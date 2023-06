Hustopečský déšť spláchl bronzové ambice

Na osmnáctém ročníku hustopečské „rally mezi vinicemi“ začali Adam Březík s Ondřejem Krajčou skvěle. S Fabií R5 ve „festivalovém designu“ se drželi těsně za vedoucí dvojicí (odstup 0,4 s/km), během úvodní sekce vždy nechali za sebou další konkurenty a okupovali třetí příčku výsledkové listiny. A ve stejném duchu zvládli i druhé průjezdy za tmy. Potvrdilo se, že noc jezdci z Lukova sedí, stejně jako uklouzané hustopečské tratě.

“Úvod vyšel parádně. Jeli jsme své tempo, protože jsem nechtěl udělat nějakou zbytečnou chybu. O to více jsem byl překvapený, jaké časy tam padaly. A za tmy nám to vždy šlo, takže jsme to jen potvrdili. Noc má prostě své kouzlo a je jen škoda, že se za tmy nejezdí na více závodech. Pořadí v cíli prvního dne bylo prakticky stejné jako jindy, jen jsme si prohodili pozice s Dominikem, za což jsem byl rád,” okomentoval úvodní den Adam Březík.

Adam s Ondřejem vstupovali do druhé etapy s náskokem 16,4 vteřiny na Dominika Stříteského. Co se zdálo být solidním základem pro druhou polovinu soutěže, to bylo po RZ7 rázem pryč. Ze zajímavého náskoku zbylo po jezdeckém zaváhání jen 2,7 vteřiny.

“Na sedmičce jsme dost ztratili. Na šotolině jsem se nemohl dostat do tempa, dost to klouzalo. Pak jsme se ještě přetočili a museli couvat, čímž jsme si cestu za třetím místem zkomplikovali,“ objasnil ztrátu Adam Březík.

Rally Hustopeče (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Do konce dopolední sekce však tandem Samohýl ŠKODA Teamu zmobilizoval síly a svůj náskok zase mírně navýšil. Necelých osm vteřin před Stříteským a Hovorkou však věštilo dramatický závěr. A to jen málokdo očekával, že se do jejich souboje přimíchá i lokální bouřka. Zatímco v pátečním odpoledne se déšť hustopečskému regionu vyhnul, v sobotu se tak nestalo a zejména divácký test (RZ11) byl hodně uklouzaný. V RZ10 navíc Stříteský ukrojil z náskoku 2,1 sekundy. Mokrá cesta v kombinaci s volbou nejtvrdší směsi pneumatik („třicítky“) pak definitivně překlopila souboj na stranu soupeřů. Ani skvělý finiš a třetí čas v posledním testu už na výsledcích nic nezměnil. Adam s Ondřejem skončili čtvrtí, na bronz jim chybělo 3,1 sekundy.

“Na jedenácté zkoušce nám zapršelo. Na cestě bylo hodně vody, asfalt klouzal, prodal jsem to více, než jsem měl a Dominik nám tam uskočil. Jeli jsme premiérově na úplně nejtvrdší směsi od Michelinu, se kterou jsem neměl žádnou zkušenost, k tomu se částečně přidaly obavy o auto. Není to přeci jen levná hračka a nemůžeme zbytečně utrácet peníze. Sice jsme na poslední zkoušce udělali ještě maximum, ale už to nestačilo. Přesto děkuji celému týmu za fungování během závodu a fanouškům u tratí za neskutečnou podporu. Po celý víkend jste byli hodně vidět,“ okomentoval závěr hustopečské rally Adam Březík.

Seriál PSG MČR v rally pokračuje v rychlém sledu mladoboleslavskou Rally Bohemia v termínu 7. - 9. července 2023. Následně už bude příprava Samohýl ŠKODA Teamu směřovat k vrcholu domácí sezóny, zlínské Barum Czech Rally.

Samohýl ŠKODA Team, tiskový servis

Tomáš Plachý