Dominik Brož: „Rally je hlavně zábava“

Dominiku máme za sebou další sezonu, ale ty jsi nějak hodně ubral plyn… Jen tři soutěže? Co se stalo?

„Sešlo se více okolností dohromady, a tak bylo potřeba ubrat plyn v závodění a soustředit ho na práci, které bylo víc než dost. Věnovali jsme se pronajímání závodního auta a navíc jsme potřebovali rozjetý projekt „Fiesta“ dotáhnout do úspěšného konce. Bylo by fajn prozávodit celou sezonu, ale člověk si musí uvědomit, že jet rally je hlavně zábava. A na ní se pak nabaluje spousta práce, kterou pokud chcete dělat pořádně, tak se jí nemůžete věnovat jen tak na půl plynu. Proto jsem po zvažování všech pro a proti dal přednost práci před zábavou. I když i tu jsem si letos užil.“

Takto jsi měl rozplánovaný rok 2022 již na jejím začátku?

„Na jejím samotném začátku byly jiné cíle. Původně mým prvotním plánem bylo obhájit titul z předchozího roku z velkého mistráku ve třídě 6. Úspěšně jsem odjel květnovou Šumavu, ale pak se hnuly ledy okolo naší nové Fiesty a proto jsem své závodění dost omezil.“

Pojďme se ohlédnout za těmi třemi závody. Začal jsi s Peugeotem R2 na Šumavě a krom úvodního Čínova, kde jsi zajel čtvrtý čas, jsi byl ve třídě vždy na bedně. S tím budeš patrně spokojený…

„Klatovská rally patří mezi mé oblíbené soutěže a svou zásluhu na tom mají dva faktory. Pořadatelé zde zařazují do harmonogramu krásné šotolinové úseky a celkově se mi typ zdejších rychlostních zkoušek velmi líbí. No a druhá věc, proč se do Klatov rád vracím, je ta, že jsem zde v roce 2021 vyhrál třídu a tím nastartoval cestu k titulu. A když se k tomu všemu připočítá i rodina Talašových, se kterými jsme velcí přátelé, pak to nemá chybu. Honza a Jakub jsou nejen rychlí jezdci, ale také kamarádi, kteří pojem soupeř znají na erzetě, ale když je potřeba pomoct, tak neváhají a pomůžou. Nesmím zapomenout ani na jejich maminku, které se o nás vždy perfektně stará. Ale zpět k samotné rally… S výsledkem samozřejmě spokojený jsem, neboť to byl skvělý závod. Na Šumavě jsem zkoušel nové pneumatiky Yokohama, které nebyly špatné, ale právě na Čínovském okruhu nám moc nefungovaly a tudíž jsme tady dost ztratili. Jinak krásný závod, který okořenil svým výkonem Kuba Talaš a my byli v cíli na bedně.“

Na Šumavě předvedl heroický výkon Jakub Talaš, byl to těžký soupeř?

„Jak už jsem vzpomínal, oba bratři Talašovi jsou velmi rychlí a nejen pro ně, ale i pro celý český rallyový sport je škoda, že nemají ucelené sezony v soutěžích. Někdo může namítat, že jsou na Šumavě doma a že znají každý kousek erzet. To je pravda, ale mnohdy je domácí prostředí spíše svazující a ve finále se rozhoduje na trati proti mnoha soupeřům. Honza i Jakub předvedli perfektní sport a po zásluze byli středem pozornosti. Všichni víme, co dokázal Kuba v motokárách a byť nemá tolik zkušeností v rally jako v okruhovém sportu, i tady bývá pekelně rychlý. Ten souboj nás oba velmi bavil. Poměr vyhraných rychlostních zkoušek vyšel lépe pro Kubu v poměru 8:4 a to jen potvrzuje, jak byl Kuba silný. Jednoduše jsme na něj nestačili a já před ním znovu smekám klobouk.“



Následovala domácí Bohemka. Výsledkově to bylo podobné Šumavě, ale tady to byl „okresní přebor“. Jak jsi vnímal boleslavskou soutěž?

„Jelikož to mám z Turnova do Mladé Boleslavi kousek, považuji tuto rally za domácí. Je pro mne ctí startovat na tratích, kde dříve startoval můj táta. Zároveň je Bohemka ideální příležitost ukázat se svým partnerům a kamarádům, kteří pravidelně neobjíždějí další závody. A bylo to přesně, jak říkáš - „okresní přebor“. Tady jsem měl velkého soupeře v Mírovi Čížovi, což je další z „rychlíků“ u nás. A pokud jsem na Šumavě chválil Kubu, tady musím Míru. Prakticky po celou soutěž byl lepší. Pro mne byla velkou výzvou RZ Zvířetice, což byla velmi krásná erzeta se spoustou šotoliny. Já chtěl využít mé zkušenosti s jízdou na nezpevněném povrchu, ale… Při prvním průjezdu touto rychlostní zkouškou jsme byli po pár kilometrech zastaveni pro havárii Matouše Voldřicha. Kluci dali pořádnou ránu a díky bohu se jim nic vážnějšího nestalo. V tu chvíli jde však výsledek stranou. V autě jsme si řekli, že zkusíme zatáhnout při druhém průjezdu. Před poslední zkouškou vedl Míra Číž o více než 40 vteřin, ale dokud nejste na cílové rampě, závod pro vás neskončil. Závěrečnou zkoušku jsme vyhráli a odstup snížili na polovinu.“

V Pačejově jsi se představil ovšem s Fordem Fiesta Rally 3. Kde se zrodil plán pořídit do týmu nový vůz?

„Plán pořídit novou Fiestu do našeho týmu se zrodil hned po Šumavě, ale již v roce 2021. Proto jsme po hned po klatovské rally vyrazili do M-sportu okouknout toto krásné auto a následně začali spřádat plány, jak jej dostat do Turnova. Nějakou chvíli nám to trvalo a nebylo to vůbec jednoduché, ale tady musím strašně moc poděkovat rodičům a celé rodině, kteří mě v tomto kroku neskutečné podpořili.“

Podle výsledku bych to tipoval, že ti nový vůz sedl, je to tak?

„V srpnu jsme Fiestu dovezli domů a já měl krátce na to přibližně osmdesátikilometrový test. Pro někoho velký, pro někoho malý test, nicméně do pačejovské soutěže jsem šel s malými zkušenostmi s novým vozem. Auto je za mě neskutečné a funguje úplně parádně. Přesto začátek soutěže nebyl zcela podle mých představ a chvíli mi trvalo zbavit se návyků z atmosférické dvoukolky. A nad tím vším visela obava, abych autu neublížil. I proto jsem se svým výsledkem na konci prvního dne nebyl moc spokojený. Druhý den už byl znát určitý pokrok a poslední zkoušky už byly podle mých představ. Takže ano, musím říct, že auto mi moc sedlo.“

Tři starty a z každého závodu sis dovezl domů poháry, takže jsi spokojený?

„Nejde mi ani tak o poháry, ale o to, abychom si to já i tým vždy užili a měli dobrý pocit z jízdy, což se na v roce 2022 vždy podařilo. Po této stránce tedy spokojený jsem. A ten pohár, to už je jen ta pomyslná „třešnička na dortu“.“

Tvůj tým ovšem závodní vozy i pronajímal, s jakým úspěchy či neúspěchy?

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří do nás vložili důvěru a v roce 2022 si od nás auto zapůjčili. Vždy to byla dobrá spolupráce z obou stran. Za úspěch považuji to, že nám auta dojela všechny závody bez technických problémů, tedy až na tři podniky. Při pačejovské rally se nezadařilo Pavlu Heřmanovi hned na začátku závodu, ale auto jsme mu dali do kupy a druhý flek ve třídě za druhou etapu je jistě super. Horší byla havárie Honzy Pořízka ve Vsetíně, ale to prostě k rally patří. Důležité je, že posádka byla v pořádku. No a třetím neúspěchem byla horká chvilka po poruše motoru na Mikuláš rally u Radima Drgy. Je důležité, že těch úspěšnějších startů bylo víc. Za všechny vzpomenu Dominika Novotného a jeho vítězství v Příbrami. Vždy klademe velký důraz na to, aby naší klienti byli s naší prací spokojeni a to věřím, že se podařilo. Už nyní se těším na spolupráce v roce 2023.“

Přibude ti do týmu nějaký další vůz?

„Bylo by špatně, kdybychom chtěli pronajímat závodní vozy a mít v garáži pouze jeden vůz. Nechceme usnout na vavřínech a máme nějaký plán o dalším přírůstku. Uvidím, jak se budou odvíjet další plány a jednání. Zatím si ale další informace nechám pro sebe.“

Logicky musí přijít i otázka na sezonu 2023, už máš plán?

„V nadcházející sezoně to bude u mne hodně podobné, jako tomu bylo letos. V podstatě budeme „válčit“ na dvou frontách. Na jedné straně budeme pronajímat auta a na druhé občas obleču závodní kombinézu i já sám. V nabídce pro potencionální zájemce o zapůjčení soutěžního vozu bude jak Peugeot 208 R2, tak i Ford Fiesta Rally 3. Nějaké nabídky už mám na stole a uvidím, jak se bude situace dál vyvíjet. Co se týká mého závodění, tak tady mohu prozradit, že se objevím na startu v Klatovech a na domácí Bohemia rally. Ale jak vše nakonec dopadne, to ukáže průběh sezony.“

Poděkování a vzkaz fanouškům…

„Rád bych poděkoval všem soupeřům za skvělé souboje a slibuji, že vám porážky oplatím (smích). Díky patří také fanouškům za perfektní fandění a pořadatelům za skvělé závody. Největší poděkování ovšem patří všem partnerům a celému mému týmu za skvělou práci během celého roku. A zvláštní poděkování mým rodičům a celé mé rodině za podporu a trpělivost. A co bych vzkázal fanouškům rally? Krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do roku 2023. K tomu hlavně zdraví, štěstí a spoustu krásných sportovních zážitků nejenom z automobilových soutěží. Už nyní se těším, až se s mnohými z vás zase potkám.“