Lukáš Matěna na Valašce ve třídě nejrychlejší

Druhý díl letošního domácího zkráceného seriálu „velkého“ i spritového mistráku se odjel na začátku srpna v okolí Valašského Meziříčí. Startovní listina čítala 107 soudobých a 20 historických vozidel. V obou těchto kategoriích měl zastoupení i KIT Racing. Po nevydařené Bohemia rally si chtěl spravit závodnickou chuť na Valašsku Vlastimil Neumann, který do rally vyrazil společně s Martinem Hlavatým a modrobílým Fordem Escort RS Cosworth. A posádka začala hezky od podlahy, když ovládla první rychlostní zkoušku. Také na druhé RZ, kterou byla „Lešná“ byl Neumann nejrychlejší, ale zde mu k dobrému času „dopomohl“ i nesprávně projetý retardér, za což pochopitelně přišla půlminutová penalizace. Posádka tím pádem přepustila vedení Tomáši Engemu, ale boj o vítězství nevzdávala. Třetí nejrychlejší čas v řadě přišel na Bystřičce a dvojice Neumann – Hlavatý, šla opět na vedoucí příčku. Závěrečná zkouška první sekce se odjela na kopřivnickém polygonu, kde hrubý asfalt doslova „žere“ pneumatiky. Neumann tuto zkoušku odjel na jistotu a byť zajel třetí čas a v pořadí klesl opět na druhé místo, na Engeho ztrácel necelé tři vteřiny. Následně přišla v servisu obvyklá hecovačka od obou posádek a šlo se znovu závodit. Druhý průjezd RZ Fulnek vyšel lépe Neumannovi a čas jej dostal zpět do vedení. Další zkouška byla po havárii posádky startující před kategorii Historik zrušena a do konce soutěže zbývaly závěrečné dvě erzety. Cíl „Bystřičky“ ovšem Neumann s Hlavatým neproťali. „Moc jsem se na Valašku těšil. Je až s podivem, že to je pro mne téměř domácí soutěž, ale doposud jsem zde nestartoval. Po Bohemce jsme Ford pečlivě připravovali a poškozené díly poslali do Anglie na revizi. V soutěži jsme začali dobře. Na dvojce jsme sice díky velkému nasazení špatně projeli retardér, ale pořád byla příjemnější půl minutová penalizace, jak poškozené auto o balíky slámy. Jeli jsme si své tempo a jízdou se bavili. To vše až do druhého průjezdu okolo přehrady Bystřička. Ve sjezdu k přehradě mi najednou zůstala v ruce páka řazení. To vše na sedmý rychlostní stupeň při rychlosti okolo 180 km/hod. Auto jsem odstavil do únikové zóny ve vracáku, a po nacvaknutí menšího kvaltu jsem se vydal zpět do servisu. Je to škoda, neboť z prvního místa se těžce odstupuje,“ podělil se o dojmy ze závodu Vlastimil Neumann.

Valašská Rally (CZE) | foto: Jan Dušek, RallyZone.cz

Mezi soudobými vozy měl tým trojí zastoupení. S Mitsubishi Lancer EVO IX startovala na Valašce dvojice Lukáš Matěna – Pavel Zalabák. Ve třídě 3 se sešly pouhé tři vozy a tak Lukáš hledal soupeře i v jiných třídách. V úvodu rally sváděl Matěna pěkný souboj s Pavlem Ševčíkem, ale zlínský jezdec po čtvrté zkoušce ze závodu odstoupil. Ve zbývajících rychlostních zkouškách měl královohradečák ve třídě jediného soupeře, Adama Fabriku. Vzájemně si ani jeden ze soupeřů nedaroval ani metr zkoušky a přetahovali se ve vítězných zkouškách. Nakonec jich měl Lukáš Matěna na svém kontě šest oproti sedmi Adama Fabriky. Po závěrečné rychlostní zkoušce byl lepší Matěna o 20,5 vteřiny. Vedle vítězství ve třídě 3 se posádka Matěna – Zalabák umístila 17.místě.

Valašská Rally (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Umístění na bedně držela v průběhu rally i dvojice Lumír Firla – Michal Večerka startující s Peugeotem 208 R2. Třída 6, potažmo RC4 byla nejpočetněji obsazenou třídou v rally, kdy na startu stanulo hned 25 posádek. Lumír vyrovnanými výkony dokončil první sobotní sekci rychlostních zkoušek na čtvrtém místě ve třídě a mezi dvoukolkami byl osmý. Do konce první etapy zbývaly čtyři erzety, které Firlovi nevyšly dle jeho předpokladů a v průběžném pořadí ve třídě klesl o dvě příčky. Výrazně vylepšit výsledek chtěl jezdec z Orlové v neděli a dařilo se mu. To už sice nejely některé posádky bodující do sprintu, ale nijak tento moment nesnižoval kvality bojů ve třídě. Firla se dostal dvěma rychlými časy na průběžnou druhou příčku a toto postavení si držel téměř celou neděli. Na průběžně vedoucího Stříteského ztrácel Lumír dost, ale odstup před Lukašíkem a Brožem si pečlivě hlídal. V závěrečném servisu se pokusila posádka zariskovat a zkusit urvat alespoň jeden nejrychlejší čas. Proto zvolila variantu vzít palivo na samé hranici a to se nevyplatilo. „Nejprve musím smeknout klobouk před pořadateli, v jakých podmínkách dokázali vytvořit skvělou soutěž. Vše fungovalo perfektně a počasí nám přálo. Oproti našemu prvnímu startu jsem byl spokojený s rozpisem a vše klapalo jak má. Nálada v týmu perfektní, stejně tak byl bezvadně připravený i Peugeot. V samotném závodě jsme se snažili držet mladých dravců, což se nám dařilo až na jednoho. Dominik opět prokázal svou rychlost a všem doslova naděloval. Samozřejmě, že takovému soupeři se chce každý vyrovnat a nejinak tomu bylo i u nás. Chtěli jsme se mu co nejvíce přiblížit a hledali přebytečné kila. To se nám ovšem vymstilo, neboť na přejezdu zrušené rychlostní zkoušky auto najednou přestalo jet. Z druhého místa ve třídě se špatně odstupuje. Holt je to sport,“ přiblížil atmosféru závodů Lumír Firla, jenž v době odstoupení figuroval na čtvrtém místě mezi dvoukolkami.

Valašská Rally (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Cíl závodu nespatřil ani druhý Peugeot 208 R2 otrokovického týmu, ve kterém seděla dvojice Filip Šipoš – Zuzana Plšková. Pro slovenského mladíka to byl druhý start v rally a tak byl pro něj důležitý každý najetý kilometr. Po první etapě držela smíšená posádka průběžnou 12. příčku ve třídě 6 a mezi dvoukolkami byla klasifikována na o pět míst níže. Filipovi se dařilo zdolávat ostré kilometry i v neděli. Nejlépe se mu zadařil druhý průjezd RZ Tatra, kde zajel osmý čas ve dvoukolkách. I to jej možná hodně nabudilo do další zkoušky. Tady ale snahu mladého jezdce zhatily vytahané nečistoty na trati a následná lehká havárie. „Pokud odečtu nehodu, kterou jsme měli na předposlední erzetě v neděli, tak jsme měli krásný víkend. Oproti Bohemce byly rychlostní zkoušky o dost rychlejší a z mého zábavnější. Celý víkend jsem si velmi užíval. Počasí bylo až moc krásné a nejenom my jsme měli v autě saunu, ale dalo se to zvládnout. Určitě jsme nebyli spoustu nových zkušeností a již nyní se těšíme na další závod, kterým bude sprint ve Vyškově. Děkuji celému týmu za super odvedenou práci po celý víkend. Doufám, že se na mě nezlobí, že jsem jim přidělal extra práci navíc. Díky patří i Zuzce za perfektní navigování, kamarádům a rodině, která nás podporuje. Zvláštní díky pak patří fanouškům rally, kteří nás po havárii otočili zpět na kola. Uvidíme se ve Vyškově,“ uvedl k Valmez rally Filip Šipoš.