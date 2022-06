Švecovci a Kesko Racing v Hustopečiach víťazne v triede

Výsledkom bolo víťazstvo v rámci triedy 6, druhé miesto v skupine 2WD a tretie v rámci Peugeot Rally Cup. Napriek tomu, že sme vám už výsledky prezradili, poďme sa spoločne s Kamilom Švecom pozrieť jeho očami na 17. Agrotec Petronas Rally Hustopeče 2022.



„V Hustopečích sme už v minulosti štartovali, takže sme vedeli čo nás čaká a neminie. Súťaž je každý rok nesmierne namáhavá hlavne čo sa týka vysokých teplôt. Tie sa mnohonásobne zvyšujú v uzavretom kokpite auta a fakt je to niekedy na nevydržanie. Tento rok bolo podstatne viac šotoliny oproti minulosti, navyše z tratí zmizli antikaty, čo trať urobilo úplne inou, rýchlejšou. Je pravda, že spočiatku nám trochu chýbalo tempo, ale už po dvoch rýchlostných skúškach sme sa doňho dostali a začali dobiehať súperov. Po prvej etape sme figurovali v triede 6 na druhom mieste. V druhej etape sme sa postupne dostávali na vrchol a v poslednom teste sme našu snahu zúročili víťazstvom nielen v teste, ale aj v triede 6. Zároveň sme sa posunuli v kategórii 2WD na druhé miesto, čo nás rovnako potešilo. Náš Peugeot 208 R2 fungoval počas celej súťaže na sto percent, akurát sme ho trochu zmäkčili, ale inak nebolo treba robiť nič zásadné. Brat Erik fungoval rovnako výborne, takže som maximálne spokojný a ďakujem Kesko Racing Teamu a všetkým jeho partnerom za podporu. Vďaka patrí aj môjmu otcovi a Matiasovi Slamčíkovi, ktorí sa predstavili v úlohe mechanikov. No a samozrejme rodine, ktorá sa zase musela doma zaobísť bezo mňa,“ opísal Kamil Švec 17.Agrotec Rally Hustopeče 2022.



S Kesko Racing Teamom a jeho jazdcami sa nelúčime nadlho, keďže už počas budúceho víkendu sa s nimi stretneme v rámci ďalšieho kola Majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu. Tým bude podujatie v Ožďanoch. O tom si však povieme viac v inej tlačovej správe.