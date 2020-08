Hořká příchuť Valašky pro Lukáše Fránu

Klatovák Frána přivezl do Valmezu dvojici, na kterou v posledních letech v rally pevně spoléhá. Vůz Citroën DS3 R3T MAX a Pavla Odvárku, který má své pevné místo v první řadě. Pokud je zde pan Odvárka, tak můžeme začít ohlédnutí za Valaškou. Letošní Kowax ValMez Rally byla poznamenána posunutým termínem díky koronavirové situaci a při samotném závodě i mnoha zpřísněnými bezpečnostními opatřeními. Premiéru si u nás odbyl i styl závodu, kdy se jel zároveň podnik z velkého i sprintového mistrovství současně. Nic z toho ale Lukáši a Pavlovi neubíralo na chuti pěkně si zazávodit. V sobotní etapě čekalo na 104 přihlášené posádky osm rychlostních zkoušek. Bíložlutý citroën spadá do třídy 5 a zde sváděly souboj pouze čtyři posádky. Lukáš se proto ohlížel i na další časy soupeřů z kategorie dvoukolek a těch bylo více jak 70. „Už od seznamovacích jízd nám bylo jasné, že to bude hodně rychlá soutěž. Takové tratě nám celkem sedí a my z nich měli dobrý pocit. Dobrou náladu ze seznamovacích jízd rychle zmrazila naše návštěva ve stanu Michelin, kam jsme si došli pro nové gumy. Sdělili nám, že pro nás žádné ve směsi 21, které jsme potřebovali, nemají a bylo hotovo. Byli jsme z toho hodně rozhození, protože taková situace se nám ještě nestala. Nějaké gumy jsme měli, ale byly dost „smetené“ a takové, co jiní už vyhazují, ale nám nezbývalo nic jiného, než na nich závodit. Na Valašku jsme se přihlásili jak do velkého mistráku, tak i do rallysprintu. Bylo nám jasné, že domácí posádky a ty, co pojedou sprint, budou hodně tlačit, protože tak to ve sprintech chodí a letí se od začátku až do konce obrovské tempo. Konkurence byla opravdu silná a my se hlavně soustředili na velký mistrák,“ přiblížil peripetie před závodem Lukáš Frána.

V sobotu ráno vítalo posádky sluníčko a vidina pořádného pařáku. Pro soutěžící v závodních autech pak nedobrovolná sauna a pořádně propocené kombinézy. Vstup do závodu vyšel Lukášovi na výbornou, když na úvodní erzetě zajel čtvrtý nejrychlejší čas mezi dvoukolkami. S přibývajícími kilometry ovšem byl velmi znát hendikep jetých gum. Přesto posádka bojovala a při druhém průjezdu RZ Fulnek zajela šestý a v druhé zkoušce na kopřivnickém polygonu osmý čas mezi dvoukolkami. Sobotní etapu, která se jela mimo jiné i jako sprintový závod, zakončila dvojice Frána – Odvárka na 8. místě v RSS, stejná příčka patří pochopitelně klukům i v kategorii 2WD, ve třídě byli třetí a v průběžném pořadí klasifikace Kowax ValMez rally byl Lukáš s Pavlem 31. „V úvodní erzetě rally se nám podařilo zajet výborný čtvrtý čas celkově ve 2WD se ztrátou čtyř vteřin na prvního Honzu Dohnala, který je letos nepřekonatelný v obou seriálech. Na dalších zkouškách se ukazovalo, že máme velkou nevýhodu v gumách, do kterých jsme se nemohli pořádně opírat. Chtěli jsme více tlačit a tratě nám opravdu seděly, ale nechtěli jsme podstupovat nějaké velké riziko. I přesto se jelo hodně rychle a jedna krize se nám nevyhnula, když na druhém průjezdu RZ Lešná po velkém náletu na brzdách do L7 odboč, auto nezabrzdilo na nabržděném rozteklém asfaltu a měli jsme štěstí, že jsme krizovou situaci zvládli a divákům udělali nějakou show,“ ohlédl se za sobotním závoděním Lukáš Frána. Krizovku na Lešné neměla pouze posádka citroënu, ale dalších cirka třicet posádek.

Do nedělní části závodu vyrazili pouze účastníci usilující o body do velkého mistráku. Lukáš s Pavlem byli v tu chvíli na 3. místě ve dvoukolkách a díky tomu, že René Dohnal i Egon Smékal jeli pouze sprint, patřila vedoucí příčka ve třídě 5 klatovské dvojici. Posádka dostala ráno nové pneumatiky, ale aby zase tolik nejásala, byly pouze dvě. Nastalo dilema kam s nimi. Lukáš Frána si patrně libuje v úvodních zkouškách, neboť stejně dobře zajel i tu nedělní. Tentokráte z toho byl 4. čas mezi dvoukolkami, který přinesl velké nabuzení i rozčarování zároveň. „Na druhou etapu jsme se hodně těšili. Tratě byly jako pro nás na míru dělané a věřili jsme si na nich. Zároveň byly velké obavy z toho, jestli udržíme naše pozice, neboť nás čekaly opravdu extrémně rychlé zkoušky. Sobotní horko mne rozehřálo natolik, že jsem v noci nemohl usnout a jen jsem se převaloval. Před očima se mi promítaly odjeté rychlostní zkoušky i ty, které nás teprve čekaly a já usnul až okolo třetí hodiny. Budíček v 6 hodin ráno moc příjemný nebyl, ale potěšila nás zpráva, že máme u Michelinu nové 21, které přivezli z Polska. Byly pouze dvě, víc jich pro nás prostě neměli. Nastalo dilema, na jakou nápravu dát nové a na jakou ty už dost „zhulené“. Nakonec jsme zvolili taktiku na rychlé tratě dát nové pneumatiky dozadu. Věděli jsme, že bude ještě velký boj udržet se ve třídě před Vencou Stejskalem, ale také ve dvoukolkách, kde se na nás tlačilo plno posádek. Byl ale příjemný pocit stát na startu rychlostní zkoušky hned za vozem S2000 a ve zpětném zrcátku vidět Hyundai R5. Úsměv nám ale rychle zvadl, když se mi ke konci první nedělní zkoušky začal propadat brzdový pedál a do stopky jsem už dobržďoval na ruční brzdu. Na následující RZ Juřinka byl velice krátký přejezd a nám se nepovedlo problém s unikající brzdovou kapalinou zcela vyřešit. S vědomím, že nemám v pořádku brzdy, jsme do zkoušky odstartovali, ale velmi rychle jsme zjistili, že takto se dál jet nedá a po kole a půl jsme zamířili do cíle. Tím skončila naše pouť v doposud nejlépe rozjetém závodě. Bylo to pro nás velmi hořké odstoupení. I přesto máme radost, že pořád zrychlujeme a od Bohemky vidíme další posun. Letošní dva závody nám daly více než celá loňská sezóna a já věřím, že to bude ještě lepší. Chtěl bych poděkovat klukům od nás, Martinovi a Vencovi za servis, tátovi a mamce za obrovskou podporu a také všem našim sponzorům a fanouškům, díky. Teď už se budeme pilně připravovat na Rally Pačejov, kde si budeme chtít zlepšit chuť a bojovat o co nejlepší umístění,“ uvedl klatovský rodák.