FILIP MAREŠ POTRÉNOVAL S FANOUŠKY A VYRÁŽÍ NA RALLYE ŠUMAVA

Ještě před tím ale Filip o sváteční prvomájové neděli trénoval se svými fanoušky v AdventureLandu v Bělé pod Bezdězem, což kromě mnoha splněných přání, velmi dobře naplnilo i představy o přípravě před dalším ostrým startem: „Šumava patří k mým oblíbeným soutěžím, a tak doufám, že se nám bude o víkendu na Klatovsku dařit. Vstup do sezony se nám povedl a myslím, že jsme se poctivě připravili na to, abychom na výkon z Valašky mohli navázat. V přípravě jsem se tentokrát zaměřil víc také sám na sebe, protože mě na Valašce trápily bolesti zad. Teď je to ale o dost lepší a těším se, že budu závodit zase v o něco větší pohodě. K tomu přispěla i nedávná akce, při které jsem vozil naše fanoušky v Bělé pod Bezdězem. To mně vždy dobije energii a zároveň je to pro mě i velmi hodnotný trénink," říká před odjezdem na Šumavu ambassador pneumatik značky Michelin a dodává: „O speciální motivaci se nám postaral pan Jelínek z Laureta Auto. Právě na Šumavě se mu totiž vždy dařilo a naším cílem je navázat na jeho úspěchy a přivézt zpět do Mladé Boleslavi co možná nejlepší výsledek."

Rallye Šumava odstartuje tento pátek v pozdních odpoledních hodinách rychlostní zkouškou Klatovský okruh, kam tradičně přicházejí davy diváků nasát tu správnou rallyovou atmosféru. Následně závod pokračuje dvěma dny závodění a nejrychlejší posádky uvidíme v cíli v neděli po druhé hodině odpolední na klatovském náměstí Míru. LAURETA AUTO Škoda Team zve své fanoušky také do servisní zóny v bývalých vojenských kasárnách v Janovicích nad Úhlavou, kde budou moci vidět, jak probíhá příprava vozu pod hlavičkou nově vzniklého týmu PMX Rally Management.

PR