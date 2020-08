Změna po 10 letech: Nová Fiesta je skvělá, hlásí po úspěšné Valašce Pešl

Letošní (nejen) rally sezona je úplně jiná a plná změn. Obrovskou změnou prošel také Jaroslav Pešl, jenž po dlouhých deseti letech opustil legendární Mitsubishi Lancer EVO IX a pustil se do nové výzvy jménem Ford Fiesta Open N. „V pauze mezi sezonami jsme se dostali k šanci pořídit si Fiestu Open N a využili jsme toho. Postupně jsme si ji poskládali a teď jsme tady a připraveni na nové výzvy,“ hlásí Jaroslav Pešl, který si první závod s novým vozem maximálně užíval. „Po těch deseti letech s EVO devítkou si troufnu říct, že tohle je skutečně ještě úplně jiná liga. Fiesta je oproti našemu starému Lancerovi o hodně lehčí auto a především je skvěle ovladatelná. Můžu brzdit o hodně později a vím, že to ubrzdím, dále třeba díky velkému křídlu máme oproti Lancerovi neskutečnou stabilitu při skocích i stabilitu obecně,“ popisuje poznatky s novým vozem Pešl. Tou největší změnou však je něco jiného. „Vždycky jsem snil o tom, že si zajezdím se sekvenční převodovkou a teď se mi to konečně plní. Je to pecka a jede se s tím nádherně. Máme ve Fiestě šestistupňovou sekvenčku a byl to fakt zážitek si s tím zajezdit,“ pochvaluje si Pešl svůj nový vůz.

Valašská Rally (CZE) | foto: Jakub Daniel Machálek, RallyZone.cz

Na domácí Valašce se Pešl s Juřicou při své premiéře s Fiestou vytáhli a předvedli velmi konzistentní a stabilní výkony. Po zásluze tak skončili v TOP 15 v absolutním pořadí a ve své třídě 13 brali stříbro za Václavem Pechem, který jel s Fordem Focus WRC a zvítězil i v absolutním pořadí. „Vzhledem k tomu, že jsme stihli s autem najezdit jen asi 60 testovacích kilometrů, z toho třicet bylo týden před Valaškou, jsme s výsledkem samozřejmě velmi spokojeni. Absolutně 15. místo je pro nás super a vážíme si také druhého místa v naší třídě,“ hodnotí Pešl Kowax Valmez Rally.

Valašská Rally (CZE) | foto: Jan Dušek, RallyZone.cz

Mimořádně zajímavý a neskutečně vyrovnaný byl souboj Pešla s Martinem Šiklem, který jel s velmi podobným vozem - s Mitsubishi Mirage Open N. Pešl měl na svého soupeře na cílové rampě náskok 1:22 minut, ale když se pomyslně odečtou penalizace Šikla, které činily celkem 1:20 minut, tak Pešl na Šikla měl v cíli k dobru jen 1,9 vteřin. „Náš souboj byl fakt moc vyrovnaný, v jedné z erzet to bylo dokonce jen 0,4 vteřiny rozdílu. Myslím, že nás to oba s Martinem hodně bavilo a už víme, že se máme i v dalších závodech nač těšit,“ plánuje si další souboje Jaroslav Pešl, jenž se těší, že z auta vymačká ještě více, než v premiéře. „Auto má obrovský potenciál a rádi budeme makat na tom, abychom ho využili a skvěle si zajezdili. Super by bylo, kdybychom dokázali potrápit kluky, co jezdí někde kolem hranice TOP 10 absolutního pořadí. Půjdeme po krůčcích dále a uvidíme, co nás čeká,“ pousmál se Jaroslav Pešl.

A v kterých závodech se mohou zase „Pešlíkovi“ fanoušci těšit na Fiestu v akci? „Už loni jsem avizoval, že všechno podřizujeme synovi Jindrovi a jeho motokárám, a platí to i nadále. Úplně přesně tedy ještě nevím, které rally pojedu. Chtěli bychom ale stihnout sprint ve Vyškově, možná Pačejov a když to vyjde, tak i Jeseníky a pak domácí Vsetín. Ale všechno budeme dolaďovat až v průběhu sezony, takže sledujte naše webovky www.jpmotorsport.cz a k tomu návazný facebook „jpmotorsport99“, kde budeme snažit dávat čerstvé informace,“ odkrývá další plány do rally sezony Jaroslav Pešl.