Nádherná a úspěšná Invelt Rally Pačejov

Po vyškovském sprintu prošel Peugeot teamu Vančík Motorsport rozšířenou repasí, aby byl v plné kondici připraven na blok dvou rally Mistrovství republiky a dvou podniků RSS, který by měl uzavřít letošní podivnou sezonu. Tento blok otevírala Invelt Rally Pačejov, jejíž organizátoři mají výbornou pověst a vynikají schopností postavit zajímavou trať. Letos tuto pověst potvrdili a připravili 14 rychlostních zkoušek, které byly mimořádnou oslavou rallysportu. Šéf teamu a bývalý jezdec Jaroslav Vančík trochu zalitoval, že již nesedává za volantem. „Vzhledem k proměnlivému počasí a trochu i ze zvědavosti jsem si zahrál na špiona a před oběma dny jsem ráno projel rychlostní zkoušky. Bylo mi dost líto, že to není za volantem ostrého auta, protože byly nádherné. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě i hladkém průběhu této krásné rally podíleli. My jsme v Pačejově nejen závodili, ale pokračovali také ve vývojové spolupráci s naším partnerem MOL Česká republika. Tentokrát jsme jeli sériový benzín MOL EVO 100+, který je běžně dostupný na čerpacích stanicích, se kterým už máme zkušenosti a věděli jsme, že bude fungovat. Poprvé jsme ale v podmínkách skutečné rally použili oleje pro vysokovýkonné motory vyvíjené v divizi maziv MOL. Jsem rád, že se i v ostrém provozu potvrdily výsledky z brzdy, která přece jen nedokáže nahradit skutečnou zátěž v závodech a ostrý test dopadl výborně. Celá výprava na Pačejov tak byla úspěšná nejen ve sportovním, ale i v technickém směru.“

Vítězství ve třídě 6, vítězství v Peugeot Cupu, vítězství v juniorech, druhé místo ve „dvoukolkách“ a 14. místo v absolutní klasifikaci je úspěchem, který potěšil všechny v teamu, nejvíce asi spolujezdce Ondřeje Krajču. „Letos to byl můj šestý start v Pačejově, v předchozích pěti jsem čtyřikrát neviděl cíl. Měl jsem tedy k téhle rally pochopitelně všelijaký vztah, ale už při najíždění jsem cítil, že to bude dobré. Auto bylo připravené špičkově, tratě byly krásné, nálada v teamu výborná a v autě si s Dominikem rozumíme perfektně. O to víc jsem chtěl přerušit smolnou sérii, což se nám nakonec podařilo měrou vrchovatou.“ Posádka předvedla zejména v pondělí na mokré trati mimořádný výkon, když vyhrála v klasifikaci „dvoukolek“ všech šest rychlostních zkoušek a nahlédla i do první desítky absolutní klasifikace. Pilot Dominik Stříteský vidí několik důvodů, které k tomu vedly. „Byla to nádherná rally a rychlostka Čečelovice, kde jsme měli desátý čas celkově, je prostě skvostná. Člověka přímo láká, aby se dostal až na samotnou hranici sebe i auta. Myslím také, že jsem si už zvykl na Peugeota, s Ondrou nám to funguje a podařila se volba gum, nad kterou jsme si v pondělí ráno lámali hlavu pěknou dobu. Určitě mi pomohly zkušenosti z motokár, kde je jízda na mokru ještě mnohem náročnější než v autě. Všechny tyhle faktory se v Pačejově poskládaly dohromady. Navíc jsme neměli prakticky žádnou krizovku, která by nás přece jen asi trochu zbrzdila.“

Team může být spokojen, Dominik s Ondrou se posunuli na druhé místo v klasifikaci dvoukolek, vzdálili se soupeřům v klasifikaci třídy 6 i Peugeot Cupu. Na programu teamu jsou nyní dva moravské sprinty a poté Rally Šumava Klatovy, která by měla uzavřít českou sezónu. Team ovšem ještě intenzivně pracuje na možnosti poměřit se s konkurencí v zemi, kde se lvíče 208 narodilo. Kromě toho bude také plnit propagační povinnosti pro své hlavní partnery MOL Česká republika a Frigera. A v jejich rámci možná dojde i na vyzkoušení auta jiné kategorie…

