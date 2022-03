Oblíbená Rally Monte Komvet letos potřetí a opět s novinkami

Parta lidí zapálených pro motosport okolo Davida Komárka připravila na třetí březnovou sobotu populární „Komvet“. Trať rychlostní zkoušky je opět umístěna do prostor kopřivnického polygonu, ale aby si pravidelní účastníci nepřivykli na jednotvárnost, dojde k drobným změnám. Délka erzety bude 7km, ale pravidlo šesti průjezdů se nemění – tři v jednom a tři v opačném směru. „Třetí letošní závod je stejně jako předchozí závody vypsán jak pro „profíky“, tak i „hobbíky“, kteří chtějí otestovat svou techniku nebo s motorsportem začínají. Poslední předsezónní akce bude navíc krátce před Valašskou rally, takže předpokládám, že se u nás objeví i posádky, které budou chtít otestovat auto před prvním podnikem velkého mistráku. Předpokládám účast cirka padesáti jezdců,“ uvedl k nadcházející akci David Komárek.

Každý „Komvet“ letos přinesl nějakou novinku. V lednu to byl první ostrý test Jakuba Jírovce s vozem Alpine A100 Rally RGT a v únoru připravil premiéru Petr Zedník, jenž přivezl do Česka Ford Fiesta Rally2. Na březnovou akci se toho chystá víc. „Pro Rally Monte Komvet chystáme novinek a změn více. Největší změna bude umístění startu a cíle. Ty již nebudou na stejném místě jako doposud, ale na opačných koncích areálu. K tomu se váže další novinka, a tou bude jízdní výkaz a přejezd na start rychlostní zkoušky. Řada jezdců, kteří jezdí „Komvet“ pravidelně, se chystá na vyšší soutěže, kde je toto nezbytné. Proto to pro ně bude trénink, aby se naučili veškeré věci před ostrým startem v opravdovém závodě. Jezdci se ovšem této novinky nijak nemusí bát, neboť vše jim bude vysvětleno. A v neposlední řadě bude možné výsledky jezdců sledovat on-line,“ nastínil změny „organizační mozek“ závodu Daniel Tasáry.

Bližší informace a případné dotazy ohledně přihlášení najdete na www.racerally.cz.

A pro dokreslení atmosféry závodu ještě přikládáme opět akční video.