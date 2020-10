Lukáš Frána v Pačejově hop nebo trop

Pačejovská rally je pro Lukáše prakticky domácí soutěží, neboť z Bolešin do centra v Horažďovicích to má jen co by kamenem dohodil a zbytek jej donesl pěšky. Proto se na konec září velice těšil. Ukázat se domácím fanouškům a kamarádům totiž posádku vždy ještě více motivuje a nejinak tomu bylo i u Lukáše s Pavlem. Chuť do závodu byla o to větší, že kluci chtěli odčinit nezdar z Valašské rally, kterou měli perfektně rozjetou, ale z 3. místa ve dvoukolkách je vyřadila porucha brzd. „Na třetí velký závod v sezóně jsem se hodně těšil. Již na Valašce jsem se přesvědčil, že umíme jet rychle a nebýt poruchy brzdového systému, mohli jsme dotáhnout skvělou cestu na Valašsku až do cíle. O to větší odhodlání se upíralo k Pačejovu. Velké vrásky nám ovšem dělalo počasí, kdy při seznamovacích jízdách hodně pršelo a už po trénincích byla v zatáčkách spousta vytahaného bahna z katů. Podobné počasí se očekávalo i na samotný závod. Před shakedownem jsme poprvé zcela přenastavili citroën na vodu a vyzkoušeli mokrý setup. Na mokru nám to ale stejně moc nejde. Autu totiž moc nevěřím, pořád hrabe, hrne se a je těžké s ním jezdit. Pro mne to znamená, že mě čeká ještě spousta ladění a mnoho kilometrů najetých na vodě. Alespoň, že mi udělali radost u Michelinu. Tady po „prázdných regálech“ při Valašce měli tentokrát pneumatik dost, a navíc jsme od nich odcházeli s příslibem, že na příští rok už konečně budeme mít gumy na vodu v 17''. Doposud jsme si totiž museli gumy řezat sami,“ nastínil předstartovní atmosféru v týmu Lukáš Frána.

Rally Pačejov se jela poprvé jako dvoudenní soutěž a zajímavostí bylo rozvržení harmonogramu, kdy pořadatelé využili státního svátku a jelo se tedy v neděli a pondělí. První etapa obsahovala osm rychlostních zkoušek a Lukášův Citroën DS3 R3T Max spadá do třídy 5, kde se sešlo na startu šest dvojic. Počasí na nedělní etapu se umoudřilo a v závěru dne dokonce zahřály fanoušky rally sluneční paprsky. Na úvodní erzetě přesto zajel 5. čas mezi dvoukolkami, ale o zkoušku dál to byl čas devátý. Po zahřívacích zkouškách figurovali Frána s Odvárkou na průběžném 6. místě mezi dvoukolkami a druhém ve třídě 5. V servisu mechanici na autě změnili nastavení, a to se odrazilo na časech. Nejvíce sedla Lukášovi rychlostní zkouška Myslív – Kramolín, kdy v obou průjezdech zajel shodně třetí čas v kategorii 2WD. Na konci etapy patřila posádce průběžná čtvrtá příčka mezi dvoukolkami a druhá ve třídě 5. „Start závodu nám moc nevyšel, neboť na první dvě rychlostní zkoušky jsme zvolili špatné nastavení a taky podcenili upuštění tlaku v pneumatikách. Měkčí 11 směs má jiné vlastnosti a mnohem více pobírá teplo. V lesních úsecích bylo na zkouškách vlhko a v katech spousta bahna, proto jsme zvolili opatrnější jízdu. Tím jsme ovšem docela ztratili na první tři posádky ve dvoukolkách a dost nám odskočil i největší rival ve třídě Venca Stejskal. V prvním servisu a na přejezdu na další RZ Kramolín jsme ještě ladili nastavení tlumičů a hned se ukázalo, že to bude mnohem lepší, a my zajeli 3. čas ve 2WD se ztrátou jedné vteřiny na druhého. Ve druhém průjezdu Kramolína byl výsledek jako přes kopírák, byla to nádherná trať a nám seděla,“ podělil se o dojmy z první etapy klatovský jezdec, jenž v absolutní klasifikaci soutěže figuroval na 26. příčce.

Pondělní etapa měla ve svém harmonogramu šest rychlostních zkoušek ve dvou sekcích. Po sluníčku z neděle ani památky a venkovní teploty padly dolů. Navíc se avizovaly deště, které hodně zdramatizovaly celou rally. To ostatně pocítili na vlastní kůži i Lukáš s Pavlem. Na vině byla i tentokráte horší volba pneumatik. „Na 2. etapu se počasí hodně změnilo, ráno byla zima kolem 3 C° a srážky přišly dříve, než jsme očekávali. Servis ráno měl jen 15 minut a moc času na nastavování tedy nebylo. Podle naší předpovědi neměly být srážky tak silné, a tak jsme zvolili méně prořezané gumy, což byla chyba. Na „muničáku“ jsem navíc udělal chybu a přetočil se, čímž jsme ztratili nějaký čas. Celkem jsme se trápili, přesto se nám povedlo něco, co jsme nečekali… Na RZ Čečelovice jsme dojeli auto, které startovalo před námi, a to Fabii R5 se slovenskou posádkou. V úzkém úseku nebylo možné předjíždět, ale po nějaké době si nás všimli a férově nás pustili před sebe. V servisu mechanici gumy prořezali pořádně a auto ještě změkčili a zase to bylo o něco lepší. Konkurence dvoukolek za námi se na nás v průběhu celého dne hodně tlačila a pomalu se schylovalo k útoku Jirky Pohlídala,“ popsal nedělní část závodu dlouhán z Klatov. Po 12. RZ měl Lukáš před zlínským jezdcem náskok 1,8 vteřiny. Na předposlední zkoušce soutěže s pověstným „muničákem“ byl rychlejší Pohlídal a najednou ztrácel Lukáš 6,6 vteřiny. Padlo rozhodnutí dát do poslední zkoušky vše a pomyslnou „bramboru“ urvat zpět. „Celé pondělí jsme drželi čtvrté místo a nyní nám ho sebral Jirka Pohlídal. S tím jsme se nechtěli smířit, proto jsme se hecli a do poslední zkoušky jsme šli s cílem všechno nebo nic. Bohužel přibližně 1,5 km před cílem jsem udělal chybu a my se dostali mimo trať, vyletěli do pole a dost ztratili. A aby toho nebylo málo v další zatáčce L5 na bahně auto nezatočilo a my vyjeli na louku a s velkou ztrátou pak dojeli do cíle. Podle času, který jsme nechali mimo trať, by to asi na Jirku vyšlo, ale na kdyby se při závodech nehraje. Taková je prostě rally. Hlavní je, že auto máme celé a máme nové poznatky a další zkušenosti. Chtěl bych moc poděkovat našim mechanikům Kalimu, Lukášovi, Matějovi a Papínovi, byli opět kompletní a odvedli skvělou práci, byla to paráda. Velké díky patří i fanouškům, kterých se sešlo opravdu hodně a dík patří i tátovi a všem ostatním. Nesmím zapomenout ani na naše špiony Olivera Kišku a Ondřeje Bisahu, kteří nás zásobovali potřebnými informacemi o změnách na tratích. A obrovský dík patří pochopitelně všem sponzorům za to, že na nás v této těžké době nezanevřeli,“ ohlédl se za třetí letošní soutěží Lukáš Frána. I přes komplikace v závěru rally posádka Lukáš Frána – Pavel Odvárka Invelt Rally Pačejov dokončila, a to na 6. místě ve dvoukolkách, 2. místě ve třídě 5 a v absolutní klasifikaci náleží klukům 22. příčka.

Další soutěží, kde se Lukáš Frána letos ukáže, bude ryze domácí Rally Klatovy, která startuje na začátku listopadu.