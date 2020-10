NÁROČNOU RALLY PAČEJOV VYHRÁL DOMINIK STŘÍTESKÝ

Studená fronta a především vydatný déšť ovlivnil průběh závodu už na sobotním shakedownu, což ale kvitoval Dominik Stříteský. Na mokrém povrchu se s Peugeotem 208 R2 ještě nesvezl a mohl si tak před samotným závodem vyzkoušet nastavení, pneumatiky i chování vozu. Průběžný lídr tabulky to na vodě umí a v náročných podmínkách dokázal vyhrát dvanáct testů z celkových čtrnácti. V cíli se mohl radovat nejen z vítězství v Peugeot Rally Cupu, ale také z prvního místa ve třídě 6 a druhé pozice ve dvoukolkách. „Musím říci, že Pačejov považuji zatím za nejhezčí závod letošní sezóny. Krásné erzety a skvělá práce pořadatelů. Já jsem si to moc užil, hlavně v pondělí. Na vodě jsem jel s Peugeotem poprvé, ale skvěle nám to sedlo a z dosaženého umístění jsem opravdu nadšený. Dokázali jsme vyhrát v cupu, ve třídě šest a ve dvoukolkách jsme obsadili druhé místo za Honzou Dohnalem,“ radoval se z úspěšného závodu Dominik Stříteský.

Po vlažnějším začátku se na konečné druhé místo v cíli propracoval stabilními časy Jiří Pohlídal navigovaný Janem Kubalou. Tímto výsledkem se mladá dvojice posunula na stejnou pozici i v celkovém pořadí. „Začátek byl náročný. Oba jsme byli nachlazení, mě bolela hlava, takže jsem se nedokázal plně soustředit. Podle toho to taky vypadalo a prvním dnem jsme se víceméně protrápili. V pondělí to bylo lepší, jak jsem říkal už před závodem, mokro nám vyhovovalo, na vodě se cítím paradoxně jistější a bylo to znát i na časech. S druhým místem jsme spokojení, mohlo to být sice lepší, ale alespoň máme na čem pracovat,“ řekl v cíli Jiří Pohlídal.

Zatím nejvýraznější letošní výsledek v podobě třetího místa zaznamenali David Soldát a Jan Winzig. Soldát se dlouho držel na druhé pozici, nicméně špatná volba pneumatik ho v závěru soutěže o stříbro připravila. „V rámci možností považuji náš výsledek za docela dobrý. V nedělní etapě jsme zajížděli slušné časy, v pondělí na mokru jsme se netrefili do volby pneumatik. V první sekci vůbec, v druhých průjezdech to bylo lepší, ale optimální také ne. Erzety druhé etapy byly fakt náročné, na tratích bylo hodně vytahaného bláta a na úzkých tratích to byl opravdu boj,“ popsal své dojmy David Soldát.

O největší drama se postaral čerstvě devatenáctiletý Lukáš Krupička, který na pátém testu těžce havaroval. V rychlé levé zatáčce byl příliš optimistický, po smyku narazil do stromu a po mnoha kotrmelcích se zastavil až o desítky metrů dále. Video pohotových kameramanů oběhlo velmi rychle všechny sociální sítě, ale pro nás je nejdůležitější fakt, že oba členové posádky vyvázli z této hrůzostrašné havárie bez zranění, což ale vůbec nelze říci o jejich vozu. „Byla to moje první havárie a doufám, že žádná taková už nebude. To Honza už něco podobného zažil. Do poslední chvíle jsem bojoval a doufal, že to vyjde. Po prvním nárazu jsme už jen čekali, až se to zastaví. A i když to bylo jen pár vteřin, přišlo mi to nekonečné. Měli jsme velké štěstí, pochopitelně mě to moc mrzí, ale chuť do dalších závodů mně to rozhodně nevzalo,“ komentoval nehodu Lukáš Krupička.

PEUGEOT RALLY CUP CZECH REPUBLIC

Jan Koudelka