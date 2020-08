Někdo to rád horké

Vítězství v SONAX Mistrovství ČR ve třídě 6, vítězství v Liqui Moly Rally sprint sérii ve třídě 6, vítězství v Peugeot Cupu, druhé místo v klasifikaci 2WD v Mistrovství ČR, třetí v Rally sprint sérii, vítězství v juniorské kategorii European Rally Trophy. S takovou jsme odjížděli z Valašska. Ale popořadě. Vzhledem k netradičnímu termínu „Valašky“ jsme čekali vedro, skutečnost ovšem předčila očekávání, bylo to takové malé peklo. Přípravě před závody věnujeme vždycky mimořádnou pozornost, někdo ale zapomněl na bazén… Naštěstí to byla snad jediná chybka, které jsme se dopustili. Přes ďábelské teploty jsme neměli během obou spojených KOWAX rally nejmenší technické problémy. Drobnou komplikací byly pouze dva defekty a penalizace za retardér na Juřince. Tyto problémy možná souvisejí s výhledem z auta, zkusíme trochu zapracovat na poloze Dominikovy sedačky.

Na Valašce jsme také poprvé jeli palivo MOL Racing Fuel Hi5, který je vynikající v turbomotorech, ale šéf teamu Jaroslav Vančík ho chtěl vyzkoušet i v atmosférickém motoru. „Už na brzdě to vypadalo dobře, ale sám jsem byl překvapený, jak fungoval v podmínkách ostrého nasazení a hlavně v tomhle extrémním horku. Byl jsem spokojený, pojedeme ho teď už pořád. Jsem spokojený i s fungováním celého teamu. Všechno klapalo, jak má a výsledky tomu odpovídají. Vzhledem ke změnám před sezonou jsem měl tak trochu obavy, jak je přijmou partneři i kolegové. Ale MOL Česká republika a Frigera nás podporují, atmosféra v teamu je výborná, Dominik s Ondrou jedou výtečně, všechno se usadilo a výsledky jsou na úrovni našich nejodvážnějších představ. Teď se soustředíme na to, abychom takhle vysoko nastavenou laťku udrželi. Pojedeme v Čechách i všechny zbývající sprinty, takže nás letos čeká ještě nejméně 5 podniků. Cílem je titul ve třídě 6 ve velkém mistrovství a co nejlepší umístění ve dvoukolkách, kde máme přece jen trochu handicap ve výkonu i v podvozku, ale bojovat budeme.“

Valaška začala malou oslavou, protože pro Ondru byla jubilejní stou rally v kariéře, čímž se stal pravděpodobně nejmladším veteránem české rally 😊. Na trati to poznat nebylo a soustředěný výkon posádky přinesl vynikající výsledky. Dominik byl potěšený. „Valašky nám potvrdily, jak důležitá je fyzická příprava. Jsem přesvědčený, že dobrá fyzická kondice, na které oba soustavně pracujeme, z velké části přispívá k dobrým výsledkům a tady v tom horku to platilo dvojnásob. Jezdecky to byla trochu netradiční Valaška s mnoha rychlými úseky. Ty moc rád nemám, jsou spíše o autu než o jezdci a já se snažím při jízdě soustředit na optimální brždění a volbu stopy. To jsem si přinesl z motokár, kde je rovinek na plný plyn hodně málo. S Valaškou ale nemůžeme být nespokojeni, odstup v 2WD víceméně odpovídá rozdílu v autech, budeme hledat naše rezervy, abychom se Renému přiblížili, Honza se svou závodní raketou je asi mimo náš dosah.“

Team si nyní dopřeje krátký oddych, který bude částečně vyplněn i pracemi na rozšiřování zázemí v Lukově. Za měsíc se těšíme na setkání s fanoušky na dalším podniku Liqui Moli Rally sprint série ve Vyškově.

