V žádné chvíli se nevzdáváme, zní ze Šternberka

Futures Contproduct Rally Morava je v kalendáři zapsána jako čtvrtý podnik Liqui Moly Rallyprint Série a Poháru 2+. Po roční pauze navazuje na dlouholetou tradici rallysportu ve Šternberku. A po roční pauze se automobilová soutěž skutečně, i přes pandemii koronaviru, do podhůří Jeseníků vrátí. Jisté je ovšem také to, že účastníci budou muset splnit řadu s tím souvisejících podmínek. Ale každý se zainteresovaných to za dané situace jistě pochopí a bude pořadatelům nápomocen.

„Stále jsme s konečným rozhodnutím vyčkávali. Všechny finální přípravy jsme se snažili koncentrovat do poslední možné chvíle. Neustále jsme všichni z organizačního týmu hledali cesty, jak soutěž odjet a zároveň naplnit opatření, která byla vyhlášena vládou. A to se nám podařilo,“ přiznává manažer Futures Contproduct Rally Morava Miroslav Frýdecký a pokračuje: „V řešení naší situace byli velmi nápomocni i představitelé Autoklubu České republiky, kteří s Ministerstvem zdravotnictví komunikovali, stejně jako představitelé města a kraje, kteří věc probírali na regionální úrovni. Díky jejich aktivitám jsme se rozhodli pořádání závodu v žádném případě nevzdat a soutěž odjet.“

Rally klub Šternberk v AČR připravil pro závod tři rychlostní zkoušky s celkovou délkou měřených úseků 62,04 km. „Určitě nás potěšil zájem posádek. Celkově jsme cítili velkou podporu soutěžácké komunity. To nás ubezpečovalo, že jdeme správnou cestou. Proto pracujeme na úpravách servisního prostoru, aby splňoval všechny požadavky. Týmy a posádky o nastavených pravidlech seznámíme v informaci ředitele. Na druhou stranu s tím souvisí jedna nepříjemná zpráva pro fanoušky rallysportu, soutěž se oficiálně pojede bez diváků. Zakázán bude vstup do servisní zóny, nebudou však doporučena ani divácká místa, nezveřejníme dopředu ani tratě soutěže. Ale jen díky tomu budeme moci závod uskutečnit, a tak naplnit stávající vládní restrikce. Snad už se nenajde nic, co by naše letošní úsilí zhatilo,“ doplňuje ředitel soutěže Rudolf Kouřil.

Na webových stránkách www.rally-morava.cz najdete schválená Zvláštní ustanovení a odkaz na přihlášku, která bude uzavřena o půlnoci 1. října 2020. Aktuální informace ohledně dění kolem Futures Contproduct Rally Morava najdete kromě oficiálních stránek i na facebookovém profilu soutěže Rally Morava.

I. Futures Contproduct Rally Morava 2020, tiskový servis

Tomáš Plachý