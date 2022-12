Prosincové sněhové klouzaní na Komvetu pro Procházku

Sněhu nebylo moc, ale i to málo stačilo, aby pěkně potrápilo jezdce. Vedle nechtěného klouzání, občas zaduněla svodidla a sem tam se upravovaly i karoserie. Přesto bylo na jezdcích vidět, že je jízda na kluzkém a rozmáčeném povrchu baví. Do Kopřivnice si tentokrát našla cestu necelá třicítka startujících, pro které byla připravena trať dlouhá 7 km. A jak je již na Rally Monte Komvet zvykem, tři průjezdy se jely v jenom a tři v druhém směru, přičemž poslední erzeta se jela za tmy.

Opět bylo šest kategorií, přičemž v té první, 4x2 Race, byly pouze dvě posádky. Lepším se ukázal ve všech jízdách Michal Nečas s Hondou Civic. Jiří Mencler se Škodou Felicia zaostal za vítězem o necelých pět minut, ale pocit z pěkného svezení mu to nijak neubralo.

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Ve třídě 4x2 Race nad 1600 byli přihlášeni čtyři jezdci. Soutěž velice rychle skončila pro Jirku Adamce, který neodstartoval ani do první měřené erzety. Po úspěšném startu o týden dříve na Mikuláš rally ve Slušovicích se chtěl hezky svést na polygonu Radim Benš s dieselovým Seatem Ibiza. Z původního testování vozu se ale vyklubalo lehké trápení a tak Benš po třech erzetách další jízdy odpískal. Další dva jezdci již byli úspěšní. Martin Sedlák při listopadovém zápolení obsadil ve třídě stříbrnou příčku a stejného umístění dosáhl i v prosinci. O 26 vteřin byl rychlejší Miroslav Šopík s Fordem Fiesta a krom hřejivých pocitů z adrenalinových jízd si domů dovezl i pohár za vítězství ve třídě.

Ve třídě sériových dvoukolek 4x2 Série dorazili do Kopřivnice tři jezdci. Po trénincích ovšem pro dvě posádky závod rychle skončil. Karel Zedek s Fiestou i Jan Raušer s VW Golf totiž odstoupili na technické problémy. Petr Toušek s BMW 318 tedy velice rychle přišel o soupeře a tak si závod užíval. Jeho vítězná jízda dveřmi napřed byla oku lahodící. „Bylo to doslova boží (smích). Super svezení a ještě teď jsem z toho hotový. Brutálně jsem si to užíval. Jediné co mne mrzelo, bylo, že v listopadu bylo v mé třídě dvanáct aut, kdežto teď jsem zůstal ve třídě sám. Ale i tak super,“ podělil se o dojmy po závodě Petr Toušek.

Nyní už jsme u vozů s pohonem všech kol a třídě 4x4 Race. Tady se přihlásilo do prosincového závodu deset jezdců. Opět dominovaly vozy Mitsubishi a Subaru, ale na polygon přijela i jedna Mazda 323 a replika Octavie WRC. Bylo zajímavé sledovat, jak se jezdci v silných vozech potýkají s kluzkou tratí. Někdy to byly kontrolované smyky, někdy vítězilo auto nad jezdci. Dvě posádky závod nedokončily. Ze Žiliny si udělal výlet do Kopřivnice Erik Frgal se Subaru. Slovenského jezdce vyřadily v první polovině soutěže z dalších jízd technické problémy. Jen o dvě zkoušky dál se dostal Miloš Nováček s Mazdou. Miloš přijel hlavně do Kopřivnice otestovat nový vůz, což splnilo účel, a tak podvečerní a noční zkoušky vynechal. Osmou příčku obsadil Jan Hrachovec s replikou WRC, sedmý dokončil závod Víťa Martinovský se Subaru a šestý Zdeněk Trnka s Mitsubishi. Premiérový start na sněhu si odbyla Kristýna „Kiki“ Fillová a v cíli z toho byla pátá příčka. O dvanáct vteřin a jednu příčku byl lepší čtvrtý Lukáš Vacek se Subaru. Zajímavý souboj svedli o druhé místo Jaroslav Kašpar a Jaroslav Podešva. Lépe začal Podešva, ale Kašpar jej rychle stahoval. O výsledku nakonec rozhodla desetivteřinová penalizace pro Kašpara a drtivý závěr Podešvy. Na vyhrané zkoušky byl lepší Kašpar v poměru 3:2, ale čas hovořil pro Podešvu. Takže v cíli nakonec Kašpar (Mitsubishi) třetí a Podešva (Subaru) druhý. Nejrychlejším ve třídě a zároveň pět nejrychlejších časů si připsal David Komárek. „Na první dvě erzety jsem zvolil špatné gumy s hroty. Bohužel ztráta na mokrém asfaltu byla tak velká, že jsem ji nebyl schopný na ledu a sněhu stáhnout. Takže úvod docela bída. Pak jsem přezul a okamžitě to bylo lepší, jenže 500 m před cílem třetí zkoušky jsem roztrhl přední diferenciál a dojel do cíle krokem. Kika bohužel kvůli tomu nejela RZ 3 a tak její výsledek byl taky špatný. Na poslední tři erzety jsem pořádně zabral, abych si neudělal na vlastním závodě ostudu (smích). Kika jela vlastně úplně poprvé na takto těžkém povrchu, jela na jistotu a postupně zrychlovala. Jinak musím pochválit pořadatele za skvěle odvedenou práci na trati zkoušek, měli to tentokrát hodně těžké,“ zhodnotil prosincový start David Komárek. Už jsme si zvykli, že David si z vlastního závodu poháry domů nevozí, takže tím se pořadí posunulo – zvítězil Podešva, druhý byl Kašpar a třetí Vacek.

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Sériových čtyřkolek se ve třídě 4x4 Série sešlo osm. Daniel Tasáry a Honza Veselý ovšem odjeli pouze jednu zkoušku a dále nepokračovali. Šestý dokončil rally Jirka Špalek (Toyota), pátý Robert Mieres (Mitsubishi) a čtvrtý Tomáš Slavíček s dalším Yarisem. Pohár za třetí místo si odvezl Marek Stloukal, jenž se v Kopřivnici představil s Mercedesem A45 AMG. Pro stříbrný pohár si došel po závodě, stejně jako při listopadovém setkání, Jirka Kratochvíl s VW Golf. Vítězem třídy se stal Jan Procházka startující s Toyotou Yaris GR, kterému patří i všechny nejrychlejší časy v soutěži. „Do Kopřivnice jsem jel s tím, že otestuji nově vylepšené auto o sekvenční převodovku. Na Komvet rally je trať vždy hezky připravená, ale vlivem počasí byl na větší části mokrý těžký sníh, který se vyjížděl do mokrých kolejí a břečky, na které nefungují žádné pneumatiky na 100 %. Výsledkem bylo pro mě velmi dobré 2. místo za Davidem Komárkem, se ztrátou 9 vteřin po šesti zkouškách“, uvedl Jan Procházka.

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Poslední třídou byla třída FIA. Tady startoval jeden vůz Opel Adam cup a v něm dva jezdci. Interní týmový souboj vyzněl lépe pro Honzu Wagenknechta, jenž porazil o necelé dvě minuty Michala Navrátila.

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Poslední ohlédnutí za prosincovým závodem patří absolutní klasifikaci. Celý závod úspěšně absolvovalo 21 jezdců a my přiblížíme TOP 5. A první pohled napověděl, že za těžkých podmínek se sériové vozy hodně přiblížily těm závodním. Pátý dokončil závod Tomáš Slavíček, čtvrtý byl Marek Stloukal a třetí Jirka Kratochvíl. Honza Procházka předvedl na sněhu skvělý výkon a na jeho dobré náladě mu neubralo ani drobné políbené svodidel. Dlouho byl na čele výsledkové listiny a o konečné prvenství přišel až v poslední erzetě. O devět vteřin jej překonal David Komárek. Ale již jednou bylo napsáno, že David Komárek nebere poháry a tedy konečné pořadí je – třetí Stloukal, druhý Kratochvíl a vítězem se stal Procházka.

Rally Monte-Komvet | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Sezona 2022 je pro jezdce z Rally Monte Komvet ukončena. Ale jezdci nejsou rádi, když je nesvrbí volant v rukou, takže už nyní se plánuje další setkání. To se uskuteční v únoru.