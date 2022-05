Racing21: Bronzová jízda od startu do cíle

Téměř ideální počasí s příjemnými jarními teplotami přivítalo ve Slušovicích necelou stovku soutěžních posádek, startujících se soudobými i historickými vozy. O úžasnou sportovní atmosféru se na trati se sedmi rychlostními zkouškami o celkové délce 70 kilometrů postaralo velké množství fanoušků české rallye. Jejich podpora směřovala přirozeně více k moravským matadorům, pro které to byla soutěž v domácím prostředí, což je mírně favorizovalo ve výsledkových očekáváních.

Pražský jezdec Vojtěch Štajf navigovaný Františkem Rajnohou zařadil jednodenní soutěže Poháru 2+ v rámci Pirelli Rallysprint série do svého letošního náročného sportovního programu a snahu o nejvyšší cíle podpořil i výběrem kvalitní techniky v podobě soutěžního vozu Volkswagen Polo GTI R5. Shodou okolností se jednalo o stejný vůz s výrobním číslem #021, se kterým startoval již v roce 2019. V současnosti je tento závodní speciál kvalitně připravován v dílnách maďarského týmu Turán Motorsport.

Průběh soutěže byl pro Vojtěcha Štajfa z pohledu jeho dosažených časů na jednotlivých rychlostních zkouškách poměrně vyrovnaný. Během úvodních třech měřených úseků si za dvojicí, soupeřící o vedení v soutěži, vytvořil dostatečný časový odstup od zbylých jezdců startovního pole. V průběžné klasifikaci si tak držel celkově třetí místo. Umístěním mezi pěticí nejrychlejších v každé rychlostní zkoušce se poté dařilo posádce Štajf – Rajnoha kontrolovat situaci a udržet bronzovou příčku absolutního pořadí až do cílové rampy, umístěné v areálu dostihového závodiště ve Slušovicích.

„Já jsem s naším výsledkem velmi spokojený. V Polu GTI R5 jsem sice neseděl téměř rok, ale nastavili jsme ho tak, jak jsem byl zvyklý, a to mi na trati hodně vyhovovalo. K cennému třetímu místu v celkové klasifikaci přidáváme s Františkem také vítězství v poháru Pirelli, což považuji za dobrý rozjezd do letošní sezóny. Byla to také ideální příprava na letošní start v šampionátu historiků,“ řekl v cíli jednodenní soutěže Vojtěch Štajf.

Další účastí týmu Racing21 bude 30. Historic Vltava Rallye, druhý podnik seriálu FIA European Historic Championship 2022, která koná v Klatovech a okolí ve dnech 5. - 6. května. Vojtěch Štajf a František Rajnoha zde premiérově představí svůj historický vůz Toyota Celica GT-Four ST165, a to v kategorii 4.

Tým Racing21 však v Klatovech nasadí do klasifikace MČR historických vozů také vloni zlatem ověnčený Opel Kadett C GT/E, ve kterém se představí nová posádka Jan Bejvl – Petr Behro.



