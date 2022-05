Racing21: Naděje ukončil Čínovský okruh

Třicátý ročník tradiční soutěže, která se koná v Klatovech a okolí, měla na programu třináct rychlostních zkoušek o celkové délce 146 kilometrů a jejich atraktivita přilákala k trati velké množství příznivců automobilových soutěží. Tým Racing21 se již před samotným startem dostal do svízelné situace, kdy vlivem opožděné dodávky náhradních dílů pro vůz Toyota Celica museli mechanici pracovat na jeho přípravě již ve čtvrtek dlouho do noci. S velkým úsilím se povedlo zkompletovat vůz pro páteční krátký shakedown. V něm si posádka Vojtěch Štajf s Františkem Rajnohou vůbec poprvé okusila ve dvou průjezdech jízdní vlastnosti japonské ikony světové rally 90. let. Pátý nejrychlejší čas v klasifikaci ME historiků byl za dané situace poměrně optimistickým výhledem.

Bohužel vložené naděje do narychlo připraveného soutěžního vozu ukončila krátce po odpoledním startu technická závada na regulaci turbodmychadla, a to na trati první rychlostní zkoušky známé jako Čínovský okruh. Vojtěch Štajf si tak na boj o body do evropského šampionátu historických vozů v kategorii 4 musí počkat do další soutěže v Maďarsku.

„Samozřejmě odstoupení takhle krátce po startu nás s Františkem hodně mrzí. Už mnoho dní před soutěží jsme dělali na autě téměř nonstop, abychom ho českým fanouškům ukázali a věřili jsme tomuhle snu až do druhého Čínovského okruhu. V něm jsem najednou ucítil ztrátu výkonu doprovázenou bílým dýmem z výfuku Toyoty a věděl jsem, že je konec. Později jsme zjistili, že nás zradilo turbodmychadlo,“ popisuje kritické okamžiky Vojtěch Štajf a dodal: „Tohle je prostě motorsport a musíme i s takovou situací počítat. Nás to nyní motivuje k další usilovné práci v dílně i při potřebných testech, kde auto lépe poznám. Ale z Klatov si odvážíme i pozitiva. Na shakedownu jsem pocítil výrazný výkonový potenciál, kterým naše Toyota disponuje, takže půjde o její správné nastavení a zapracování na spolehlivosti. Pak máme velkou šanci bodovat. Radost mi udělala také obrovská vlna podpory fanoušků rally na místě i na sociálních sítích. Moc za ní děkujeme.“

Velmi sympatický výkon však na trati v Klatovech a okolí zanechala nová posádka týmu Racing21 Jan Bejvl – Petr Behro, která měla pro premiérový start v klasifikaci MČR historických vozů k dispozici loňský vůz Vojtěcha Štajfa Opel Kadett C GT/E. Jezdec Jan Bejvl se sžil s výkonem motoru a zadním náhonem tohoto vozu velmi rychle a během páteční časti se dostal dokonce do desítky nejrychlejších vozů v absolutní klasifikaci domácího šampionátu historiků. Bohužel nováčkovská daň v podobě penalizace za neúmyslné zkrácení prvního sobotního měřeného úseku odsunula zmíněnou posádku v celkovém pořadí až do čtvrté desítky. Obrovským úsilím se ale nakonec mohla posádka Bejvl – Behro radovat ze 13. místa v absolutním pořadí MČR historiků a také stříbrné pozice ve třídě C3.

„Předně chci poděkovat Vojtovi za možnost a důvěru řídit tenhle skvělý vůz a cenné rady k jeho ovládání. Je to opravdu zážitek a naplnění klukovského snu! Prošli jsme si tady vším, co si mohou nováčkové přát i nepřát. Měl jsem trochu výhodu, že je to můj rodný kraj, a proto znám povahu zdejších tratí. Nutno ale přiznat, že zpoza závodního volantu vypadají mnohdy jinak. A s Petrem jsme si řekli, že první den nebudeme časy vůbec sledovat a soustředíme se pouze na to, abychom dělali co nejméně chyb a postupně zrychlovali. Dnes z nás trochu opadla úvodní nervozita, takže jsme se už sledování naší pozice neubránili a musím říci, že jsme byli velmi spokojeni. Hned v úvodní erzetě dnešního dne jsme sice dostali penalizaci za neúmyslné zkrácení tratě, ale to byla daň za naši nezkušenost a nijak nám to neubralo chuť si soutěž užít. Konečný výsledek v cíli beru s velkou spokojeností a je na místě poděkovat také Petrovi, že do toho se mnou šel. Těšíme se už na další soutěž,“ popsal v cíli dojmy z premiérového startu Jan Bejvl.



