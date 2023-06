Dva rozdílné poločasy Kuby Jirovce v Hustopečích

Když se do rodinného muzea kupovala Fabie R5, poprosil Jakub Jirovec tátu, zda by s tímto vozem mohl jet rally v Hustopečích. Shoda náhod zapříčinila, že do Alpiny, se kterou měl Kuba letos startovat ve velkém mistráku, nebyla po Šumavě převodovka a tak si premiéru za volantem R5 odbyl pětadvacetiletý jezdec v Českém Krumlově. Na jihu Čech byli Kuba s Petrem třináctí absolutně a hodně se těšili do Hustopečí. „Soutěž v Hustopečích mám moc rád. V minulosti jsem zde již dvakrát startoval, trošku paradoxně pokaždé s jiným autem a vždy jsem dojel až na rampu. S tátou bylo domluvené, že si na závod mezi vinicemi půjčím R5 a i když mám doma připravenou Alpinku, vyrazil jsem na Moravu se Škodovkou. Chtěl jsem startovat s Fabií v závodě, který se mi líbí a ve známém prostředí. Hodně jsem se na tento víkend těšil. Těsně před závodem jsme měli malý test na Vyškovsku. Seznamovací jízdy proběhly v poklidu a já se nemohl dočkat startu. Nejpěknější z erzet je tady pro mne zkouška vedoucí okolo Kraví hory. To je pro mne TOP erzeta, je zde několik krásných technických pasáží v lese, ale také rychlé úseky na šotolině. Naopak respekt jsem měl z první sobotní zkoušky, kde se nacházela největší část šotoliny v soutěži. Respekt pramenil hlavně z toho, že jsem nevěděl, jak se bude Fabie na šotolině chovat,“ prozradil před startem plzeňský jezdec.

Rally Hustopeče (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Páteční etapa obsahovala šest rychlostních zkoušek na třech úsecích. Kuba s Petrem dostali od pořadatelů startovní číslo 12 a ve třídě RC2 měli dvacet soupeřů. S ohledem na to, že Jirovec v tuto chvíli další starty s R5 neplánuje, chtěl si rally mezi vinicemi užít a pozlobit soupeře. Posádkám přálo i počasí a tak volba pneumatik byla jasná. V první sekci pátečních zkoušek to ale moc na velké zlobení nebylo. Nejprve to byl 16. a následně 17. čas. Až na třetí erzetě vystrčili Kuba s Petrem růžky desátým časem. V polovině první etapy figurovala posádka na 14. místě absolutní klasifikace a ve třídě byla o příčku lepší. Druhé kolo na stejných zkouškách již bylo v jiném levelu. Devátý a desátý čas a zejména druhý průjezd okolo rozhledny na Kraví hoře, kde posádka zaznamenala sedmý nejrychlejší čas, zapříčinil posun ve výsledcích. Jirovec s Jindrou figurovali v polovině rally na krásném 8. místě absolutní klasifikace. „Mám pomalejší starty do soutěží. Zatím neumím jet od první zkoušky v maximálním tempu a tady to bylo hodně vidět. Nějak hledám jistotu v autě i v sobě, a i když jsem neviděl časy z prvních zkoušek, cítil jsem, že to je špatné. Byla místa, které se jedou naplno, ale já jsem si „vrkal“, bylo to z mé strany hodně slabé. Vím, že na tom musím zapracovat. A pak jsem se kousnul. Kraví hora byla bomba. V noci mi to jde, a i když byly nějaké chybičky, tak jsme zajížděli dobré časy. Tady už jsem byl mnohem víc spokojený,“ vysvětlil pomalejší start do závodu Jirovec.

V sobotu byla porce rychlostních zkoušek totožná, jako v první etapě. Kuba s Petrem chtěli navázat na výborný závěr úvodní etapy. Posádka dosahovala časy těsně za první desítkou. Po třech odjetých zkouškách se bílo-modrá Fabie propadla o jednu příčku, ale soupeři se zezadu hodně dotahovali. Ne zcela povedená byla druhá runda erzet, kde bylo několik jezdeckých chyb. Na poslední zkoušce přeci jen kluci zabojovali. Výsledkem bylo konečné 11. místo v absolutní klasifikaci a 10. příčka ve třídě. „Podařilo se mi přenést tempo z pátku do soboty, což mne těší. Opravdu jsme do toho šli a hodně jsme se snažili. Z přemíry snahy jsem ale zároveň vyráběl spoustu chyb. Byli jsme dvakrát lehce venku a našel jsem i chyby v rozpisu. Naše tempo nebylo zjednodušeně řečeno plynulé. Na předposlední zkoušce jsem za deště dělal hodiny. Nakonec jsme jedenáctí. Chtěl bych poděkovat Petrovi za skvělou spolupráci v autě a doufám, že jsem mu narozeninový dárek svým výkonem v sobotu moc nepokazil. Díky patří i celému týmu. Letošní Hustopeče byly krásné se skvělou atmosférou a za rok se sem opět rád vrátím. Že by čtvrtý start mezi vinicemi a opět s jiným autem? Uvidíme,“ ohlédl se za druhou etapou mladý jezdec a doplnil: „Podle mne se jelo větší tempo jak v Krumlově. Nyní mne netrápí, že jsme mimo TOP 10, ale to, že jsem dělal tolik chyb. To mne mrzí. Pořád to byl můj druhý závod s R5 a věřím, že s dalšími starty by to bylo lepší a lepší. Po závodě si vždy děláme s Petrem rozbor závodu a hledáme chyby a ponaučení, kde se zlepšovat. Nejvíce se člověk naučí s množstvím najetých kilometrů. Další závody z letošní sezony odjedu již s Alpinou a ten nejbližší bude v Mladé Boleslavi. Charakter trati bude více vyhovovat francouzskému vozu a já se na závod těším.“ A jak viděl závod Petr Jindra, který v sobotu oslavil 24 narozeniny? „Hustopeče s Kubou milujeme, nicméně poprvé jsme jeli na šotolině s R5 a navíc po vyloženě nepovedené sobotě v Krumlově. Chtěli jsme si oba spravit chuť a já myslím, že se nám to povedlo. Určitě tam byl znát progres a já osobně jsem přesvědčený o tom, že to v sobě Kuba má a na auto by si zvykl. Nicméně rozdíly mezi řízením Fabie a Alpiny jsou větší, než jsme si uměli představit a teď je potřeba se soustředit pouze na jeden vůz a s tím se zlepšovat.

P.S. Opět se mi poštěstilo na mé narozeniny sedět v závodním autě. Znáte lepší způsob, jak oslavit narozky?“