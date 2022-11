Štajf: Strahovská premiéra s WRC

Posádka týmu ACCR Racing21 Vojtěch Štajf a Lilia Khousnoutdinova se představí na této soutěži s vozem Hyundai i20 WRC, který měl premiéru v roce 2014 s Belgičanem Thierry Neuvillem za jeho volantem. Tento atraktivní soutěžní speciál provozuje v současnosti italský tým HMI, oficiální partner továrního týmu Hyundai Motosport. Pro Vojtěcha Štajfa to bude premiérový soutěžní start s vozem specifikace WRC v jeho jubilejní 25. soutěžní sezóně.

Pražský Rallysprint, již tradičně se statutem volného podniku, uzavírající tradičně sezónu automobilových soutěží, se uskuteční v sobotu 26. listopadu. Stejně jako v minulých letech bude centrem soutěže areál Strahovských stadionů v Praze. Než se však šedesát posádek na pražském Strahově objeví, bude celé startovní pole soutěžit o cenné sekundy na dvou úvodních ranních měřených úsecích na západním okraji Prahy. Závod má šest rychlostních zkoušek s celkovou délkou 36 kilometrů. Poslední RZ6 se jede jako epilog, tedy bez měřeného času.

Vojtěch Štajf by rád navázal na úspěšný výsledek z letošního jarního ročníku Pražského Rallysprintu. Právě v březnovém klání zde zvítězil se spolujezdcem Karlem Janečkem na voze Opel Kadett C GT/E v kategorii historických vozů. Podzimní ročník, uzavírající letošní sportovní program týmu ACCR Racing21, naopak ozdobí nejen soudobá moderní technika soutěžních vozů, ale také angažování charismatické Lilie Khousnoutdinové do role navigátorky.

„Chtěli jsme oslavit moji letošní úspěšnou jubilejní sezónu něčím opravdu mimořádným. Proto padla volba na vůz specifikace WRC, což bylo mé dávné přání. V době, kdy jsme tohle auto v Itálii rezervovali jsem ještě netušil, že výjimečnost této tradiční soutěže bude navíc podtržena účastí Lilie v roli mé navigátorky, se kterou mě pojí dlouholeté přátelství. Ona má navíc motorsport velmi ráda a v roli diváka byla dokonce i na poslední Rallye Dakar. Společný start na Strahově jsme zvažovali již na jaře, ale nakonec se to povedlo, vzhledem k pracovním povinnostem Karla, až nyní,“ řekl k premiérovému startu navigátorky v podzimním Pražském Rallysprintu Vojtěch Štajf a dodal: „Moc bychom si v sobotu přáli i pro diváky co nejlepší počasí, které je vždy v době konání rallysprintu v Praze velkou neznámou. Vůz specifikace WRC je samozřejmě předurčen pro hodně rychlou jízdu a já tedy věřím, že si s Lilií tenhle mimořádný start společně i s diváky užijeme, a i výsledek bude kvalitní. Chtěl bych tímto poděkovat všem našim týmovým partnerům za podporu nejen při startu s tímto atraktivním vozem v Praze, ale za jejich důvěru v celé letošní sezóně. Zveme tak na Strahov všechny fanoušky rally, pro které je toto tradiční loučení se sezónou určeno především. Náš Hyundai i20 WRC bude zdobit startovní číslo 5.“

Ex-tovární Hyundai i20 WRC s karosérií výrobního čísla 2, který si pro tento jednorázový start tým Racing 21 pronajal, má velmi zajímavou historii. V roce 2014 s ním totiž vstoupila hvězda továrního týmu Hyundai Motorsport Belgičan Thierry Neuville po boku Nicolase Gilsoula do první soutěže světového šampionátu – legendární Rallye Monte-Carlo 2014. Posádka Neuville – Gilsoul poté na tomto voze absolvovala ve stejné sezóně ještě dalších pět soutěží světového šampionátu s nejlepším umístěním na třetím místě v cíli Lotos Rally Poland 2014. Od roku 2015 byl zmíněný vůz Hyundai i20 WRC svěřen do technické přípravy italskému týmu HMI. Zajímavostí je také start tohoto vozu se zkušenou novozélandskou posádkou Hayden Paddon – John Kennard v rámci Rally Legend 2016.

Během sobotní jednodenní soutěže si v barvách týmu ACCR Racing21 odbude svoji premiéru také nově zrenovovaný historický soutěžní vůz Ford Fiesta XR2 Mk1 s číslem 55, se kterým se na start postaví posádka Jan Bejvl – Petr Behro.

Start 27. ročníku soutěže Pražský Rallysprint je v sobotu 26. listopadu v 7,15 hod. na pražském Strahově.

