taková rodinná sešlost, kdy je o zábavu vždy dobře postaráno. Organizace, nálada a lidé kolem, to je super. Velký dík patří pořadatelům na erzetě, protože stát tam v té zimě, to je fakt masakr,“ smekl před pořadateli klobouk David Borkovec.

Třída 4x2 Série byla obsazena dvanácti jezdci a jak již z názvu vyplývá, soutěžní vozy byly hodně sériové. Klasifikováno bylo deset jezdců. Pěknou přetahovanou o vteřinky předváděla čtveřice Adam Doležal (Citroen C2), Tadeáš Dorazil (Citroen Saxo), Jakub Procházka (Ford Escort) a Jan Raušer (VW Golf). Raušer s Doležalem si to rozdali o vítězství, kdy po tři zkoušky byl ve vedení Doležal, ale závěr patřil Raušerovi a svého soupeře porazil o 16,5 vteřiny. Doslova desetinky vteřin pak dělily druhou dvojici. Tady měl navrch Procházka a v cíli si došel pro pohár za třetí místo. Na Dorazila zbyla pomyslná „brambora“, když na bednu ztratil jednu vteřinu.

V přehledu se dostáváme ke čtyřkolkám a vezmeme to pěkně zostra. Třída 4x4 Race měla na startu šest jezdců. Hodně vysoko nastavil laťku dosaženými časy David Komárek (Mitsubishi), kdy na trati nenašel přemožitele a zajel pět nejrychlejších časů. Velice rychle jela i Kristýna Fillová (Mitsubishi) a dosažené časy jí zařadily na druhou příčku. A aby těch jezdců s „myšáky“ nebylo na stupních vítězů málo, tak i třetí v pořadí startoval s tímto vozem. Bronzovým z listopadového „Monte“ byl Marek Sedláček. David Komárek ale ctí, že pořadatel by neměl závod vyhrávat a tudíž ani on ani Kiki po závodě poháry nepřevzali. Ty si odvezli domů vítěz Sedláček, druhý Zdeněk Trnka a třetí Roman Chmelař. Závod nedokončil v této třídě pouze Petr Turk, který udělal dvojitý defekt. „Sezóna závodů do vrchu byla opět velmi náročná zakončena celkovým vítězstvím v Maverick Hill Climb Czech 2022. A abychom jezdecky „nezakrněli“, pokračujeme i letos v závodech Rally Monte Komvet. Již první podzimí start mne překvapil počtem přihlášených, což svědčí o oblíbenosti těchto závodů. Věřím, že si všichni závod užili i když to občas hezky klouzalo. Já jel bez problémů a velmi mne potěšilo umístění Kiky. Před Vánocemi se sejdeme na polygonu znovu a třeba se sklouzneme i na sněhu,“ uvedl po závodě David Komárek.

Nejpočetnější třídou na listopadovém „Monte“ byla třída 4x4 Série, do které se přihlásilo 16 jezdců. Zde byly k vidění vozy Mitsubishi a Subaru různých vývojových evolucí a typů, ale také dva Yarisy GR a po jednom zastoupení byly Ford Focus a VW Golf. Své jezdecké zkušenosti zužitkoval Milan Gregor (Mitsubishi) a s náskokem necelé půl minuty zvítězil. Pro stříbro si dojel kopřivnickými větry notně ošlehaný Jiří Kratochvíl (VW Golf) a třetí příčku si vyjel Daniel Tasáry (Mitsubishi). I v tomto případě se poháru vzdal „pořadatel“ Daniel Tasáry ve prospěch dalšího v pořadí i tím byl Miroslav Závrbský. Závod dokončilo 13 jezdců.

Ve třídě FIA startovali tři jezdci. S Fábií R5 dorazil z nedaleké Olomouce Jirka Leher, Mitsubishi přivezl zádní slinu chytící Michael Jančík a dárek k narozeninovým kulatinám přetavil v start Karel Kupec, jenž usedl do Fordu Fiesta Rally 3. Návrat do rally vozu vyšel Kupcovi skvěle a čtyřmi nejrychlejšími časy si dojel i pro pohár určený vítězi třídy. Druhé místo si vyjel Leher, jenž poznal záludnost kluzké trati a na chvíli se dostal mimo trať zkoušky. Třetí pak dojel při svém třetím letošním startu Jančík. „Volant mi chyběl a už se to nedalo vydržet, navíc jsem měl silné nutkání vyzkoušet čtyřkolku. Původně jsem se chtěl domluvit s někým na R5, ale pak Dominik koupil Fiestu a auto se mi moc zalíbilo. Navíc jsem letos v létě oslavil třicítku a tak jsem si dal svezení na „Monte“ jako opožděný dárek. Na start v klasické rally mám doma vystavenou „Stopku“, ale tohle jsem doma oznámil až v den závodu, takže nebyl čas na „zákazy“ JJJ. Pokud bych měl hodnotit jízdu v Rally3, tak musím říct, že je to vážně velmi vhodné a snadno ovladatelné auto. V podstatě od prvního kilometru jsme si rozuměli. Problém jsem měl akorát na 4.RZ, kdy jsme jeli na „drátech“ a auto klouzalo a na noční zkoušce, kde nám chyběly škarpové světla. Závod jsem si i tak parádně užil. Tým Dominika Brože šlapal jako vždy skvěle a hlavně jsem po dlouhé době viděl spoustu starých i mladých známých J. Byl to fajn den a snad se zase někdy svezu,“ podělil se o dojmy ze závodu Karel Kupec.

Zbývá doplnit už jen TOP5 z absolutní klasifikace. Vítězství z devátého podniku Rally Monte Komvet si odvezl David Komárek, druhá dojela Kiki Fillová, třetí Milan Gregor, čtvrtý byl „oslavenec“ Karel Kupec a pětici nejrychlejších uzavřel Marek Sedláček.

Již nyní se připravuje prosincové setkání. To se uskuteční 10.12.2022 opět v Kopřivnici. Přihlášky na jubilejní X.Rally Monte Komvet zasílejte na www.racerally.cz