Doslova horká Valaška pro Garguláka

„Po vítězství na Rally Příbram jsme se na Valašskou rally moc těšili a byli jsme před ní skvěle naladěni. Po zkušenostech a poznatcích z prvního závodu jsem chtěl provést pár změn v nastavení vozu před soutěží, avšak nebyl prostor na test a ani nám nebylo umožněno vyzkoušet set-up na shakedownu pořadatelem, jelikož byl určen pouze pro posádky startujících v rámci dvoudenních soutěží. Nezbylo nic jiného, než změny provádět na přejezdech mezi rychlostními zkouškami, což se mi v průběhu soutěže podařilo a našli jsme vhodné nastavení,“ uvedl Petr Gargulák.

Hned na první rychlostní zkoušce, kterou byla RZ Fulnek, Petr s Karlem ukázali, že se na sprintu v Příbrami dobře rozjeli. I když v kabině vozu panovaly pochybnosti, protože klukům měřený test moc nesedl a viděli zde velké rezervy, dokázali rychlostní zkoušku vyhrát v hodnocení třídy 6, což bylo milé překvapení hned na začátku závodu. „Na druhé zkoušce už se nám tempo dařilo zlepšit, ale mou chybou jsme cca v půlce RZ vyjeli lehce mimo trať a zbývající část zkoušky jsem se nemohl opět chytnout správného rytmu. Na třetí Bystřičku jsme se moc těšili, letos byla opravdu krásná. Tuto RZ jsme si opravdu užili a řídit „erdvojku“ na úzké zatáčkovité cestě kolem přehrady v lese byl opravdu zážitek. Ještě teď mám z toho husí kůži,“ popsal začátek závodu Petr Gargulák. Bohužel v průběhu rychlostní zkoušky Bystřička praskl svod na Peugetu 208 R2 a z výfuku se začaly ozývat zvláštní zvuky. Petr s Karlem dokroužili dopolední sekci na polygonu v Kopřivnici a těšili se do servisu. Zde šikovní mechanici z týmu Minařík Racing dali auto zpět do kondice a posádka mohla vyrazit znovu do bojů o první místo ve třídě. V tento moment na vedoucího Stříteského mladý Gargulák ztrácel pouhé 3,3 vteřiny. „Avšak na dlouhém přejezdu jsem cítil, jakoby auto nemělo ten správný výkon a při pohledu na data vozu, jsme zjistili, že škrtící klapka nefunguje na 100 %. I přes to jsme si řekli, že zkusíme zabojovat, ale na časech to bylo opravdu znát. RZ Lešná se nám podařilo zajet podle našich představ s obrovským nasazením, ale v cíli této zkoušky jsme zjistili, že jsme si sami nadělili vteřinu z prvního průjezdu, kdy jsme byli mimo trať,“ řekl Petr Gargulák. Posádku tyto trable lehce demotivovaly, ale nevzdali se. Kluci do toho šli opět na plno a do karet jim hrálo, že sedmá rychlostní zkouška byla spíše z kopce. Jelo se opravdu naplno i s menšími technickými problémy, což dokazuje skvělý čas na RZ, kde kluci porazili výkonnější vozy ve třídě 5 s turbomotory a dokonce i řadu čtyřkolek.

„Vrcholem celého dramatu bylo, že nám před poslední zkouškou auto z ničeho nic na přejezdu zhaslo. Při pokusu o nastartování naštěstí motor naskočil, ale dashboard nefungoval, nešlo nám vyřadit a při každém přeřazení jsem musel ubírat plyn. Závěrečnou zkoušku jsme tedy startovali se zhasnutým motorem, abych šetřil spojku a nastartovali těsně před probliknutím zeleného semaforu. Během zkoušky jsem neviděl otáčky motoru a ani ukazatel zařazeného rychlostního stupně. Řadil jsem pouze podle sluchu a připadal jsem si jak v 50. letech. Byl to pořádný adrenalin (smích),“ popsal závěrečné problémy Petr Gargulák. Posádka Gargulák – Voltner si pořádně oddychla, když dojela do cíle závodu a dokázala udržet 2. místo ve třídě 6. Třešničkou na dortu bylo předvolání po soutěži sportovní komisí a kluci museli zavézt Peugeot 208 R2 na “rozebírku“. Zde vše dopadlo bez problému. „Musím zpětně říct, že jsme měli teplotně horkou Valašskou rally opravdu horkou. Chtěl bych poděkovat všem co nás podpořili v tomto startu a pevně věřím, že tyto trable nás posouvají jen a jen vpřed,“ zhodnotil náročný závod Petr Gargulák. Valaška pro mladého jezdce tedy nakonec dobře dopadla a k druhému místu ve třídě si Petr Gargulák se spolujezdcem Karlem Voltnerem připsal také 5. místo v hodnocení Rallysprint série.

