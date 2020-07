Filip Mareš vstoupí do sezóny s novým týmem i spolujezdcem

Filip Mareš startoval v uplynulých letech pod hlavičkou projektu Autoklubu ČR. Původní letošní plány ale vzaly v těžkých časech koronaviru za své a situace kolem Filipovi kariéry nevypadala příliš optimisticky. „Nevzdal jsem to a ihned po ukončení projektu s Autoklubem ČR, jsem začal střádat plány na vlastní tým. Velmi si vážím toho, že i v době ekonomické nejistoty, se našlo hodně lidí, kteří mají, stejně jako já, motivaci a chuť uspět. Bez jejich podpory, by se tento plán určitě nepodařilo uskutečnit a všem moc děkuji. O to větší mám ze všeho teď radost a beru to i jako závazek k tomu, že se nám podaří naplnit naše společné cíle," říká semčický jezdec.

Nově vzniklý dealerský tým nese název po jednom z předních boleslavských prodejců vozů značky ŠKODA - LAURETA AUTO a.s. Za známou společností stojí navíc sám bývalý úspěšný soutěžák, pan Jaroslav Jelínek: „Motorsportu jsem věrný od šedesátých let až do současnosti a do prostředí automobilových soutěží se i ve svém pokročilém věku vždy rád vracím. Velice si vážím možnosti spolupráce s mladým talentovaným jezdcem Filipem Marešem. V nově vzniklém LAURETA AUTO ŠKODA TEAMU se tak spojuje zkušenost „starého soutěžáka" s mladou dravostí. Děkuji také zástupcům ŠKODA AUTO ČR, kteří se rozhodli tuto naší myšlenku podpořit a přeji naší posádce mnoho vyhraných RZ a dokončených závodů."

Myšlenku zrodu nového týmu kolem Filipa Mareše, výrazně podpořila také mladá liberecká společnost Entry Engineering, jež se stala jedním z hlavních partnerů projektu. „S Filipem jsme se seznámili loni, kdy nám začal pomáhat s „donastavením" našeho vlastního dvousedadlového sportovního vozu Sigma TN a zároveň jsme podpořili jeho starty v rally. Od letoška Filip startuje sám za sebe, staví se kompletně na vlastní nohy, což je nám sympatické. Filip není ze závodnické rodiny a své úspěchy si musel tvrdě vydřít, spousta lidí ho odrazovala. Stejně tak my jsme si zpočátku prošli obdobím, kdy nám všichni tvrdili, že uspět v automotive bez velkých konexí malá česká firma nemůže. V obou případech se ukázalo, že kde je vůle, je i cesta," říká za Entry Engineering její jednatel Pavel Paickr.

Společným ukazatelem loňské a letošní sezóny není jen stejné soutěžní náčiní, ale také pokračující spojení Filipa Mareše s výrobcem prémiových pneumatik Michelin, jichž je i nadále ambassadorem. „Michelin je aktivně zapojen do motorsportu, protože je v naší DNA. Naším cílem je zlepšit mobilitu a péči o bezpečnost v běžném provozu. Díky motorsportu jsme schopni vyzkoušet různá řešení v extrémních podmínkách a poté převést nejlepší technologie z tratě na běžné silnice. To nám umožňuje prokázat hodnotu našich pneumatik a poskytovat nejlepší produkty ve své třídě jak pro motorsport, tak pro každodenní řízení. Proto jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat s tak úspěšnými jezdci, jako je Filip Mareš, kteří přináší mnoho znalostí do rozvoje průmyslu pneumatik," říká Key Account Manager pro Michelin Česko a Slovensko, Petr Cigánek.

Velká změna naopak nastává na sedadle spolujezdce, kdy po šesti letech spolupráce, nahrazuje Jana Hlouška mladoboleslavský Radek Bucha: "Jsem rád za možnost být u vzniku nového soutěžního týmu, tím spíše, že premiérou bude pro nás všechny domácí Rally Bohemia. S Filipem jsme se potkali během zimy při spolupráci v jiném závodním týmu a po konci Honzy Hlouška po jeho boku, jsme brzy našli společnou řeč. Věřím, že i přes časovou náročnost příprav nového týmu, budeme na startu sezóny dobře připravení a naší tvrdou práci, přetavíme v co nejlepší výsledky," říká před startem sezóny nováček v katerii R5.

LAURETA AUTO ŠKODA TEAM by se fanouškům rally měl představit na všech podnicích Mistrovství České republiky. Posádka Mareš-Bucha má v plánu také reprezentační start na zahajovacím podniku ERC – Rally di Roma Capitale. „Za první úspěch letošní sezóny považuji už jen to, že stojíme na jejím startu, navíc v plné síle a připravení bojovat o co nejvyšší příčky. Za to ještě jednou děkuji všem partnerům. Zvláštní poděkování patří rodině Cvrčkových a jejich Rexteamu. Bez jejich nasazení, znalostí a pomoci, bychom na startu nyní nestáli a na spolupráci s nimi se vážně moc těším. Stejně tak si cením i nové spolupráce s Radkem Buchou, který naskočil rovnýma nohama do rozjetého vlaku. Společně dáváme přípravě maximum a věřím, že se brzy sehrajeme k dokonalosti. No a v neposlední řadě děkuji také všem fanouškům, kteří mi i v těžkých časech věřili a podporovali mě. Nyní se to všem pokusíme vrátit výkonem na tratích RZ," dodal na závěr Filip Mareš.

Posádka Filip Mareš – Radovan Bucha, odstartuje už tento pátek do Rally Bohemia se startovním číslem 3. V sobotu a v neděli pak na všechny posádky čeká hned 18 rychlostních zkoušek o celkové délce 150 „ostrých" kilometrů.