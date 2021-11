Jindřiška zůstane navždy v našich srdcích

Mira Cais

„Když jsme se na začátku sezony 2019 domluvili na tříletém společném projektu, nikdo z nás netušil, jakých fantastických úspěchů dosáhnete,“ přiznává Erikův otec Mirek Cais. „Ten čas utekl tak neskutečně rychle. Byly to krásné chvíle. Naše cesty se teď sice rozcházejí, ale ty si Jindřiško můžeš být jistá jednou věcí – navždy zůstaneš hluboko v našich srdcích...“

„Já osobně ti budu navždy vděčný, že jsi Erika provedla ‚rallyovou pubertou‘ a udělala jsi z něj ‚rallyového chlapa‘. Nikdy nezapomenu na společné slzičky štěstí z našich úspěchů, ale ani na ty slzičky bolesti z neúspěchů. To jsou chvíle, na které zapomenout nelze. Dovol mi, abych ti popřál hodně štěstí a radosti jak v profesním životě, tak hlavně v životě osobním.“

Erik Cais

„Opravdu moc děkuji za ty 3 roky, ve kterých jsme spolu zažili jak výhry, tak i prohry, které nás však vždy posunuly dál. Myslím, že neexistuje moc žen na světě, které by našly odvahu sednout si vedle kluka, který má teprve 20 let a má jet první závod ve voze R5 právě na Kopné a na vodě. Ty jsi tu odvahu měla a společně jsme to dotáhli ke skvělému výsledku, který nebyl jediný. Já si moc vážím toho, že ti ta odvaha zůstala a mohly pak přicházet další skvělé výsledky, ke kterým jsme se společně dopracovali. Proto ti, Jindřiško, ještě jednou moc děkuji a přeji do osobního i profesního života jen to nejlepší. Věřím, že v tvém podání to bude stejná jízda, jaká byla v našem autě.“

Jarda Orsák

„Jindřiško, v rámci týmu Orsák Rallsport jsme spolu strávili úžasných sedm let plných fantastických zážitků. Byla jsi vždy perfektně připravená, vždy plně odhodlaná bojovat o co nejlepší výsledek. A hlavně vždy s úsměvem! Věřím, že tvá další životní jízda bude také plná úsměvu a radostí. Jsem šťastný a hrdý, že jsem měl tu čest s tebou spolupracovat.“