Minařík Racing úspěšný na Kopné i na Šumavě

Minařík Racing postavil na start Rallysprintu Kopná jednu posádku ve voze Peugeot 208 Rally4. Za volant usedl zkušený jezdec Jaromír Tarabus a rozpis mu četl Jaroslav Blažek. I přes to, že se Tarabus v posledních dvou letech účastnil jen vybraných soutěží, ukázal, že závodit nezapomněl. Na prvním podniku Rallysprint série se posádka Tarabus – Blažek hned od úvodního měřeného úseku dostala do vedení v hodnocení RSS a jako vítězná dvojice také závod dokončila. „Žádný závod nelze označit za lehký. Letošní Kopná byla lehčí v tom, že se jelo na suchu, bylo parádní počasí a nevytahovalo se bláto. Ale i tak to bylo místy zrádné. Z našeho pohledu to byl super závod, akorát na předposlední zkoušce, kdy jsme již měli pěkný náskok, tak jsem se snažil posouvat brzdné body a jedno odbočení jsem probrzdil. My jsme pojali Kopnou jako rozjezd před Šumavou a proto jsem nechtěl tuto situaci nijak hrotit. Na poslední zkoušce jsme se ještě chtěli ostře svézt, ale bohužel nám praskl výfuk a vláčeli jsme ho po zemi. Proto jsme i z tohoto důvodu zvolnili. Vyhráli jsme ale dvoukolky, takže jsme spokojeni. S Jardou fungovalo vše skvěle, jeli jsme spolu Barum Rally v roce 2001, takže po 21 letech ke mně opět přisedl,“ pospal úspěšný vstup do letošní sezony Jaromír Tarabus. Jak už bylo psáno, kluci se umístili na 1. místě v RRS, zároveň obsadili 1. místo ve třídě RC4 I. V absolutním pořadí Rallysprintu Kopná Jaromír s Jaroslavem závod dokončili na 12. příčce.

Rally Šumava (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Ihned následující víkend po domácím sprintu se vydal slušovický tým na Rallye Šumava Klatovy. Stejně jako na Kopné do vozu Peugeot 208 Rally4 z dílny Minařík Racing usednul Jaromír Tarabus. Na sedadlo spolujezdce se vrátil Daniel Trunkát. Jaromír s Danielem přijeli do okolí Klatov bojovat hlavně o body do Peugeot cupu a svůj cíl splnili na výbornou. V cupu kluci nenašli přemožitele, ale co se týká umístění mezi dvoukolkami absolutně, zde probíhal napínavý souboj o vteřinky s Janem Dohnalem. Po dvanácti rychlostních zkouškách byl v cíli šťastnější Honza Dohnal a Jaromír s Daniel obsadili druhé místo se ztrátou necelých jedenácti vteřin na vítěze. Honza Dohnal byl nejrychlejší, ale díky homologaci nesbírá body ani poháry v hodnocení 2WD. „Šumava byla skvělá. Díky pořadatelům za krásné a náročné tratě. My jsme si závod maximálně užili a pěkně jsme se svezli. Posbírali jsme maximální počet bodů jak do třídy, dvoukolek i Peugeot cupu. Trošku mne mrzí, že se Honza Dohnal nepočítá do dvoukolek, ale i tak jsme si tento souboj náramně užili. Chtěli jsme s ním bojovat o pomyslné vítězství mezi námi, což se nakonec nepodařilo, ale byla by to taková ta třešnička na dortu. Dalo mi to zavzpomínat na staré dobré časy, kdy jsme spolu závodili ale ve stejných autech,“ uvedl v cíli Rally Šumava Jaromír Tarabus.

Nyní se tým Minařík Racing vydá do Českého Krumlova, kde budou posádky závodit při dalším závodě Mistrovství České republiky v rally.