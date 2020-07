Lukáš Frána v Mladé Boleslavi stříbrný

Ve startovní listině 47. Rally Bohemia nemohl chybět ani devětadvacetiletý klatovák Lukáš Frána. Do Mladé Boleslavi přivezl osvědčenou sestavu z předchozích let, tedy Pavla Odvárku na místě spolujezdce a vůz Citroën DS3 R3T Max. Pro Lukáše to byl ve městě automobilů již šestý start ve své kariéře a cílem bylo navázat na úspěšný loňský ročník, kdy bral stříbro ve třídě 5. Boleslavská soutěž měla v časovém harmonogramu letošního ročníku osmnáct rychlostních zkoušek s více než 157 ostrými kilometry.

Ve třídě 5, kam spadá Citroën DS3 R3T Max, startovaly v Mladé Boleslavi čtyři posádky. Pro kluky bylo zajímavým měřítkem i porovnávání časů s ostatními dvoukolkami. Sobotní etapa obsahovala 11 rychlostních zkoušek a největším nepřítelem posádek vedle náročné trati mělo být i počasí, což se brzy potvrdilo. Úvodní městská zkouška se ovšem Lukášovi s Pavlem moc nevydařila. Kluci sice zajeli druhý nejrychlejší čas ve třídě, ale na lídra třídy ztratili jedenáct vteřin. V dalším sledu erzet se však posádka rozjela a zajížděla slušné časy. „Bohemka byla obtížná jako vždy. Obzvláště, když měl v sobotu přijít déšť a představa jet na úzkých silnicích v lesích, kde bude spousta vytahaného bláta, nebyla moc příznivá. Ale podmínky byly pro všechny stejné. My jsme se po dlouhé pauze na závody hodně těšili. Ale hned první erzeta „Staroměstská“ se mi moc nepovedla a auto dvakrát chcíplo ve dvou vracácích, kde jsem tahal ručku. Bylo to i tím, že jsme jeli závodní režim ALS 1, který se jezdí za mokra a na který jsem toho doposud moc nenajel. Citroën neměl takový výkon, což jsem nečekal. Další rychlostní zkoušky dopadly nad naše očekávání. Na sobotní etapu jsme zvolili nastavení, které jsem ještě nikdy nejel a ani na něm netestoval. Byl to docela risk, ale vyplatil se, neboť se jelo velmi pěkně. S časy jsme se dostali blízko k Vaškovi Stejskalovi, někdy to bylo opravdu pár vteřinek a někdy pár desetinek a to nám dělalo radost,“ shrnul počínání v první etapě klatovský jezdec. Po odjetí jedenácti rychlostních zkoušek figurovala posádka Frána – Odvárka na průběžné druhé příčce ve třídě 5, 6. místě ve dvoukolkách a 32. příčce absolutní klasifikace.

Nedělní část závodu měla zbývajících sedm erzet včetně dvou průjezdů nejdelších rychlostní zkouškou rally 21,68 km „Radostín“. Navíc se mělo i počasí umoudřit a to slibovalo, krásné závody. Dvojici v Citroënu výborně vyšla v obou průjezdech rychlostní zkouška „Kvítkovice“, kde získala cenný skalp Václava Stejskala. Lukáš s Pavlem úspěšně dokončili všech osmnáct rychlostních zkoušek z Rally Bohemia a právem si na cílové rampě převzali poháry za druhou příčku ve třídě 5. Mezi dvoukolkami obsadila posádka sedmou příčku a v absolutní klasifikaci pak 32. „Na neděli byla předpověď mnohem lepší, bylo sucho a jelo se v obrovském tempu. Dali jsme setup, na kterém jsme testovali před Bohemkou. Velkou radost nám udělala první ranní zkouška, kde jsme Vaška porazili o pár vteřin. Do konce soutěže se nám to podařilo ještě dvakrát, byť obrovskou ztrátu na něj jsme smazat nedokázali. Potěšil mne i fakt, že na Vaška jsme ztráceli 0,9 vteřiny na kilometr během závodu. Může se to zdát být hodně, ale je třeba si uvědomit Vaškovy kvality a i to, že vloni jsme byli od něj mnohem mnohem dál. Za naším zrychlením je podstatná změna v nastavení a nové mapy s benzínem. Konečně jedeme to správné. Konkurence na Bohemce ve dvoukolkách byla obrovská a my měli skvělou možnost se porovnávat. Klukům na předních příčkách musím složit poklonu. My ještě musíme na sobě zapracovat, trochu upravit rozpis a malinko ještě doladit auto. Hlavně tedy musím já na sobě zapracovat, abych vše lépe vnímal, protože to už chce opravdu mít velké srdce a kuráž posílat auto v takových náletech. Já ale věřím, že postupně si na vše zvyknu a bude to jen lepší. Už nyní se i s Pavlem těšíme na další závod, který bude za necelý měsíc, daleko od nás přes celou republiku, ve Valašském Meziříčí. Chtěl bych tímto poděkovat klukům Jakubovi a Matoušovi z Voldřich Motorsport a Lukášovi z našeho týmu za servis při závodě, neboť to byl orchestr. Díky patří i tátovi, který do toho šel zase s námi i v téhle těžké pokoronavirové době. A poděkování patří také všem našim věrným sponzorům, rodinám a partnerkám za podporu,“ podělil se o dojmy z nedělní části rally Lukáš Frána.



Zbývá pouze už jenom dodat, že Kowax ValMez Rally 2020 má v kalendáři určený termín 8. - 9. srpna.