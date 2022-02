Valašská rally ValMez 2022: Změna je život

Do startu populární „Valašky“ zbývají dva měsíce a vzhledem k finišující přípravě můžeme seznámit soutěžící i fanoušky rallysportu s tím, co pro letošní ročník připravujeme. V první řadě to bude mnohem kompaktnější formát, než tomu bývalo v minulosti. Důvody jsou dva. Pořadatelský tým pro letošní ročník opouští zázemí polygonu v Kopřivnici, v život nebude proměněna ani snaha o diváckou speciálku v ostravském areálu Dolní Vítkovice.

„Centrem soutěže bude Valašské Meziříčí. Kromě ředitelství (prostor radnice), administrativní i technické přejímky (Autocentrum Lukáš), slavnostních ceremoniálů (v těsné blízkosti zámku Žerotínů) zde najde prostor i servisní zóna. Její umístění bude díky pochopení vedení ve valašskomeziříčské společnosti DEZA.

Co se týká Dolních Vítkovic, vše bylo domluveno. Ladily se pouze detaily. Ovšem nejistá situace v průběhu ledna a obavy z případných kvót návštěvníků sportovních akcí rozhodly za nás. Bez příjmu ze vstupného bychom nepokryli finanční náročnost stavby a zabezpečení speciálky v atraktivním prostředí Ostravy,“ odkrývá plány předseda organizačního výboru 40. KOWAX Valašské rally ValMez Jaromír Tomaštík.

Po dvouleté pauze je Valašská rally ValMez opět součástí mistrovství Slovenska, ještě déle pak valašští pořadatelé čekali na zápis do historického kalendáře.

„Něco z plánů nám sice nevyšlo, na druhou stranu mám radost, že se k nám opět vrací slovenské posádky. Jejich seriál odstartuje v druhé polovině března na Slovakia Ringu, Valaška bude druhým podnikem sedmidílného seriálu. A ještě větší radost mám z toho, že po šestiletém úsilí konečně přivítáme účastníky MČR historiků. Věřím, že pro obě tyto skupiny závodníků připravíme kvalitní podmínky a hezky si u nás zazávodí,“ říká Tomaštík.

V harmonogramu KOWAX Valašské rally ValMez superspeciálka ovšem nebude chybět, vrací se divácky hojně navštěvovaná zkouška v okolí sportovních areálů ve Valašském Meziříčí. Odjede se v sobotním večeru 9. dubna ve formátu „vložka ve vložce“, navíc v otočeném startovním pořadí. Mimo Městské RZ ValMez se dále bude závodit na šesti úsecích, po třech zkouškách v každé etapě ve dvou sekcích. Aktuální trať měří necelých 350 km se 14 rychlostními zkouškami (150,56 km).

„V sobotu začneme testem Rybí a nejdelší zkouškou soutěže Lešná (19,7 km). Sekci dokončí naopak nejkratší úsek Choryně. Po ´velkém´ servisu v neděli ráno budeme pokračovat zkouškami Juřinka, Poličná a Bystřička. Její letošní délka přesáhne devatenáct kilometrů. V okolí Choryně je naplánován i testovací shakedown,“ odkrývá harmonogram ředitel Rudolf Kouřil.

Po slavnostním startu v pátečním podvečeru (17:30 h) dorazí první posádky na cílovou rampu ve Valašském Meziříčí v nedělním odpoledni, krátce před 15. hodinou.

Organizační tým aktuálně čeká na schválení Zvláštních ustanovení soutěže, aby následně spustil i možnost přihlašovat se v rámci licenčního systému. Vlastní systém přihlášek budou mít, stejně jako v minulosti, slovenské posádky. Aktuálně je uzávěrka plánována na poslední březnové dny.

„Již nyní mohu prozradit, že plánujeme zvýhodnit posádky menších objemových tříd zejména v nově vypsané Divizi 2,“ uzavírá úvodní tiskovou informaci Jaromír Tomaštík.

Informačním kanálem 40. KOWAX Valašské rally ValMez 2022 bude postupně aktualizovaná internetová stránka www.valasskarally.cz. Informace k soutěži lze získat rovněž na facebookovém profilu soutěže Valašská Rally ValMez, posádky budou moci využít i aplikaci Sportity.