Seznam přihlášených na Setkání mistrů

Celkem 46 přihlášených závodníků čítá seznam jubilejního XX. Global Assistance Setkání mistrů, které se uskuteční už nadcházející sobotu na Autodromu v Sosnové u České Lípy. Diváci, kteří mohou do areálu Autodromu dorazit, jak na sobotní hlavní, tak i na páteční tréninkový program, uvidí mistry volantu z motoristických disciplín rally, autokros, či rallycross. Motorističtí fanoušci se mohou potěšit okem na soudobé závodní automobily, ale i na historické skvosty, které brázdily závodní tratě v minulém století. Jedním z divácky atraktivních bodů programu jistě budou souboje posádek dealerského programu značky ŠKODA v rally, které jsou součástí oslav 120 let výročí sportovních aktivit značky ŠKODA. S vozem značky ŠKODA odstartuje také motoristický všeuměl a jediný Čech, který kdy závodil s vozem formule 1, tedy Tomáš Enge. Pro Tomáše to bude jeho první zkušenost s vozem Škoda Fabia Rally 2 EVO (R5). Kdo si ale pamatuje jeho účinkování na Setkání mistrů před lety se Škodou Octavia WRC, tak nemá vůbec obavy o to, zdali se Tomáš Enge s touto technikou dokáže brzo seznámit. Mezi další zvučná jména letošního Setkání mistrů v rally patří například dosud úřadující mistr republiky v rally Václav Pech jun., Jan Černý anebo poslední vítěz této akce, Petr Semerád. Diváky jistě potěší i účast zvučných jmen s autokrosovými buggy, kde se opět představí stálice Setkání mistrů a legenda českého motorsportu Jaroslav Hošek, nebo například Tomáš Gomzjakov, Petr Nikodém Jaromír a Vladislav Štětinové a další skvělí závodníci.

Kompletní seznam přihlášených závodníků najdete na stránkách www.autodrom.cz a nebo jako součást této tiskové zprávy.

Připomínáme, že XX. Global Assistance Setkání mistrů bude letos zřejmě poslední motoristickou akcí, která se uskuteční ještě za volnějších epidemických opatření, jež se zpřísní už od nadcházející neděle. Do areálu v Sosnové se dostanou diváci, kteří se prokáží bezinfekčností podle platných pravidel (očkování, prodělání nemoci, test). Rychlotest na COVID 19 bude možné provést i na vstupu do areálu autodromu. Hlavní program Global Assistance Setkání mistrů se odehraje v Sosnové v sobotu 20. listopadu 2021, ale tréninkové jízdy budou probíhat po celý pátek 19. listopadu. Po oba dva dny začíná program v 9:00. Diváci mají do areálu vstup ZDARMA v pátek i v sobotu. V sobotu bude pouze zpoplatněn vstup na vybrané tribuny autodromu. Další informace najdete na www.autodrom.cz

