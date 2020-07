Petr Gargulák: „Vítězství je pro nás velká vzpruha.“

V loňském roce jsi startoval na dvou závodech (Valašská rally a Rally Šumava), poté jsme tě na tratích rychlostních zkoušek neviděli, jaký byl důvod?

„Loni jsme chtěli absolvovat Peugeot Rally Cup, jelikož se zde soutěží se stejnými vozy a závodění je opravdu vyrovnané, což mě u cupu moc baví. Na obou závodech jsme měli technické problémy a museli jsme bohužel odstoupit. Na třetím podniku v Českém Krumlově mne již při seznamovacích jízdách postihl zdravotní problém a ani jsme do závodu nenastoupili. Loňská sezóna se nám opravdu nevydařila a měli jsme spoustu smůly.“

Letos máš za sebou již první závod, a to Rally Příbram. Jak ses na závod připravoval a jaké jsi měl cíle před startem soutěže?

„Před závodem jsme měli krátký test pouze na letištní ploše, takže jsem si na pár kilometrech oživoval jak s vozem zacházet. Poté jsme se ihned vrhli na ostré rychlostní zkoušky. Z tohoto důvodu jsme si nekladli žádné cíle a po loňské smůle jsme chtěli pouze závod dokončit. Přeci jen jsem s vozem kategorie R2 dokončil pouze volný závod Mikuláš Rally ve Slušovicích (smích).“

Gargulák, Petr - Zigler, Martin | foto: Káňa, Tomáš

Na Rally Příbram vedle tebe usedl Karel Voltner, spolujezdec se kterým jsi začínal. Jak k této domluvě došlo a plánujete dlouhodobější spolupráci?

„S Kájou se známe již z dob, kdy jsem začínal v 17 letech na amatérských automobilových slalomech. Motorsport je jeho velkou zálibou a na pozici spolujezdce má již mnoho zkušeností, které jsou pro mne přínosné. Když jsme se spolu bavili o našich plánech pro letošní sezónu, našli jsme stejné priority a vše bylo tím pádem ihned domluveno.“

Jak samotný závod v Příbrami probíhal?

„Přeci jen pauza byla pro mě dlouhá, test byl krátký, takže šlo o to co nejrychleji nastavit vůz mým požadavkům. V relativně krátkém čase se mi podařilo udělat základní set-up na tlumičích, který jsem ještě doladil v průběhu závodu mezi rychlostními zkouškami. S nastavením jsem byl poté opravdu spokojen a auto fungovalo skvěle. Samozřejmě, pauzu jsem pociťoval zejména v úvodních rychlostních zkouškách, ale postupně jsem ke všemu získával důvěru.“

Podařilo se vám závod dokončit s pěkným výsledkem, co vám to dá do dalších startů?

„S výsledkem jsem velmi spokojen a upřímně jsem vůbec nečekal, že se nám podaří zvítězit ve třídě 6. Je to pro nás velká vzpruha po loňské smůle a jsem moc rád, že se nám podařilo závod vůbec dokončit. Určitě nám tento výsledek dodá větší optimismus do dalších startů.“

A jak hodnotí závod spolujezdec Karel Voltner?

„Rally Příbram jsem jel podruhé a velmi mě překvapila, jak má složité a zároveň velmi hezké rychlostní zkoušky. Před seznamovacími jízdami nějaký letící pták vykonal svou potřebu přímo na mé tričko a bylo mi jasné, že se nám bude dařit. A taky tomu tak bylo (smích). Po dojetí první RZ jsem byl mile překvapen jaký jsme zajeli čas a po druhé RZ jsem tušil, že budeme bojovat o ty nejvyšší příčky. Tahání o sekundy s Tomášem Knápkem a Karlem Zapletalem byl opravdu boj, který jsem dlouho nezažil. Škoda jen, že nedojeli až do samotného cíle. Z výsledku mám velkou radost a těším se na další závod.“

Jaké máte plány do letošní sezóny? Poděkování, vzkaz fanouškům...

„V plánu máme pokračovat v Liqui Moly Rallysprint sérii s vozem Peugeot 208 R2 z dílen Minařík Racing. Fanouškům bych vzkázal, že budeme rádi za každou pozitivní atmosféru kolem trati a my se na oplátku budeme snažit, aby vás závody co nejvíce bavily.“