Radek Jatel opět v závodním voze

„Počasí si s námi od pátku docela pohrávalo, v pátek večer to vypadalo na zimní pneu, protože silnice byly zasypané sněhem, při seznamovacích jízdách to vypadalo jako šotolinová rally, protože silničáři nešetřili kamínky a silnice byla doslova šotolina, nakonec jsme zvolili mokré pneu a to byla optimální volba. Do rally jsem vstupoval s tím že bych rád konečně bojoval o stupně vítězů, ale na druhou stranu jsem necítil žádný tlak a jelo se mi dobře. První RZ jsem vyhrál ve 2 WD a těšil jsem se na 2 RZ, bohužel v ní přišla malá chyba, která ovšem měla za následek obrovskou časovou ztrátu a bylo po závodě. Osudným se nám stal ostrůvek, který se objížděl u penzionu v Podkopné Lhotě. Málo se mi utrhnul zadek auta a zvolil jsem zatáčku projet ze široka. Jenže tato varianta byla špatná a nacházela se zde zasněžená příkopa, do které jsme zapadli. Děkuji fanouškům, kteří nás po několika minutách vytáhli a my jsme mohli závod dokončit,“ popsal Radek Jatel. Díky této jezdecké chybě se posádka Jatel – Plšková propadla z vedoucího místa ve třídě 6 i mezi dvoukolkami až na samotný chvost výsledkové listiny. Jelikož závod byl krátký, bylo po nadějích na slušný výsledek a smíšená dvojice si zbytek soutěže chtěla hlavně užít. „V dalším průběhu závodu jsem se snažil jet plynule, ale bez chyb, o nic nám již nešlo. Naše časy byly slušné a jsou pro mě dobru motivací snažit se zajistit rozpočet na nějaké závody v roce 2022. Závěrem bych rád poděkoval všem partnerům, kteří se podíleli na našem startu. Společnosti MEDIFEMMA, APEKON, TOMSPIZZA, TVD, MICHAL MOTL a ŠEVČÍK GROUP. Dále bych chtěl poděkovat fanouškům za skvělou atmosféru a týmu Sparrow racing za přípravu vozu a skvělé týmové zázemí,“ uvedl třiatřicetiletý jezdec.

Svoji premiéru na místě spolujezdce si odbyla Kateřina Plšková, proto jsme se zeptali, jak závod prožila nová spolujezdkyně. „V prvé řadě to byl naprosto úžasný zážitek, ale také i nová životní zkušenost, která mi umožnila zjistit zase něco víc o rally a lidech kolem. S Radkem jsme přípravu brali docela vážně i z toho důvodu, že to byl pro mě úplně první závod a netušila jsem co všechno mě čeká. Musela jsem se seznámit se všemi povinnostmi spolujezdce jako jsou např. orientace v itineráři, psaní a čtení rozpisu, počítání a měření času do ČK, absolvování školení apod. Sledovala jsem také spoustu onboard videí. Na poprvé jsem z jízdy byla trochu nervózní, protože při závodění pracují nervy více než obvykle. Jízda vyžaduje koncentraci, která ale nekončí průjezdem cíle RZ, jelikož je nutné sledovat časové limity i při přejezdech mezi RZ. Přesto jsem se po pár absolvovaných RZ dokázala bez větších problémů orientovat. Těšilo mě, že jsem měla tu možnost dělat Radkovi spolujezdce a neudělala žádné velké chyby a myslím, že oba jsme si atmosféru závodů náležitě užili,“ popsala svůj premiérový start Kateřina Plšková