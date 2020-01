Karel Voltner na prahu své deváté sezony

V loni jsi společně s Josefem Hartmannem skončil jako bronzový v RSS a třídě 6, co to pro tebe znamená?

„S Pepou Hartmannem se známe již delší dobu, takže když mne oslovil, jestli bych ho navigoval na vybraných závodech ve voze kategorie R2, tak moje odpověď byla jasná. Řekl jsem, že pojedu a velmi rád. Co se týká našeho konečného umístění, tak jsme velmi spokojení. Pro Pepu byla většina závodů premiérovým startem. Navíc pro něj byla nová zkušenost řídit Peugeot 208 R2 a nakonec i já jako navigátor.“

Jaká tedy byla loňská sezona z tvého pohledu?

„Jako první jsme startovali na Kopné. Hned na první rychlostní zkoušce Raková jsme měli na můj vkus docela velikou krizi. Na RZ Kopná jsme zase dost tvrdě narazili do retardéru, ale naštěstí to Peugeot odnesl jen kosmetickými úpravami. Do cíle jsme dojeli na 3. místě v RSS i třídě 6. K tomu všemu jsme si ze Slušovic odvezli bolavý krk z nárazu do balíku. Nepovedenou soutěží pro nás byla určitě rally Vyškov, kde jsme skončili opravdu rychle. Hned na prvním měřeném úseku nám auto začalo stávkovat a po RZ jsme bohužel museli ze závodu odstoupit kvůli technické závadě. Následoval start na Rally Pačejov, kde jsem startoval po několikaleté pauze. Tento závod mám rád, i když to mám z domova daleko, ale pořadatelé vždy připraví pěkné tratě. Zde jsme si stejně jako na Kopné připsali třetí místo.

Jako poslední závod v sezoně jsme startovali na Rally Vsetín, a to s novým vozem – Ford Fiesta R2T. Moc jsme se těšili, protože to pro nás oba byla veliká nová zkušenost. Hned od prvních metrů se nám auto zalíbilo, já jsem si závod užíval. Fiesta funguje opravdu skvěle. Celou soutěž jsme odjeli bez jakýchkoliv problémů a na rampě slavili 2. místo v RSS i třídě 6.

Mimo spolupráci s Josefem Hartmannem jsem usedl do vozu Opel Adam Cup vedle Filipa Ocelky při Barum Czech Rally Zlín. Náročnou soutěž jsme dokončili až na cílovou rampu a myslím, že jsme se v nabité konkurenci neztatili.“

Zatím jsi usednul jen do dvoukolek, neláká tě závodit s někým ve čtyřkolce? Popřípadě jaké auto by to mělo být?

„Určitě mne láká usednout do nějakého pořádného „velkého“ auta. Doufám, že se jednou dočkám a nějaká příležitost se naskytne. Každý vůz specifikace R5 je krásný, ale mne osobně se nejvíc líbí Volkswagen Polo R5.“

A co starty v zahraničí, na svém kontě máš již 50 startů, nechtěl bys závodit i někde mimo Českou republiku?

„Byla by to pěkná zkušenost, srovnat se s nějakými zahraničními posádkami a podívat se na nové rychlostní zkoušky, ale starty mimo Česko bych bohužel nestíhal z časových důvodů. Už jen starty u nás je těžké skloubit s prací a rodinou. Jeden start v zahraničí již mám, jednou jsem s Martinem Vopatřilem vyrazil závodit na 3 Stadte Rally ve voze Opel Adam Cup. Tenkrát jsme vyhráli Opel Adam Cup a v Německu se jel závěrečný podnik.“

Co plánuješ do letošní sezony?

„Pro letošní rok zatím žádný plán nemám. V momentální chvíli nejsem na spolupráci domluvený s žádným konkrétním jezdcem. Určitě bych se v závodní sedačce rád objevil a nejlépe by to bylo opět po boku nějakého stálého a dlouhodobého parťáka.“

Vzkaz fanouškům, poděkování…

„Všechny fanoušky a kamarády moc zdravím. Poděkovat bych chtěl za loňskou sezonu především Pepovi Hartmannovi, že mi dal příležitost usednout v závodním voze vedle něj. Díky patří také týmu Sparrow racing za skvělou atmosféru během závodu a perfektní přípravu auta.“